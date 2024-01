Hải Phòng: Nghịch tử cầm dao, gạch sát hại mẹ ruột

Khoảng 10 giờ ngày 13.1, bà Lê Thị Phương (49 tuổi, quê Thanh Hóa, trú thôn 7, xã Thủy Triều, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị con trai 31 tuổi tên Phùng Văn Thắng cầm dao và gạch vỡ sát hại.

Nghịch tử Phùng Văn Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi dùng dao và gạch sát hại mẹ đẻ C.T.V.

Nhà chức trách H.Thủy Nguyên cho biết, thời điểm đó, bà Phương đang nấu cơm trong bếp thì bất ngờ bị Thắng (con trai bà Phương) cầm dao chém vào tay nên bà bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Khi bà chạy được 10 m thì bị Thắng đuổi kịp, cầm dao và nửa viên gạch đánh vào sau gáy, làm bà ngã gục xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, nghịch tử tiếp tục cầm nửa viên gạch vỡ đập nát đầu mẹ rồi mới chịu dừng tay.

Người thân và hàng xóm làng chuẩn bị hậu sự tang lễ cho bà Lê Thị Phương GIANG LINH

Chứng kiến sự việc, một số người dân sợ hãi không dám vào can ngăn Thắng.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủy Triều và Công an H.Thủy Nguyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Thắng; tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Được biết, thời điểm gây án Thắng chưa có hồ sơ bệnh án tâm thần nhưng đã có hồ sơ khám, điều trị bệnh thần kinh tại cơ sở y tế chuyên khoa ở TP.Hải Phòng. Những lúc lên cơn, Thắng không nhận thức được hành vi, có lúc trèo lên mái nhà ngồi hú hú cả đêm, thậm chí cầm gạch đá ném xuống đường, gây nguy hiểm cho người dân qua lại.

Cách đây hơn 2 tháng, thương con, bà Phương và ông Thành (bố dượng Thắng) đón Thắng về nhà để chăm sóc, cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì xảy ra vụ việc đau lòng. Thời điểm Thắng gây án, ông Thành đang đi làm thuê tại TP.Hà Nội; bà Phương ở nhà chuẩn bị cơm nước cho 2 con (Thắng và em gái Thắng).

Hiện Công an H.Thủy Nguyên đang điều tra vụ con trai sát hại mẹ.