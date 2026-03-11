HAGL đang trong cơn bĩ cực, liệu có tới hồi thái lai?

HAGL quá trẻ...

HAGL là đội bóng hiếm hoi tại V-League có khá nhiều trụ cột còn rất trẻ. Đáng kể nhất trong số này là thủ môn Trần Trung Kiên. Dù mới ở tuổi 23, nhưng Trần Trung Kiên đã là gương mặt không thể thay thế của HAGL. Đóng vai trò tương tự là trung vệ Đinh Quang Kiệt. Thậm chí, so với thủ môn Trung Kiên, Quang Kiệt còn trẻ hơn nhiều, anh mới 18 tuổi.

Mới 18 tuổi, trung vệ Đinh Quang Kiệt (phải) đã là trụ cột của HAGL Ảnh: Khả Hòa

Phía trên họ, HAGL có tiền vệ Cao Hoàng Minh (23 tuổi), Môi Sê (21 tuổi), tiền đạo Nguyễn Minh Tâm (21 tuổi). Nhóm các cầu thủ ít ra sân hơn những cầu thủ vừa nêu, nhưng vẫn thuộc dạng "dự bị chiến lược" của HAGL, đồng thời cũng còn trẻ, có thể kể đến trung vệ Nguyễn Văn Triệu (23 tuổi), hậu vệ biên Võ Phước Bảo (22 tuổi), tiền đạo Trần Gia Bảo (18 tuổi), thủ môn Nguyễn Vũ Khang (21 tuổi)…

Áp lực đi kèm với cơ hội

Hiện tại, HAGL có 14 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ hơn đội cuối bảng PVF-CAND 3 điểm. Đội bóng phố núi đang trong tình cảnh hết sức khó khăn, trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Nhiều cầu thủ HAGL sẽ trưởng thành vượt bậc, nếu họ vượt qua áp lực trụ hạng tại V-League Ảnh: Khả Hòa

Từng trận đấu của HAGL từ nay đến cuối giải, đều có thể quyết định số phận của đội bóng này tại V-League. Các cầu thủ trẻ của HAGL vì thế luôn phải đối diện với áp lực rất lớn. Với những cầu thủ trong lứa tuổi 23, đây là thách thức hết sức khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ như HAGL không còn xa lạ với điều này. Từ thời những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… còn thi đấu trong màu áo đội bóng phố núi, toàn đội HAGL đã quen với việc chịu áp lực khi còn rất trẻ, quen với áp lực phải trụ hạng tại V-League.

Điều dễ nhận thấy là sau khi vượt qua áp lực này, các cầu thủ HAGL thường kinh nghiệm hơn hẳn, giàu bản lĩnh hơn hẳn. Gần đây nhất, thủ môn Trần Trung Kiên sau 2 mùa giải cùng HAGL vượt khó, hiện trở thành 1 trong những thủ môn giỏi nhất, có ý chí mạnh mẽ nhất của bóng đá nội. Anh hiện sẵn sàng cạnh tranh vị trí số một trong khung thành của đội tuyển Việt Nam, trước nhiều đàn anh nổi tiếng.

Đấy là bài học và cũng là động lực cho những cầu thủ trẻ khác của đội bóng phố núi học hỏi và tiến lên phía trước. Nếu những Đinh Quang Kiệt, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Minh Tâm, Môi Sê, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Triệu chung tay với thủ môn Trần Trung Kiên giúp HAGL trụ lại V-League mùa này, họ sẽ trưởng thành hẳn lên, vươn đến tầm cao mới trong sự nghiệp.

Thậm chí, một vài người ở lứa tuổi 21 như Đinh Quang Kiệt, Trần Gia Bảo, Môi Sê, Nguyễn Minh Tâm, thủ môn Nguyễn Vũ Khang có thể tiến thẳng đến ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 năm nay. Tất cả sẽ phụ thuộc vào sự thể hiện của họ trong việc cùng với HAGL vượt qua sức ép trong cuộc đua giành quyền trụ lại V-League 2025-2026.