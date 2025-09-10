HAGL sẽ 'trưởng thành' sau kỳ nghỉ dài

HAGL đang ở đâu trên bảng xếp hạng V-League?

Sau 3 trận, HAGL có kết quả không tốt với 2 trận thua - 1 trận hòa, được vỏn vẹn 1 điểm, tạm đứng vị trí 13 (áp chót trên bảng xếp hạng).

Việc thường đứng nửa cuối bảng xếp hạng đã khá quen thuộc với HAGL ở một vài mùa giải gần đây. Ở những mùa trước, họ rất chật vật và phải chờ đến những vòng đấu cuối mới có thể trụ hạng thành công.

Mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đức càng khó khăn hơn khi các ngôi sao đã rời đi để lứa cầu thủ trẻ gánh đội. Ưu điểm của học trò HLV Lê Quang Trãi là sự nhiệt huyết cùng sức trẻ, nhưng do thiếu kinh nghiệm trận mạc nên họ không thể đứng vững trước các đội bóng già rơ hơn. Đơn cử trận thua CLB Công an TP.HCM 0-1 ở vòng 3 trên sân Thống Nhất, HAGL phải căng mình chống đỡ gần như suốt trận, họ chỉ có một vài tình huống phản công nhưng không gây nhiều nguy hiểm cho khung thành đối thủ. Nếu các cầu thủ CLB Công an TP.HCM dứt điểm tốt hơn thì tỷ số có thể đã cao hơn nhiều.

Cầu thủ HAGL (phải) cần nhanh chóng trưởng thành ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội hình trẻ của HAGL hầu như chưa có cầu thủ đủ sức cầm trịch ở giữa sân để giảm nhịp trận đấu, khiến họ thường phải chơi phòng ngự số đông. Đội bóng phố núi thường tận dụng sự xoay xở của các ngoại binh Ryan Ha, Conceicao, Da Silva để tổ chức tấn công, nhưng các miếng đánh này thường bị đối thủ bắt bài, đánh chặn từ xa.

Ở vòng 4 V-League diễn ra ngày 20.9, HAGL chưa thi đấu do CLB Công an Hà Nội đá giải quốc tế, trận đấu này được dời sang ngày 18.12. Đến ngày 27.9, HAGL mới trở lại V-League với trận làm khách trước

PVF-CAND ở vòng 5. Vì thế, từ đây tới đó là quãng thời gian quý báu giúp HLV Quang Trãi tiếp tục rèn quân để có những miếng đánh chất lượng hơn, đặc biệt là khả năng thu hồi bóng của các cầu thủ tuyến hai. Dù tuổi đời tương đối trẻ, nhưng các cầu thủ như Du Học, Thanh Nhân, Quang Kiệt, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên… đều có kỹ thuật tốt, nên hứa hẹn sớm trưởng thành giúp HAGL đứng vững ở mùa bóng này.

Trước khi trở lại đấu trường V-League, HAGL sẽ có trận đấu ở Cúp quốc gia gặp Thanh Hóa trên sân khách ngày 13.9. Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử lửa, bởi họ sẽ không quá tập trung vào thành tích ở Cúp quốc gia, mà sẽ dồn sức để có mùa giải V-League thành công.