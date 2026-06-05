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Văn hóa Sống đẹp

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ

Bài & ảnh: Lê Đức Dương
Bài & ảnh: Lê Đức Dương
(Khánh Hòa)
05/06/2026 13:00 GMT+7

Sau mùa gặt, xã Diên Điền (Khánh Hòa) lại trở thành điểm hẹn của người yêu diều. Trên nền trời xanh, những cánh diều khổng lồ hình cá voi, bạch tuộc, rồng, chim, cá... tung cánh cùng diều trẻ em, tạo nên bức tranh mùa hè đầy sắc màu.

Ngày hội thả diều là một trong những hoạt động tiêu biểu do Cộng đồng Diên Khánh tổ chức. Đây là nhóm thiện nguyện quy tụ nhiều bạn trẻ trên địa bàn huyện Diên Khánh (cũ), cùng mong muốn tạo ra những sân chơi lành mạnh cho trẻ em và lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 1.

Một góc bầu trời của ngày hội thả diều tại cánh đồng Diên Điền - Khánh Hòa

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 2.
Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 3.

Niềm tự hào của tuổi thơ trên cánh đồng quê hương

Mọi hoạt động đều được thực hiện bằng tinh thần tập thể, cùng chia sẻ trách nhiệm và chung một mục tiêu phục vụ cộng đồng. Theo anh Trần Hữu Phúc, một thành viên chủ chốt của nhóm, ý tưởng thành lập xuất phát từ những người trẻ từng gắn bó với công tác Đoàn, Đội. Từ các chương trình hè, trung thu hay hoạt động thiện nguyện dịp tết, họ quyết định xây dựng một cộng đồng có tổ chức, có nhận diện riêng để kết nối những tấm lòng thiện nguyện.

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Lễ hội đêm rằm - trung thu do Cộng đồng Diên Khánh tổ chức

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 5.

Ngày hội thả diều năm 2026

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 6.

Cánh đồng vừa gặt xã Diên Điền trở thành ngày hội thả diều

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 7.

Trò chơi bắt vịt

Dù hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các chương trình của nhóm luôn được chuẩn bị bài bản và nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức Đoàn tại địa phương. Từ lễ hội rước đèn trung thu quanh Thành cổ Diên Khánh đến những chuyến trao quà cho học sinh nghèo dịp xuân về, mỗi chương trình đều thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, ngày hội thả diều trên cánh đồng xã Diên Điền thu hút hàng vạn người tham dự đặc biệt các em nhỏ khắp vùng.

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Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 9.

Nhóm thành viên Cộng đồng Diên Khánh tham gia chuẩn bị sân chơi của ngày hội thả diều năm 2026

Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 10.

Trần Hữu Phúc - thành viên chủ chốt của Cộng đồng Diên Khánh - tham gia tổ chức trò chơi dân gian cho các em học sinh ở ngày hội thả diều

Để chuẩn bị cho ngày hội thả diều, các thành viên phải liên hệ nông dân để chọn thời điểm đồng ruộng vừa thu hoạch, san phẳng mặt ruộng, dựng sân khấu, tổ chức trò chơi dân gian đến mời các câu lạc bộ diều chuyên nghiệp từ TP.HCM, Huế, Đà Nẵng hay Buôn Ma Thuột về giao lưu.

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Các thành viên chủ chốt của Cộng đồng Diên Khánh

Không ồn ào quảng bá, cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông để kể về mình, những thành viên Cộng đồng Diên Khánh vẫn lặng lẽ khoác áo xanh, hòa vào dòng người trong mỗi sự kiện. Chính những việc làm bền bỉ ấy đã góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa cộng đồng, mang niềm vui đến với tuổi thơ và thắp lên những "ngọn lửa hồng" làm rực sáng vùng đất thành cổ Diên Khánh, Khánh Hòa.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ - Ảnh 12.

 

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