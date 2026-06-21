Khiếm khuyết chỉ là ‘phụ kiện’ cho chiến thắng đặc biệt hơn

Huỳnh Ngọc Tiến xuất sắc giành 5 huy chương vàng năm 2025 và chinh phục cự ly bơi 21,1 km để gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh không phủ nhận nỗi đau mình từng trải qua nhưng anh cũng không để nỗi đau định nghĩa cuộc đời mình.

Anh Huỳnh Ngọc Tiến trong cuộc thi Giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật 2025 ẢNH: TGCC

Biến cố nghiệt ngã tuổi 17

Năm 17 tuổi, Huỳnh Ngọc Tiến là một học sinh lớp 11 đầy hoài bão ở vùng quê nghèo Phú Yên. Sau giờ học, anh thường theo ghe đi biển để phụ giúp kinh tế gia đình. Cũng như bao chàng trai tuổi mới lớn, Tiến mang trong mình những ước mơ rất đẹp. Giấc mơ của anh là được thi vào trường Công an Nhân dân, khoác lên mình màu áo xanh chiến sĩ để phục vụ Tổ quốc.

Nhưng cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác.

Một tai nạn bỏng hóa chất bất ngờ đã cướp đi ánh sáng của Huỳnh Ngọc Tiến. Giữa lúc điều kiện y tế còn hạn chế và gia đình không đủ khả năng theo đuổi việc điều trị lâu dài, thị lực của anh ngày một suy giảm rồi mất hẳn. Bao dự định tuổi trẻ cũng theo đó dang dở.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, anh bước vào hành trình làm quen với cuộc sống trong bóng tối, học lại từ đầu những việc vốn rất đỗi bình thường. Nỗi đau không chỉ đến từ những tổn thương thể chất mà còn từ cảm giác bất lực khi phải nghỉ học, nhìn cha mẹ gồng gánh chi phí chữa trị trong lúc gia đình còn một người em gái mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Mình sốc và buồn lắm. Việc học phải dừng lại giữa chừng, ước mơ không thể thực hiện được và đau nhất là cảm giác mình trở thành người vô dụng, trở thành gánh nặng của gia đình", anh nghẹn ngào nhớ lại.

Anh Huỳnh Ngọc Tiến khi tham gia bơi lội ẢNH: TGCC

Hành trình vượt khó và lòng biết ơn

Có người chọn buông xuôi trước nghịch cảnh, nhưng cũng có người kiên trì nhặt lại cuộc đời từ những mảnh vỡ. Năm 19 tuổi, sau hai năm điều trị không mang lại kết quả, Huỳnh Ngọc Tiến quyết định rời quê vào TP.HCM lập nghiệp. Với một người khiếm thị, hành trình đến thành phố xa lạ không người thân, không tiền bạc là bước đi đầy chông chênh và thử thách.

Trong khi nhiều người vẫn còn e ngại trước những đổi thay dù đang có trong tay đôi mắt sáng và cơ thể lành lặn, anh lại chọn bước tiếp bằng tất cả sự can đảm của một người không chấp nhận đầu hàng số phận.

Đến TP.HCM, anh được Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng cưu mang. Tại đây, các sơ tạo điều kiện để anh học nghề, có công việc ổn định và tham gia các hoạt động gây quỹ hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Không chỉ học cách tự lập, anh còn được tin tưởng giao chăm sóc, đồng hành cùng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh tương tự mình.

Chứng nhận tham gia tham gia giải bơi thiện nguyện Deadfish 2025 ẢNH: TGCC

Trên hành trình tìm lại chính mình, Huỳnh Ngọc Tiến may mắn gặp những người thầy, những người đồng hành mà anh xem như "đôi mắt" thứ hai của cuộc đời. Người anh luôn nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc là thầy Hoàng Tuấn, người đã giúp anh lấy lại sự tự tin và định hình một hướng đi mới sau biến cố.

Sau đó là thầy Thủ, thầy Hiếu - những người tận tình truyền dạy nghề vật lý trị liệu cơ xương khớp, giúp anh có một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân. Đặc biệt, huấn luyện viên Ngọc Trương đã phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và dẫn dắt anh trở thành vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển bơi người khuyết tật TP.HCM.

