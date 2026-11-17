Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa công khai quỹ đất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, với tổng diện tích 465,89 ha dành cho 3 nhóm doanh nghiệp ưu tiên, gồm: doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hải Phòng công khai quỹ đất dành cho các nhóm doanh nghiệp ưu tiên

ẢNH: V.G

Theo số liệu rà soát đến ngày 27.10, trong tổng số gần 466 ha đất khu công nghiệp, có 262,28 ha thuộc 16 khu công nghiệp được thành lập, triển khai sau ngày 17.5.2025, thời điểm Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực. Diện tích còn lại 203,61 ha thuộc 16 khu công nghiệp thành lập trước thời điểm này.

Một số khu công nghiệp có quỹ đất bố trí lớn gồm Trấn Dương - Hòa Bình (khu B), giai đoạn 1 với 46,95 ha; Nam Tràng Cát 41,4 ha; Đại An mở rộng 32,04 ha; Bình Giang 2 với 24,38 ha và Thanh Hà 23,69 ha.

Đáng chú ý, tại 7 khu công nghiệp đang hoạt động, đã có 81,23 ha đất được cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê. Trong đó, Khu công nghiệp Đại An mở rộng có diện tích cho thuê lớn nhất với 32,04 ha, tiếp đến là An Phát 1 với 10 ha và Đình Vũ (DEEP C) giai đoạn 1 với 9,66 ha.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, việc công khai quỹ đất nhằm giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thuận lợi tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Việc công khai vị trí, diện tích đất khu công nghiệp cũng giúp nhà đầu tư chủ động lựa chọn địa điểm, tính toán quy mô dự án và nhu cầu hạ tầng.

Trong 10 tháng năm 2026, TP.Hải Phòng thu hút hơn 3,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 69% so với cùng kỳ. Riêng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 3,45 tỉ USD.