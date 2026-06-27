Ngày hội đoàn kết, nghĩa tình tại phường Đức Nhuận

Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp tết, chương trình ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" diễn ra tại phường Đức Nhận, TP.HCM đã trao gần 550 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp và nghĩa tình.

Các cấp chính quyền địa phương tham dự ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại phường Đức Nhuận

Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại phường Đức Nhuận

Niềm vui của những hộ cận nghèo phường Đức Nhuận vào ngày cận tết

Niềm vui của những hộ vượt chuẩn phường Đức Nhuận vào ngày cận tết

Bên cạnh hoạt động trao quà, địa phương còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực như trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương và trao phương tiện sinh kế cho người dân. Những việc làm ý nghĩa này không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Xuân Nguyên, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Đức Nhuận, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận, trao tặng kinh phí sửa chữa nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đức Nhuận

Không chỉ mang đến niềm vui đầu xuân qua những phần quà và phong bao lì xì, ngày hội còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong cộng đồng. Từ những sự hỗ trợ thiết thực ấy, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm niềm tin, động lực để nỗ lực vượt qua khó khăn và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những phần quà ấm áp giúp cho người dân vươn lên trong cuộc sống