Hai 'ác nữ' khiến khán giả bức xúc trong 'Nợ đời vay trả'

Hai "ác nữ" của Nợ đời vay trả đang chiếu trên THVL1 là bà Phấn - một "cao thủ" mưu mô, từng trải và Bảo Lan - một cô gái trẻ tuổi đầy tham vọng. Hai thế hệ phản diện với hai cách hành xử khác nhau đã tạo nên những xung đột dồn dập, khiến bộ phim liên tục trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Hai "ác nữ" của phim Nợ đời vay trả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM NỢ ĐỜI VAY TRẢ

Ở những tập gần đây, mức độ tàn nhẫn của bà Phấn ngày càng được đẩy lên cao. Những bí mật xoay quanh các chén thuốc bà từng sắc cho mẹ ruột của Vĩnh Trường dần được hé lộ, kéo theo hàng loạt nghi ngờ về những tội ác bị chôn vùi nhiều năm. Khi con trai tuyên bố cưới Bảo Lan, bà Phấn phản ứng dữ dội, thậm chí muốn phá bỏ đứa bé trong bụng cô gái chỉ vì cho rằng đó là vết nhơ của gia tộc. Mọi hành động đều cho thấy trong suy nghĩ của bà, quyền lực và địa vị quan trọng hơn cả tình thân.

Trong khi đó, Bảo Lan lại đại diện cho kiểu phản diện trẻ tuổi. Cô không có bề dày mưu tính như bà Phấn nhưng sở hữu sự liều lĩnh và tham vọng đáng sợ. Bảo Lan sẵn sàng lợi dụng tình cảm, dùng cái thai như một "lá bài" để bước chân vào gia đình giàu có. Điều khiến khán giả bức xúc hơn cả là thái độ vô ơn và trơ tráo của nhân vật. Dù được Ngọc Trâm giúp đỡ, Bảo Lan vẫn buông lời mỉa mai, coi sự chân thành của người khác là điều hiển nhiên.

"Ác nữ" bà Phấn trong Nợ đời vay trả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM NỢ ĐỜI VAY TRẢ

Điều thú vị là giữa bà Phấn và Bảo Lan tồn tại một cuộc đối đầu ngầm. Cả hai đều nhiều tham vọng, đều muốn nắm giữ vị trí cao nhất trong gia tộc và không chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Một người từng dùng mọi thủ đoạn để bước vào hào môn, người còn lại cũng đang lặp lại con đường ấy.

"Ác nữ" Bảo Lan trong Nợ đời vay trả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM NỢ ĐỜI VAY TRẢ

Sự thành công của hai nhân vật phản diện đến từ diễn xuất thuyết phục của Thanh Hiền và Tú Tri. Thanh Hiền không xây dựng bà Phấn như một người đàn bà lúc nào cũng quát tháo mà tạo sức nặng bằng ánh mắt, nụ cười nửa miệng và những khoảng lặng đầy toan tính. Trong khi đó, Tú Tri mang đến một Bảo Lan trẻ trung nhưng đầy thủ đoạn, khai thác tốt sự đối lập giữa vẻ ngoài mềm mỏng và nội tâm đầy tính toán.

Trên nhiều diễn đàn về phim truyền hình, không ít khán giả thừa nhận họ "xem mà tức", chỉ mong bà Phấn và Bảo Lan sớm trả giá. Chính những tranh luận ấy góp phần giúp Nợ đời vay trả duy trì sức nóng nhiều tuần liên tiếp.

Nhiều ý kiến bày tỏ: "Xem đến cảnh có bà Phấn hay Bảo Lan là tôi tạo khẩu nghiệp liền, ác chi mà ác"; "Sau Bóng ma hạnh phúc, đến Nợ đời vay trả, khán giả tiếp tục tạo nghiệp khi xem"; "Ác giả ác báo thôi, phim cuốn vì có hai nhân vật phản diện này"...

Thành công của Nợ đời vay trả do NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn không chỉ nằm ở câu chuyện ngôn tình đậm màu phim Việt xưa, mà còn ở việc xây dựng hai phản diện có cá tính rõ nét. Bà Phấn và Bảo Lan đều đáng ghét nhưng không hề một màu. Một người dùng kinh nghiệm để thao túng tâm lý, người còn lại lấy tuổi trẻ và sự liều lĩnh làm vũ khí. Hai "ác nữ" ấy đang trở thành chất xúc tác quan trọng, khiến mỗi tập phim đều giữ được sức căng và buộc khán giả chờ đợi cái giá dành cho những tham vọng được xây dựng trên sự dối trá và tàn nhẫn.