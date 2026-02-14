HAGL chưa thể vội mừng vì vẫn còn nguy cơ rớt hạng, tại sao?

HAGL cần bứt phá mạnh mẽ hơn nữa

Trong 2 chiến thắng của CLB HAGL ở vòng 12 và 13 V-League 2025-2026, chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ở vòng 13 được đánh giá rất cao. Ninh Bình là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch giải đấu năm nay. Ngoài ra, trận đấu này diễn ra trên sân đối phương, nên độ khó của chiến thắng dành cho HAGL cao hơn. Chính vì thế, tinh thần và lối chơi phản công của HAGL được đánh giá rất cao sau chiến thắng trước Ninh Bình.

HAGL (phải) toàn thắng ở 2 vòng đấu gần nhất Ảnh: CLB HAGL

2 trận thắng gần nhất giúp HAGL có thêm 6 điểm, gần bằng tổng số điểm mà họ giành được suốt 11 vòng đấu trước đó (chỉ 8 điểm). Điều đó càng phản ánh các chiến thắng ở vòng 12 và 13 quan trọng với HAGL như thế nào. Hiện tại, đội bóng phố núi có 14 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HAGL vẫn chưa an toàn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Nguyên nhân xuất phát từ chỗ, rất nhiều đối thủ của HAGL cũng bất ngờ thi đấu tốt trong thời gian gần đây. Ví dụ như SLNA thắng đậm CLB Thể Công Viettel đến 4-1, còn CLB Thanh Hóa trong cảnh thiếu hụt lực lượng, vẫn giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng mạnh là CLB Công an (CA) TP.HCM, ngay trên sân Thống Nhất của CLB CA TP.HCM.

Khó khăn còn ở phía trước

SLNA có 13 điểm, chỉ kém 1 điểm so với HAGL, còn Thanh Hóa có 12 điểm, kém HAGL 2 điểm. Cũng trong nhóm các đội nằm ở phía dưới bảng xếp hạng, có thêm Becamex TP.HCM (12 điểm), PVF-CAND (11 điểm) và đương kim vô địch Nam Định (12 điểm). Trong số này, Becamex TP.HCM và PVF-CAND là những đối thủ rất khó chơi, họ sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, giàu nhiệt huyết, còn Nam Định rất mạnh, sở hữu chân sút tốt nhất V-League Nguyễn Xuân Son.

Các cầu thủ HAGL cần giữ sự tập trung cho chặng đường phía trước Ảnh: CLB HAGL

Chỉ có đội cuối bảng Đà Nẵng (7 điểm) yếu thế nhất, trong nhóm các đội cuối bảng. Còn lại, HAGL phải cạnh tranh gắt gao với các đối thủ khác trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng. V-League 2025-2026 vẫn còn đến nửa đường nữa. Lượt về của giải đấu này diễn ra sau Tết Nguyên đán được dự đoán sẽ rất căng thẳng.

HAGL sẽ gặp CLB Công an Hà Nội ngày 28.2, thuộc vòng 14, sau đó là trận gặp CLB CA TP.HCM ngày 7.3, thuộc vòng 15. Đây là những trận đấu rất khó, vì đối thủ mạnh. Nếu HAGL thua 2 đội bóng vừa nêu, họ có nguy cơ bị một loạt đối thủ xếp xung quanh họ như SLNA, Thanh Hóa , Becamex TP.HCM, PVF-CAND hay Nam Định qua mặt.

Chính vì thế, nhiệm vụ của thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và các đồng đội là phải duy trì sự tập trung, tập luyện và giữ phong độ tốt trong những ngày Tết, trước khi trở lại với guồng quay khắc nghiệt của bóng đá trong nước.