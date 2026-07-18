Lan tỏa yêu thương từ những bữa cơm nghĩa tình

Bên cạnh việc học tập, Ngọc Thao thường xuyên tham gia các hoạt động tại mái ấm tình thương, cơ sở bảo trợ xã hội và các chương trình phát cơm từ thiện. Dù quỹ thời gian không nhiều, cô vẫn dành những ngày cuối tuần để chuẩn bị bữa ăn cho trẻ em mồ côi và hỗ trợ bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.
Đối với Thao, mỗi bữa cơm không chỉ giúp mọi người có thêm một bữa ăn đầy đủ mà còn mang theo sự quan tâm và động viên tinh thần. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến và phục vụ, cô luôn thực hiện bằng tất cả sự tận tâm. Niềm vui của các em nhỏ cùng những nụ cười của người được giúp đỡ chính là động lực để cô tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Dù chỉ là những việc làm giản dị, Ngọc Thao đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Từ những bữa cơm nghĩa tình đến các hoạt động sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn, cô mang hơi ấm yêu thương đến cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ cùng chung tay thực hiện những việc làm ý nghĩa vì xã hội.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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