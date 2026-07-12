Những dặm dài của lòng nhân ái

Người phụ nữ ấy là Đoàn Thị Hà (thường gọi Hà Đoàn, sinh năm 1986), trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, người khởi xướng mô hình xe cứu thương 0 đồng - hành trình thiện nguyện đã và đang trở thành điểm tựa của nhiều phận người giữa lúc ngặt nghèo.

Những chuyến xe xuyên đêm đưa người về với gia đình

Một đêm đầu tháng 6.2026, khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ, điện thoại của chị Hà Đoàn bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia báo tin một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. Không chần chừ, chị cùng các thành viên đội xe cứu thương 0 đồng lập tức lên đường.

Thế nhưng, điều đau lòng nhất đã xảy ra. Nạn nhân là anh P.N.M., quê Hưng Yên, đã không qua khỏi. Giữa đêm khuya nơi đất khách, người đàn ông xấu số khép lại hành trình mưu sinh còn dang dở.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết, chị Hà quyết định đưa anh về quê. Hai giờ sáng, chiếc xe cứu thương lặng lẽ lăn bánh. Hơn 500 km phía trước là màn đêm, là sự mệt mỏi và những cung đường dài hun hút. Nhưng ở cuối hành trình ấy là gia đình đang từng phút ngóng chờ người thân trở về.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ gia đình anh ấy đang mong ngóng từng phút. Mình chậm một chút thì nỗi đau của họ sẽ kéo dài thêm một chút", chị Hà nhớ lại.

Chị Hà Đoàn bên xe cứu thương 0 đồng ẢNH: NVCC

Đó không phải chuyến xe đầu tiên, cũng không phải chuyến xe cuối cùng. Hơn một năm kể từ ngày mô hình xe cứu thương 0 đồng ra đời, chị Hà cùng các cộng sự đã thực hiện hàng chục chuyến xe miễn phí, đưa bệnh nhân đi cấp cứu, chuyển viện và hỗ trợ đưa những người không may tử nạn trở về quê hương.

Có những chuyến xe chỉ vài chục cây số, nhưng cũng có những hành trình xuyên đêm đến Đồng Nai, TP.HCM hay Lâm Đồng. Dù gần hay xa, chưa một cuộc gọi cầu cứu nào bị từ chối. Bởi chị luôn tin rằng, phía sau mỗi cuộc điện thoại là một con người, một gia đình đang khẩn thiết cần được giúp đỡ.

Ý tưởng về mô hình xe cứu thương 0 đồng bắt nguồn từ những lần chị chứng kiến nhiều gia đình nghèo phải chạy vạy, vay mượn từng đồng để thuê xe đưa người thân đi cấp cứu hoặc chuyển viện. Khoản chi phí tưởng chừng không quá lớn với nhiều người lại là gánh nặng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩ là làm, chị cùng những người bạn chung chí hướng góp công, góp của, vận động các nhà hảo tâm mua xe, đồng thời tự bỏ thêm kinh phí để duy trì hoạt động. Bảy thành viên trong đội, mỗi người một công việc, nhưng đều có chung một tâm niệm: khi người dân cần, chiếc xe phải kịp thời lăn bánh.

Chị Hà Đoàn cùng cộng sự bên Bếp cơm vui vẻ 0 đồng ẢNH: NVCC

Hơn 15 năm gieo hạt mầm yêu thương

Mỗi lần chiếc xe cứu thương lăn bánh là một lần lòng nhân ái được khởi hành. Nhưng xe cứu thương 0 đồng chỉ là dấu ấn mới nhất trong hành trình thiện nguyện của chị Hà Đoàn. Ít ai biết rằng, con đường cho đi của chị đã bắt đầu từ hơn 15 năm trước.

Ngày còn trẻ, chị thường cùng bạn bè mang quà đến những vùng quê nghèo. Ban đầu chỉ là những chuyến đi xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhưng càng gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, chị càng nhận ra rằng sự sẻ chia không thể chỉ dừng lại ở vài phần quà hay một chuyến thiện nguyện ngắn ngủi. Từ đó, chị chọn gắn bó lâu dài với các hoạt động vì cộng đồng.