Bên cạnh những người thầy, anh còn có người anh, người đồng đội Võ Huỳnh Anh Khoa - người luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để anh không ngừng vượt qua những giới hạn của chính mình.

Thay đổi số phận và trái tim hướng thiện

Với Huỳnh Ngọc Tiến, bơi lội không chỉ là môn thể thao mà còn là liệu pháp chữa lành. Mỗi vòng tay quạt nước như một lần anh vượt qua mặc cảm, tự kéo mình ra khỏi những khoảng tối từng bủa vây. Trong làn nước, anh tìm thấy cảm giác tự do, sự tự tin và cơ hội khẳng định giá trị bản thân.

Ngay từ thời gian sống tại Trung tâm Nhật Hồng, anh đã tình nguyện dạy bơi cho các bạn khiếm thị khác. Không chỉ nhận lại sự giúp đỡ, anh muốn trở thành người trao đi sự giúp đỡ.

Năm 2024, được sự động viên của đàn anh Võ Huỳnh Anh Khoa, anh tham gia giải bơi thiện nguyện Deadfish với cự ly 10 km nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em vùng cao. Một năm sau, anh tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân khi chinh phục cự ly 21,1 km - thành tích dài nhất anh từng thực hiện tính đến thời điểm đó.

Mỗi kilomet hoàn thành không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của một người từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại sau biến cố năm nào.

Giấy chứng nhận và huy chương vàng của anh Huỳnh Ngọc Tiến trong cuộc thi Giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật 2025 ẢNH: TGCC

Với người bình thường, bơi hơn 20 km đã là một thử thách khắc nghiệt. Với một người khiếm thị, hành trình ấy còn là cuộc chiến của niềm tin, thể lực và ý chí. Thế nhưng khi được hỏi về thành tích ấy, anh chỉ cười hiền: "Mình thấy vui vì có thể làm được điều gì đó có ích. Dù chỉ đóng góp một phần nhỏ bé thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đồng thời, mình muốn lan tỏa tinh thần yêu thể thao, đặc biệt là môn bơi lội đến với mọi người".

Không chỉ chinh phục những cự ly đường dài, Huỳnh Ngọc Tiến còn liên tục đạt thành tích cao tại các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Riêng năm 2025, anh xuất sắc giành trọn vẹn 5 huy chương vàng ở cả 5 nội dung tham dự. Không dừng lại ở đó, anh còn thử sức tại các giải bơi biển phong trào như SeaStar Nha Trang Bay 2025.

"Điều tôi tự hào nhất không phải là những tấm huy chương, mà là khoảnh khắc năm 19 tuổi dám một mình lên thành phố lập nghiệp. Tôi đã nỗ lực vượt qua khó khăn để ngày hôm nay trở thành người có ích cho xã hội, không còn là gánh nặng của gia đình và có thể khiến những người thân yêu tự hào về mình", anh mỉm cười chia sẻ.

Anh Tiến trong sự kiện SeaStar Nha Trang Bay 2025 ẢNH: TGCC

Hiện tại, anh Tiến có một lịch trình làm việc dày đặc. Anh vừa là vận động viên chuyên nghiệp, vừa là huấn luyện viên dạy bơi tự do, vừa là kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Anh còn tranh thủ học thêm khóa học châm cứu để nâng cao tay nghề với mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Anh chưa từng cho phép bản thân ngừng học hỏi.



Anh Huỳnh Ngọc Tiến với tất cả huy chương của mình ẢNH: TGCC

Dù đã có công việc ổn định, có những tấm huy chương và sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, Huỳnh Ngọc Tiến vẫn đau đáu hai ước mơ.

Một là được nhìn thấy trở lại, để tận mắt ngắm những người mình yêu thương sau nhiều năm sống trong bóng tối. Hai là mở một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ khiếm thị, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước và có thêm cơ hội chạm tới những giấc mơ thể thao.

Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ cần có người trao cho mình một cơ hội, một cuộc đời tưởng chừng đã khép lại vẫn có thể bắt đầu theo một cách rất khác.