Lan tỏa yêu thương từ những bữa cơm nghĩa tình

Bên cạnh việc học tập, Ngọc Thao thường xuyên tham gia các hoạt động tại mái ấm tình thương, cơ sở bảo trợ xã hội và các chương trình phát cơm từ thiện. Dù quỹ thời gian không nhiều, cô vẫn dành những ngày cuối tuần để chuẩn bị bữa ăn cho trẻ em mồ côi và hỗ trợ bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

Trao đi yêu thương từ những phần ăn giản dị

Gửi gắm sự sẻ chia trong từng bữa cơm nghĩa tình

Ngọc Thao trao tận tay những suất cơm miễn phí đến bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện

Đối với Thao, mỗi bữa cơm không chỉ giúp mọi người có thêm một bữa ăn đầy đủ mà còn mang theo sự quan tâm và động viên tinh thần. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến và phục vụ, cô luôn thực hiện bằng tất cả sự tận tâm. Niềm vui của các em nhỏ cùng những nụ cười của người được giúp đỡ chính là động lực để cô tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Bữa cơm ấm áp tại mái ấm, nơi yêu thương được sẻ chia qua những điều giản dị nhất

Thăm hỏi và chăm sóc các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở bảo trợ xã hội

Dù chỉ là những việc làm giản dị, Ngọc Thao đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Từ những bữa cơm nghĩa tình đến các hoạt động sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn, cô mang hơi ấm yêu thương đến cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ cùng chung tay thực hiện những việc làm ý nghĩa vì xã hội.