Hà Nội - một ngày bình yên

Từ sớm, các nẻo đường, góc công viên đã nhộn nhịp người. Ai cũng muốn hít hà chút không khí trong trẻo để nạp năng lượng cho một ngày dài.

5 giờ 30 sáng, tại công viên Thống Nhất, ông Ngô Văn Hải (62 tuổi, P.Kim Liên) đã có mặt để bắt đầu bài tập quen thuộc.

"Tập thể dục là việc gần như không thể thiếu của tôi mỗi sáng. Mấy hôm nay trời trong, không khí thoáng đãng nên dậy sớm ra đây lại càng dễ chịu", ông Hải chia sẻ.

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng bài thể dục tại công viên ẢNH: TUẤN MINH

Trên các góc phố, những hàng quán ăn sáng bắt đầu mở cửa, đón những thực khách đầu tiên tới "mở hàng". Vừa ăn xong bát phở nóng hổi tại một hàng phở bò trên phố Ấu Triệu (P.Hoàn Kiếm), anh Hồ Xuân Danh (29 tuổi, P.Hồng Hà) tâm sự: "Sáng nay mát trời nên tôi thấy rất phù hợp để ăn phở. Tôi thích ăn phở sốt vang nên phải ra ăn sớm không hết mất".

Tiết trời buổi sáng của Hà Nội còn là "món quà" cho du khách. Nhóm chị Xuân Ý, Thu Hằng (đến từ TP.HCM) cảm thấy may mắn khi hưởng không khí mát mẻ của thủ đô.

"Năm ngoái mình cũng tới Hà Nội chơi nhưng nắng nóng và bụi nhiều. Hôm nay ra đường mình thấy trời rất trong, cảm giác không khí cũng sạch hơn", chị Hằng nói khi đang ngắm cảnh ở một quán nước ven đường Thanh Niên.

Chiều xuống, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên đông đúc. Ven hồ, nhiều nhóm phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng chụp ảnh. Bà Hoàng Anh (P.Ba Đình) cùng bạn bè có mặt từ 15 giờ, vui vẻ cho biết: "Trời có nóng chút nhưng lại có gió mát. Các cô đứng chụp ảnh từ nãy tới giờ mà không cảm thấy mệt".

Ngày khép lại khi hoàng hôn buông, nhiều người chọn dắt thú cưng đi dạo ven hồ Tây. Chị Thang Ngọc Lam (P.Quảng An) coi đây là hoạt động không thể thiếu.

"Đi dạo giúp mình xả stress sau cả một ngày dài đi làm. Buổi chiều ra đây ngắm nhìn thành phố dần lên đèn, mình cảm thấy cuộc sống như chậm lại sau một ngày hối hả", chị Lam tâm sự.

Quán phở bò không tên trên phố Ấu Triệu đông khách từ sáng sớm ẢNH: TUẤN MINH

Nhóm chị Xuân Ý, Thu Hằng (tới từ TP.HCM) trò chuyện bên một hàng nước ven hồ Tây ẢNH: TUẤN MINH

Khách tới hồ Tây thưởng ngoạn tiết trời đẹp thường gọi một loại đồ uống như trà chanh, nước atiso… ẢNH: TUẤN MINH

Bà Hoàng Anh (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm bạn bên hồ Gươm ẢNH: TUẤN MINH

Thưởng thức gói cốm dẻo thơm tại phố Tràng Tiền, chị Tú Anh đến từ TP.HCM cảm thấy món đặc sản này rất hợp với không khí mát mẻ buổi sáng Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Tranh thủ cuối tuần, mẹ của Hương Liên đã đưa em từ P.Thanh Xuân lên hồ Gươm dạo chơi, tô tượng sau nhiều ngày bận rộn ẢNH: TUẤN MINH