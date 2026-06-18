'Ông Quang từ thiện' của thôn Tất Viên

Người trưởng thôn hết lòng vì dân

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê cát trắng Bình Phục (nay thuộc xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng), chú Nguyễn Hữu Quang luôn đau đáu với sự đổi thay của quê hương. Dù ở cương vị nào, từ công tác hội đến trưởng thôn, chú cũng tâm niệm phải làm điều gì đó thiết thực cho người dân.

Những năm xây dựng nông thôn mới, chú Quang gần như có mặt trong mọi cuộc vận động của thôn. Từ chuyện hiến đất mở đường, giải phóng mặt bằng, xây nhà văn hóa đến làm các công trình dân sinh, chú đều trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, giải thích và lắng nghe tâm tư của bà con. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều nguồn lực đã được huy động, góp phần xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang và các tuyến đường bê tông sạch đẹp. Trong ký ức của chú, hình ảnh ông Nguyễn Hữu Tuần, khi ấy đã 89 tuổi, vẫn dành 10 triệu đồng tiền tiết kiệm để góp làm đường là minh chứng đẹp cho tinh thần đồng lòng vì cộng đồng.

Không chỉ tận tụy với các phong trào địa phương, chú Quang còn là người luôn có mặt mỗi khi dân cần. Nhiều đêm khuya nhận được phản ánh của người dân, chú lại tức tốc đến kiểm tra, xử lý những vụ việc phát sinh tại địa bàn. Có khi là nhắc nhở tình trạng tụ tập quá giờ, có khi là kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc khai thác tài nguyên trái phép ở khu vực giáp ranh. Với bà con trong thôn, chú không chỉ là trưởng thôn mà còn là người sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, chú tiếp tục gắn bó với công việc chung bằng tinh thần trách nhiệm như nhiều năm trước. Những ngày mưa lũ, khi nước ngập vào tận nhà, chú vẫn ưu tiên lo cho bà con trước khi nghĩ đến gia đình mình. Những ngày giáp tết, thay vì nghỉ ngơi chuẩn bị việc riêng, chú lại tất bật trang trí nhà văn hóa, chăm chút các tuyến đường để làng quê thêm khang trang.

Nhờ sự chung sức của người dân và những người cán bộ cơ sở tận tâm như chú Quang, thôn Tất Viên nhiều năm liền giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, được công nhận thôn kiểu mẫu tiêu biểu và đạt nhiều thành tích trong các phong trào địa phương. Với riêng người dân nơi đây, phần thưởng lớn nhất dành cho chú có lẽ là sự tin yêu và quý trọng của bà con sau nhiều năm hết lòng vì cộng đồng.

Chú Quang (áo đỏ) trao quà cho người dân bị thiệt hại tại xã Trà Leng ẢNH: TGCC

Hơn 20 năm bền tâm làm thiện nguyện

Trong lòng người dân địa phương, chú Nguyễn Hữu Quang từ lâu đã được gọi bằng cái tên thân thương: "ông Quang từ thiện". Hơn 20 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chú đã đồng hành cùng biết bao mảnh đời khó khăn bằng sự tận tâm và thấu hiểu. Trước mỗi trường hợp cần giúp đỡ, chú thường cùng các thành viên trong đoàn đến tận nơi thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc. Dù tuổi đã cao, chú vẫn nhớ rõ hoàn cảnh của nhiều cụ già neo đơn, hộ nghèo hay những học sinh, sinh viên cần được tiếp sức đến trường.

Bằng uy tín và tấm lòng của mình, nhiều năm qua chú đã vận động được hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, khuyến học tại địa phương. Từ nguồn lực ấy, 10 căn nhà nhân đạo đã được xây dựng cho các hộ nghèo, cận nghèo; nhiều người già yếu, neo đơn được hỗ trợ thường xuyên; hàng trăm hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia kịp thời. Đặc biệt, hai chương trình "Chung tay sưởi ấm tình người" do chú cùng các cộng sự tổ chức vào các năm 2011 và 2017 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Giúp đỡ người già yếu, neo đơn trong chương trình "Mỗi tổ chức, cá nhân một địa chỉ nhân đạo" ẢNH: TGCC

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chú Quang vận động gần 500 triệu đồng để trao hàng trăm suất quà cho người nghèo, người neo đơn, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Các chương trình học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn cũng được duy trì nhiều năm qua, tiếp sức cho không ít em trên hành trình đến trường.

Không chỉ vậy, chú còn khởi xướng nhiều chuyến thiện nguyện đến vùng thiên tai, dịch bệnh. Đáng nhớ nhất là sau bão số 9 năm 2020, chú cùng các thành viên vượt hơn 100 km đường núi để mang gần 50 triệu đồng tiền cứu trợ đến bà con vùng sạt lở ở Trà Leng - chuyến đi để lại trong chú nhiều trăn trở về những mất mát mà người dân miền núi phải gánh chịu.

Chú Quang (mặc áo đỏ) trong chuyến thiện nguyện tại tỉnh Phú Yên và Bình Định (cũ) ẢNH: TGCC

Những chuyến thiện nguyện của chú vẫn nối dài đến nhiều vùng thiên tai. Sau trận lũ lịch sử tháng 11.2025, chú cùng các mạnh thường quân đã mang gần 200 triệu đồng, hơn 2 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm đến với người dân khó khăn ở Phú Yên, Khánh Hòa và các địa phương của Quảng Nam cũ như Thăng An, Đại Lộc.

Hành trình không giới hạn

Em Phan Công Quý, một nhà hảo tâm ở xã Thăng Bình, chia sẻ: "Chú Quang tuổi đã cao nhưng nhiều năm nay vẫn tận tâm làm việc nghĩa cho cộng đồng, khiến lớp trẻ như em thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn với quê hương".

Điều khiến chú Quang vui nhất không phải những bằng khen hay danh hiệu, mà là sự tiếp nối của tinh thần sẻ chia. Nhiều học sinh từng được chú trao học bổng nay đã trưởng thành, quay lại đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Ngay trong thôn cũng đã có nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia hiến máu cứu người và các hoạt động vì cộng đồng.

Ở tuổi xưa nay hiếm, chú Nguyễn Hữu Quang vẫn là điểm tựa tin cậy của người dân địa phương. Từ những việc làm thầm lặng suốt nhiều năm qua, chú không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn truyền cảm hứng về một lối sống nhân ái, trách nhiệm cho thế hệ trẻ, để hành trình cho đi tiếp tục được nối dài trên quê hương mình.