Hạn chế kinh doanh thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo trong căn tin trường học

Thực đơn bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi, cấp học, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu; hạn chế đến mức thấp nhất các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, gồm thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo, kinh doanh tại căn tin trường học.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm (kiểm soát toàn bộ quá trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, vận chuyển, giao nhận).

Cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn Ảnh: LIÊN CHÂU

Cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn; bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Cần quy định trách nhiệm của nhà cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú khi thay đổi thực đơn và rà soát trước khi áp dụng, công khai khi thay đổi món ăn, nguyên liệu; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất và các điều kiện đảm bảo vệ sinh; chú trọng giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường học, cơ sở có số lượng suất ăn lớn.