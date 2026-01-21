'Hàm cá mập' trở lại rạp sau 50 năm

Phục dựng hình ảnh và âm thanh

Dựa trên tiểu thuyết của Peter Benchley, Hàm cá mập xoay quanh cảnh sát trưởng Martin Brody, người phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên một con cá mập trắng khổng lồ liên tiếp tấn công du khách tại thị trấn biển Amity (New England). Sau cái chết kinh hoàng của một cô gái trẻ, Brody đề xuất đóng cửa bãi biển để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ thị trưởng Larry Vaughn, người lo ngại thiệt hại kinh tế trong mùa du lịch cao điểm.

Nhìn từ những con số ấn tượng tại các thị trường quốc tế, sự tái xuất này là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của các tác phẩm kinh điển trước một thị trường điện ảnh hiện đại đang dần bão hòa Ảnh: CGV Việt Nam

Trong thế giằng co giữa sinh mạng con người và lợi ích kinh tế, Brody buộc phải hợp tác với nhà hải dương học Matt Hooper và thuyền trưởng kỳ cựu Quint để truy lùng con quái vật biển cả. Cuộc săn đuổi nhanh chóng biến thành màn đối đầu nghẹt thở giữa con người và sức mạnh khắc nghiệt của đại dương.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss… và đặc biệt đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Steven Spielberg, khi đó vẫn là một đạo diễn trẻ. Hàm cá mập không chỉ đưa tên tuổi Spielberg lên hàng huyền thoại, mà còn khai sinh khái niệm “bom tấn mùa hè”, theo nhận định của The Guardian.

Mùa hè năm 2025, khi Universal Pictures đưa Jaws trở lại rạp dưới các định dạng cao cấp như IMAX và 4DX nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt, giới quan sát không khỏi bất ngờ. Theo Box Office Mojo, chỉ riêng kỳ nghỉ lễ Labor Day tại Bắc Mỹ, bộ phim đã thu về 9,8 triệu USD, thậm chí vượt doanh thu mở màn của nhiều bom tấn hiện đại như Avengers: Endgame (6,1 triệu USD) hay Spider-Man: No Way Home (5,4 triệu USD). Hàm cá mập được quét lại từ bản phim gốc, tối ưu cho màn hình IMAX với khung hình mở rộng, độ nét cao hơn và màu sắc được cân chỉnh kỹ lưỡng, giúp từng khung cảnh đại dương trở nên chân thực và ám ảnh hơn. Hệ thống âm thanh vòm hiện đại cũng làm nổi bật tiếng sóng biển, nhịp nhạc căng thẳng của John Williams và những khoảnh khắc giật thót tim đặc trưng của phim.

Tính chung toàn chiến dịch tái chiếu, Hàm cá mập đạt hơn 16 triệu USD toàn cầu, cho thấy trải nghiệm màn ảnh lớn có thể biến một tác phẩm 50 năm tuổi thành “phim mới” đối với khán giả và tiếp tục là nguồn thu đáng kể cho Hollywood.

Đây là trường hợp điển hình cho thấy những bom tấn đã thành “cổ điển” vẫn có thể tạo ra nguồn doanh thu mới đáng kể nhờ yếu tố hoài niệm, chất lượng kỹ xảo cao và sức hút của trải nghiệm rạp lớn Ảnh: Paramount

Khi các 'tượng đài' quay lại càn quét doanh thu

Nhìn rộng ra toàn cảnh Hollywood, chúng ta đang thấy một "đội quân di sản" càn quét phòng vé. Không còn là những suất chiếu đặc biệt nhỏ lẻ, đây là những chiến dịch phát hành quy mô lớn.

Interstellar (2014), siêu phẩm của Christopher Nolan đã thu về thêm 17,4 triệu USD riêng trong đợt tái chiếu cuối năm 2024. Interstellar đã chính thức trở thành phim tái phát hành có doanh thu IMAX cao nhất tính đến hiện nay với tổng doanh thu tích lũy từ định dạng này đạt 132,3 triệu USD, đứng thứ 8 trong lịch sử IMAX.

Năm 2022, Disney thực hiện chiến dịch tái phát hành quy mô lớn cho Avatar kết hợp công nghệ IMAX 3D và IMAX Laser. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm "tái khởi động" ký ức của khán giả toàn cầu trước thềm ra mắt phần hai. Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, chiến dịch này đã mang về con số 76 triệu USD, góp phần củng cố vững chắc ngôi vương phim ăn khách nhất mọi thời đại cho tác phẩm.

Đợt tái phát hành này đã tạo nên một sự giao thoa rõ rệt trong khi thế hệ Gen Z lần đầu được trải nghiệm hành trình của Jack và Rose trên màn ảnh khổng lồ, thì khán giả lớn tuổi chọn quay lại rạp để tìm lại những ký ức rực rỡ nhất Ảnh: 20 Th Century Fox

Không dừng lại ở đó, nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt, siêu phẩm Titanic đã trở lại rạp vào năm 2023 với phiên bản phục chế 3D 4K HDR cùng định dạng âm thanh IMAX. Theo thống kê từ Box Office Mojo, đợt tái chiếu này đã thu về tổng cộng 70 triệu USD trên toàn cầu, một thành tích cực kỳ ấn tượng đối với một tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, bi kịch đã hơn hai thập niên. Thay vì chỉ phô diễn kỹ xảo thảm họa, định dạng IMAX đóng vai trò "khuếch đại" không gian cảm xúc, biến những đại cảnh hùng vĩ và khoảnh khắc nội tâm trở nên chân thực hơn.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của IMAX Corporation công bố ngày 7.1.2026, công ty đã đạt doanh thu kỷ lục 1,28 tỉ USD trong năm 2025 (tăng 40% so với 2024). Trong đó, các phim tái phát hành đóng góp một tỷ trọng không nhỏ. Việc sản xuất một bom tấn mới hiện nay tiêu tốn từ 200 - 300 triệu USD, chưa kể chi phí marketing. Trong khi đó, chi phí phục chế một phim cũ lên chuẩn IMAX 4K chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng lợi nhuận thu về gần như là "ròng" vì thương hiệu đã quá nổi tiếng.

Thành công của Titanic chính là minh chứng cho thấy IMAX vẫn có sức sống mãnh liệt với các tác phẩm kinh điển giàu chiều sâu, thay vì chỉ bó hẹp trong dòng phim hành động hay khoa học viễn tưởng thuần túy. Hollywood đã tìm ra cách "hâm nóng" thị trường hiệu quả nhất trước khi những chương tiếp theo được trình làng, bằng cách bán "tấm vé về tuổi thơ" được nâng cấp bởi công nghệ. Việc những tác phẩm như Hàm cá mập vẫn sống khỏe sau nửa thế kỷ là minh chứng cho thấy câu chuyện hay sẽ luôn có chỗ đứng, bất chấp sự xâm lăng của các nền tảng trực tuyến.