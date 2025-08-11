Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hà Nội - một ngày bình yên

Tuấn Minh
Tuấn Minh
11/08/2025 05:00 GMT+7

Những ngày này, trước khi cái nóng oi ả kịp bao trùm, người dân thủ đô tranh thủ tận hưởng 'khung giờ vàng' với tiết trời buổi sáng mát mẻ.

Từ sớm, các nẻo đường, góc công viên đã nhộn nhịp người. Ai cũng muốn hít hà chút không khí trong trẻo để nạp năng lượng cho một ngày dài.

5 giờ 30 sáng, tại công viên Thống Nhất, ông Ngô Văn Hải (62 tuổi, P.Kim Liên) đã có mặt để bắt đầu bài tập quen thuộc. 

"Tập thể dục là việc gần như không thể thiếu của tôi mỗi sáng. Mấy hôm nay trời trong, không khí thoáng đãng nên dậy sớm ra đây lại càng dễ chịu", ông Hải chia sẻ.

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 1.

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng bài thể dục tại công viên

ẢNH: TUẤN MINH

Trên các góc phố, những hàng quán ăn sáng bắt đầu mở cửa, đón những thực khách đầu tiên tới "mở hàng". Vừa ăn xong bát phở nóng hổi tại một hàng phở bò trên phố Ấu Triệu (P.Hoàn Kiếm), anh Hồ Xuân Danh (29 tuổi, P.Hồng Hà) tâm sự: "Sáng nay mát trời nên tôi thấy rất phù hợp để ăn phở. Tôi thích ăn phở sốt vang nên phải ra ăn sớm không hết mất".

Tiết trời buổi sáng của Hà Nội còn là "món quà" cho du khách. Nhóm chị Xuân Ý, Thu Hằng (đến từ TP.HCM) cảm thấy may mắn khi hưởng không khí mát mẻ của thủ đô

"Năm ngoái mình cũng tới Hà Nội chơi nhưng nắng nóng và bụi nhiều. Hôm nay ra đường mình thấy trời rất trong, cảm giác không khí cũng sạch hơn", chị Hằng nói khi đang ngắm cảnh ở một quán nước ven đường Thanh Niên.

Chiều xuống, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên đông đúc. Ven hồ, nhiều nhóm phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng chụp ảnh. Bà Hoàng Anh (P.Ba Đình) cùng bạn bè có mặt từ 15 giờ, vui vẻ cho biết: "Trời có nóng chút nhưng lại có gió mát. Các cô đứng chụp ảnh từ nãy tới giờ mà không cảm thấy mệt".

Ngày khép lại khi hoàng hôn buông, nhiều người chọn dắt thú cưng đi dạo ven hồ Tây. Chị Thang Ngọc Lam (P.Quảng An) coi đây là hoạt động không thể thiếu. 

"Đi dạo giúp mình xả stress sau cả một ngày dài đi làm. Buổi chiều ra đây ngắm nhìn thành phố dần lên đèn, mình cảm thấy cuộc sống như chậm lại sau một ngày hối hả", chị Lam tâm sự.

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 2.

Quán phở bò không tên trên phố Ấu Triệu đông khách từ sáng sớm

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 3.

Nhóm chị Xuân Ý, Thu Hằng (tới từ TP.HCM) trò chuyện bên một hàng nước ven hồ Tây

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 4.

Khách tới hồ Tây thưởng ngoạn tiết trời đẹp thường gọi một loại đồ uống như trà chanh, nước atiso…

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 5.

Bà Hoàng Anh (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm bạn bên hồ Gươm

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 6.

Thưởng thức gói cốm dẻo thơm tại phố Tràng Tiền, chị Tú Anh đến từ TP.HCM cảm thấy món đặc sản này rất hợp với không khí mát mẻ buổi sáng Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 7.

Tranh thủ cuối tuần, mẹ của Hương Liên đã đưa em từ P.Thanh Xuân lên hồ Gươm dạo chơi, tô tượng sau nhiều ngày bận rộn

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội - một ngày bình yên - Ảnh 8.

Chị Thang Ngọc Lam (trái) có thói quen cùng bạn đưa thú cưng đi dạo hồ Tây buổi chiều

ẢNH: TUẤN MINH

 

Tin liên quan

Chàng trai đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để đón lễ Quốc khánh 2.9

Chàng trai đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để đón lễ Quốc khánh 2.9

Không chỉ là thử thách về sức bền, chuyến đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội của Trần Hiển Vinh (23 tuổi, ngụ tại TP.HCM) còn là cách anh tự ghi dấu tuổi trẻ và thể hiện tình yêu nước. Trên từng cung đường, Vinh đã gặp vô số câu chuyện dễ thương và ấm áp, đủ để biến hành trình đầy mồ hôi này thành một kỷ niệm khó quên.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Hồ gươm hồ Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận