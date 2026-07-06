Thượng úy ‘máu sống’ ở Hỏa Lựu

Chúng tôi gặp thượng úy Trần Văn Phú sau khi anh vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm âm thầm sẻ chia của người chiến sĩ công an với 114 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp để kịp thời cứu người.



Thượng úy Phú đã 114 lần hiến máu nhân đạo ẢNH: NVCC

Những chuyến đi vì sự sống

Thượng úy Trần Văn Phú (SN 1990) hiện công tác tại Tổ Tổng hợp, Công an xã Hỏa Lựu. Hành trình hiến máu của anh bắt đầu từ năm 2009, khi còn là đoàn viên thanh niên ở P.4, TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang cũ).

"Nhận thức được ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, tôi đều đặn tham gia 2 - 3 lần mỗi năm theo kế hoạch của Đoàn thanh niên địa phương. Khi nhận được thông tin bệnh nhân cần máu khẩn cấp, nếu đủ điều kiện sức khỏe thì tôi luôn sẵn sàng lên đường", anh Phú chia sẻ.

Với thượng úy Phú, hiến máu không còn là một hoạt động thiện nguyện, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống. Dù công tác tại địa phương hay tham gia các khóa học dài hạn ở TP.HCM, Bắc Ninh, anh vẫn đều đặn hiến máu. Có thời gian học tập ở miền Bắc, anh còn nhiều lần hiến tiểu cầu khẩn cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Một trong những kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là khi còn học tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh ở Bắc Ninh. Tình cờ đọc được thông tin trên mạng xã hội về một nạn nhân tai nạn giao thông tại TP.Huế đang cần gấp tiểu cầu nhóm A, anh lập tức bắt xe khách vượt gần 700 km để kịp hiến tiểu cầu. May mắn, bệnh nhân được truyền máu kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Năm 2021, khi đang công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), anh lại nhận được lời cầu cứu của gia đình một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Giữa trưa nắng, anh chạy xe máy hơn 60 km đến bệnh viện để hiến máu.

"Đó là lần đầu tiên tôi được gặp người sẽ nhận máu của mình. Tôi rất xúc động. Đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình bé và sẵn sàng hiến máu cho bé bất cứ khi nào cần", anh kể.

Đến nay, thượng úy Phú đã 114 lần hiến máu, trong đó riêng năm 2025 có 4 lần hiến máu toàn phần, 13 lần hiến tiểu cầu và 1 lần hiến bạch cầu. Với anh, mỗi lần hiến máu không phải là thêm một con số, mà là thêm một cơ hội để níu giữ sự sống cho một người đang cần giúp đỡ.

Thượng úy Phú xếp các giấy chứng nhận hiến máu thành hình lá cờ Tổ quốc ẢNH: NVCC

"Vận động người khác còn khó hơn mình hiến máu"

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, thượng úy Phú còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thuộc Công an TP.Cần Thơ. Anh thường xuyên vận động đồng đội, người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện, hiến tiểu cầu, góp phần kịp thời hỗ trợ những trường hợp cần máu khẩn cấp. Riêng trong năm 2025, thượng úy Phú đã vận động hơn 100 người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.

"Tôi thường tham gia các hội nhóm tại cơ sở để nắm thông tin. Khi biết trường hợp nào cấp cứu cần máu gấp, nếu đủ điều kiện tôi sẽ trực tiếp đến hỗ trợ hoặc kết nối với người phù hợp để hiến máu. Tôi từng di chuyển đến nhiều nơi để hiến máu khẩn cấp như TP.Cần Thơ, TP.HCM, TP.Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa và Lâm Đồng", thượng úy Phú chia sẻ.

Đặc biệt, ngày 14.6.2025, sau khi được bác sĩ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM vận động, thượng úy Phú đã hiến bạch cầu hạt tách từ máu (Z52) để cấp cứu cho một bệnh nhân không thể tự tạo bạch cầu trong quá trình điều trị.

"Đây là lần đầu tiên tôi hiến bạch cầu cho một chú bị ung thư ở TP.HCM. Hôm đó, nếu không có bạch cầu để truyền, chú có nguy cơ tử vong rất cao. Tôi nhập viện một đêm để bác sĩ theo dõi, sáng hôm sau tiến hành truyền bạch cầu cho chú. Một lúc sau, người nhà báo tin chú đã qua cơn nguy kịch, tôi rất mừng và hạnh phúc", anh Phú kể.

Thượng úy Phú cùng các đồng đội hiến máu ẢNH: NVCC

Trong công tác vận động quần chúng hiến máu, thượng úy Trần Văn Phú luôn nêu cao tinh thần làm gương, lấy ví dụ bằng chính những hoạt động cụ thể của bản thân. "Nếu bảo tôi đưa tay ra hiến máu thì không khó khăn gì nhưng để đi vận động người khác hiến máu còn khó hơn mình hiến. Tôi đã hiến 114 lần nhưng vẫn sợ kim, mọi người cũng vậy, sẽ có người sợ kim, có người sợ ảnh hưởng sức khỏe... Tôi luôn lấy bản thân làm ví dụ khi hiến máu đều đặn mà sức khỏe vẫn bình thường, vẫn công tác tốt để vận động người khác tham gia hiến máu", anh Phú chia sẻ.

Chị Nguyễn Trọng Trinh, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ cho biết: "Anh Phú tham gia công tác hiến máu tình nguyện đã 17 năm và có mặt ở mọi miền, chỉ cần nghe có nơi cần máu là Phú sẵn sàng đi".

Thượng úy Phú trao tặng xe đạp cho một em học sinh ẢNH: NVCC

Năng nổ hoạt động cộng đồng

Trong công tác thiện nguyện, thượng úy Phú đã tham gia chương trình "Khát vọng sống" hỗ trợ cho chú Nguyễn Văn Cảnh tại ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn, trao cho chú số tiền gần 160 triệu đồng.

Dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, thượng úy Phú đã vận động nhà hảo tâm gửi tặng 5.000 quyển tập cho các điểm trường tiểu học trên địa bàn với tổng trị giá trên 25 triệu đồng; tham gia hỗ trợ chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc, hỗ trợ mổ mắt miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn do Phòng Công tác chính trị, Công an TP.Cần Thơ tổ chức tại xã Hỏa Lựu.

Hay ngày 11.8.2025, Công an xã Hỏa Lựu tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thượng úy Phú cùng đồng đội đã năng nổ vận động và tặng 10 xe đạp cho trẻ em nghèo và nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Thượng úy Phú được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2025 ẢNH: NVCC

Trong định hướng sắp tới, thượng úy Phú sẽ duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Công an TP.Cần Thơ, đồng thời mong muốn các câu lạc bộ, đội, nhóm, liên kết với nhau tạo ra một cộng đồng thiện nguyện vững mạnh.

Với những đóng góp cho cộng đồng, thượng úy Trần Văn Phú đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2020 và bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2021. Đồng thời, được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Hơn hết, phần thưởng quý giá nhất đối với thượng úy Trần Văn Phú là giây phút được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh trở lại nhờ những giọt máu của mình. "Tôi sẽ tham gia hiến máu bất cứ lúc nào nếu đủ điều kiện", thượng úy Phú bày tỏ.