Chị Hà Đoàn trao các suất cơm từ thiện cho người nghèo ẢNH: NVCC

Người dân Quảng Trị đã quen với hình ảnh chị trong chương trình "Bếp cơm vui vẻ 0 đồng", nơi những suất cơm nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện. Họ cũng nhiều lần gặp chị trong những chuyến hỗ trợ mai táng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, hay các chương trình đồng hành cùng trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những mảnh đời kém may mắn.

Ở đâu có người cần giúp đỡ, ở đó dường như có dấu chân chị. Điều đáng quý là chị chưa bao giờ xem thiện nguyện là một phong trào hay công việc làm khi rảnh rỗi. Giữa bộn bề công việc điều hành trung tâm du học, đào tạo ngoại ngữ và lớp dạy vẽ cho học sinh, chị vẫn dành thời gian cho những chuyến đi thiện nguyện, bởi với chị, giúp người đã trở thành một phần của cuộc sống.

Trong rất nhiều hoàn cảnh từng đồng hành, câu chuyện về em Hồ Văn Vinh (sinh năm 2018) vẫn luôn khiến chị day dứt. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn, mẹ đi làm ăn xa, em sống cùng bà nội và người cha mắc bệnh tâm thần. Trong một lần nhặt ve chai phụ giúp gia đình, Vinh gặp tai nạn giao thông, phải điều trị trong thời gian dài. Chưa kịp hồi phục, em lại bị gãy chân sau một lần ngã từ xe lăn.

Biết được hoàn cảnh của em, chị Hà đã vận động các nhà hảo tâm, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí điều trị để Vinh có thêm cơ hội hồi phục.

Đến hôm nay, điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là đã vận động được bao nhiêu tiền hay thực hiện bao nhiêu chuyến thiện nguyện, mà là những cuộc điện thoại ríu rít của Vinh sau khi sức khỏe dần khá hơn. Mỗi tiếng cười của cậu bé như một lời nhắc rằng mọi sự sẻ chia đều có ý nghĩa.

Có lẽ cũng chính niềm hạnh phúc bình dị ấy đã tiếp thêm động lực để người phụ nữ ấy bền bỉ đi qua hơn 15 năm thiện nguyện, lặng lẽ gieo những hạt mầm yêu thương mà chưa một lần nghĩ đến chuyện dừng lại.

Chị Hà Đoàn tiếp sức mùa thi năm 2026 ẢNH: NVCC

Khi lòng tốt được lan tỏa từ những điều bình dị

Người ta thường nghĩ những điều lớn lao phải bắt đầu từ những hành động phi thường. Nhưng chị Hà Đoàn lại cho thấy điều ngược lại. Điều đẹp đẽ đôi khi được tạo nên từ những việc rất đỗi bình dị: một cuộc gọi được bắt máy giữa đêm khuya, một chuyến xe lặng lẽ vượt hàng trăm cây số, một khoản tiền dành dụm để giúp người khó khăn hơn hay đơn giản là sự có mặt đúng lúc khi ai đó cần một bàn tay nâng đỡ.

Ông Cao Nguyên Vũ, Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường Quảng Trị, nhận xét: "Chị Hà là một trong những cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Không chỉ kết nối các nhà hảo tâm, chị còn trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hoàn cảnh yếu thế".

Từ một người phụ nữ bình dị, chị đã quy tụ những người cùng chung tấm lòng để xây dựng mô hình xe cứu thương 0 đồng. Từ những việc làm âm thầm, chị góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để nhiều người thêm tin rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Giữa những tất bật mưu sinh, hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ cầm lái trong những đêm mưa gió nhắc chúng ta rằng, chỉ cần biết mở lòng, ai cũng có thể trở thành điểm tựa của một người khác.

Rồi sẽ còn những chuyến xe tiếp tục lăn bánh, còn những cuộc gọi khẩn cấp vang lên giữa đêm khuya. Và chị Hà Đoàn có lẽ vẫn sẽ lên đường như suốt nhiều năm qua. Không phải để được ghi nhận hay ngợi ca, mà bởi với chị, giúp đỡ người khác chính là cách sống ý nghĩa nhất.

Có lẽ, điều chị để lại không chỉ là những chuyến xe cứu người hay những cuộc đời được giúp đỡ, mà còn là niềm tin rằng lòng nhân ái luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi một ngọn lửa yêu thương được thắp lên bằng sự chân thành, nó sẽ tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm nhiều trái tim và làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.