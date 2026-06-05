Những ngọn lửa hồng nơi thành cổ

Ngày hội thả diều là một trong những hoạt động tiêu biểu do Cộng đồng Diên Khánh tổ chức. Đây là nhóm thiện nguyện quy tụ nhiều bạn trẻ trên địa bàn huyện Diên Khánh (cũ), cùng mong muốn tạo ra những sân chơi lành mạnh cho trẻ em và lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Niềm tự hào của tuổi thơ trên cánh đồng quê hương
Mọi hoạt động đều được thực hiện bằng tinh thần tập thể, cùng chia sẻ trách nhiệm và chung một mục tiêu phục vụ cộng đồng. Theo anh Trần Hữu Phúc, một thành viên chủ chốt của nhóm, ý tưởng thành lập xuất phát từ những người trẻ từng gắn bó với công tác Đoàn, Đội. Từ các chương trình hè, trung thu hay hoạt động thiện nguyện dịp tết, họ quyết định xây dựng một cộng đồng có tổ chức, có nhận diện riêng để kết nối những tấm lòng thiện nguyện.
Dù hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các chương trình của nhóm luôn được chuẩn bị bài bản và nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức Đoàn tại địa phương. Từ lễ hội rước đèn trung thu quanh Thành cổ Diên Khánh đến những chuyến trao quà cho học sinh nghèo dịp xuân về, mỗi chương trình đều thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, ngày hội thả diều trên cánh đồng xã Diên Điền thu hút hàng vạn người tham dự đặc biệt các em nhỏ khắp vùng.
Nhóm thành viên Cộng đồng Diên Khánh tham gia chuẩn bị sân chơi của ngày hội thả diều năm 2026
Để chuẩn bị cho ngày hội thả diều, các thành viên phải liên hệ nông dân để chọn thời điểm đồng ruộng vừa thu hoạch, san phẳng mặt ruộng, dựng sân khấu, tổ chức trò chơi dân gian đến mời các câu lạc bộ diều chuyên nghiệp từ TP.HCM, Huế, Đà Nẵng hay Buôn Ma Thuột về giao lưu.
Không ồn ào quảng bá, cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông để kể về mình, những thành viên Cộng đồng Diên Khánh vẫn lặng lẽ khoác áo xanh, hòa vào dòng người trong mỗi sự kiện. Chính những việc làm bền bỉ ấy đã góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa cộng đồng, mang niềm vui đến với tuổi thơ và thắp lên những "ngọn lửa hồng" làm rực sáng vùng đất thành cổ Diên Khánh, Khánh Hòa.
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