Viết tiếp hành trình yêu thương

Gia đình khó khăn, suốt 12 năm học, tôi gắn bó với ánh đèn dầu leo lét và luôn là một trong những học sinh nghèo nhất lớp. Nhưng nghèo khó chưa bao giờ khiến tôi từ bỏ việc học. Ngược lại, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để nắm lấy từng cơ hội thay đổi cuộc đời. Có lẽ chính sự nỗ lực ấy đã giúp tôi nhận được sự yêu thương, tiếp sức của các nhà hảo tâm để từng bước vượt lên hoàn cảnh.

Nhiều năm sau, tôi đang dần thực hiện được ước mơ từng ấp ủ khi còn nhỏ: giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Cơ duyên đến với tôi từ những hoạt động thiện nguyện trong thời gian dịch Covid-19. Ở đó, tôi gặp những em nhỏ thiếu thốn cả vật chất lẫn điều kiện học tập, có em phải sớm gác lại việc học vì cuộc sống mưu sinh. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến chính mình của những năm tháng tuổi thơ và thôi thúc tôi làm điều gì đó để các em có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ.

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng các em vẫn hồn nhiên và mỉm cười hạnh phúc như cách để vượt qua những ngày giông bão ẢNH: NVCC

Em bé có đôi mắt biết cười nhận sữa, đồ chơi và tất mới ẢNH: NVCC

Chính từ những trăn trở ấy, vợ chồng tôi quyết định thành lập Quỹ học bổng Ruby với mong muốn trao thêm cơ hội cho những đứa trẻ kém may mắn. Chúng tôi tin rằng chỉ cần được tiếp sức đúng lúc, các em sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.

Đến nay, quỹ đã hỗ trợ học phí đến hết bậc phổ thông cho nhiều trẻ mồ côi, đồng thời chi trả bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn. Những hỗ trợ ấy có thể không lớn lao, nhưng phần nào giúp các em và gia đình vơi bớt gánh nặng, vững tin hơn trên hành trình phía trước.

Quỹ học bổng Ruby giúp đỡ các em nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để những mảnh đời kém may mắn có thể vượt lên nghịch cảnh cuộc sống ẢNH: NVCC

Từng đi qua những tháng ngày thiếu thốn, tôi hiểu rằng giáo dục có thể làm thay đổi một cuộc đời. Chính việc học đã mở ra cho tôi cơ hội vượt lên hoàn cảnh, vì thế tôi luôn tin rằng tri thức là chìa khóa giúp những đứa trẻ khó khăn chạm tới tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt với các em mồ côi, không nơi nương tựa, kiến thức không chỉ giúp các em có nghề nghiệp sau này mà còn tiếp thêm niềm tin để mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Bên cạnh việc trao học bổng, vợ chồng tôi còn xây dựng "Thư viện chữa lành 0 đồng" dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Tại đây, các em được tiếp cận nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để lan tỏa văn hóa đọc, tôi khuyến khích các em chia sẻ cảm nhận sau mỗi cuốn sách đã đọc và dành những phần quà nhỏ như một sự động viên. Không chỉ nuôi dưỡng tình yêu với sách, thư viện còn trở thành không gian để các em gặp gỡ, kết nối và sẻ chia cùng nhau.

"Thư viện chữa lành 0 đồng" bồi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Ngoài ra, vợ chồng tôi còn duy trì "Cửa hàng 0 đồng" như một điểm tựa nhỏ dành cho người nghèo, trẻ mồ côi, người cao tuổi và những hoàn cảnh mất khả năng lao động. Tại đây, mọi người có thể nhận các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, nước mắm, muối, sữa... mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Nhưng điều chúng tôi mong trao đi không chỉ là những phần quà vật chất. Mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho họ thêm sự sẻ chia, động viên và niềm tin để vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống

"Cửa hàng 0 đồng", nơi những người nghèo được bớt đi nỗi lo "cơm áo" hằng ngày ẢNH: NVCC

Tuổi trẻ khác biệt ở sự tự do và quyền lựa chọn. Ở những năm tháng trẻ trung nhất, tôi đã dám dấn thân vào những hành trình mà mình tin sẽ giúp mình sống trọn vẹn hơn, giàu trải nghiệm hơn. Đó vừa là ước mơ, vừa là đam mê như bao người trẻ khác. Nhưng tôi cũng hiểu, không phải ai cũng đủ can đảm đi đến cùng khát vọng, bởi mọi lựa chọn đều đi kèm những đánh đổi khiến không ít người chùn bước.

Có những chuyến đi đưa tôi đến miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải qua những cảm xúc chưa từng có. Cũng có những hành trình đưa tôi trở về với nơi quen thuộc, nơi tôi học lại những bài học đầu đời để trưởng thành hơn.

Đứng giữa “ngã tư thanh xuân”, tôi nhận ra mình may mắn khi được sống một tuổi trẻ đầy năng lượng, khát khao và tò mò. Và tôi chọn cách sống hết mình, bởi khi trái tim đủ ấm, con người sẽ vững vàng hơn trước những biến cố, đồng thời cũng biết lan tỏa sự ấm áp ấy đến những người xung quanh, để không ai phải cô đơn giữa cuộc đời vội vã.

Tôi từng có những ngày cùng cực, phải tự mình vượt qua nhiều giông bão. Nhưng cũng chính sau những ngày bão qua, tôi lại muốn dang tay giúp đỡ người khác. Với tôi, hạnh phúc không phải khái niệm, mà là những điều mình đang làm mỗi ngày, dù lớn hay nhỏ.

Đi qua hơn 10 năm tuổi trẻ rong ruổi, tôi học được cách biết ơn: biết ơn những người đã gặp, những nơi đã đi qua, những mái nhà từng nương tựa, biết ơn gia đình, những người đồng hành trong khó khăn, cả những mất mát và cả chính bản thân mình vì chưa từng bỏ cuộc.

Không có con đường nào luôn bằng phẳng. Và trong những lúc bế tắc nhất, điều quan trọng là giữ niềm tin vào chính mình. Tuổi trẻ là hành trình càng đi càng được thôi thúc tiến về phía trước. Một ngày nào đó, khi đã đủ trải nghiệm để cho đi và đủ trưởng thành để đón nhận, ta sẽ hiểu rằng mọi điều xảy ra đều đúng thời điểm, và những nỗ lực từng đánh đổi đều xứng đáng.

Bởi khi tập trung mang lại giá trị cho người khác, chúng ta sẽ tự nhiên nhận lại những điều tốt đẹp theo cách không ngờ tới.

Vì vậy, thay vì hỏi “mình được gì?”, hãy thử hỏi “hôm nay mình đã làm được gì cho ai?”.