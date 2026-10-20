Một nắm thực phẩm 'nhỏ mà có võ' giúp hạ nguy cơ cao huyết áp đến 26%

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa huyết áp cao bằng cách tập thể dục đều đặn, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Đặc biệt, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học British Journal of Nutrition đã phát hiện chỉ cần ăn 1 nắm thực phẩm “nhỏ mà có võ” mỗi ngày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển căn bệnh nguy hiểm này.

Bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn hằng ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp Ảnh: P.H tạo từ AI

Giảm 26% nguy cơ tăng huyết áp nhờ ăn hạt

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London (Anh) phối hợp cùng Cơ quan Đăng ký Ung thư Na Uy thực hiện, tổng hợp dữ liệu từ 8 nghiên cứu dài hạn theo dõi 143.380 người ở độ tuổi từ 18 đến 87.

Kết quả cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn hằng ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp. Cụ thể, tiêu thụ 28 g hạt mỗi ngày giúp giảm 20% nguy cơ mắc bệnh. Đáng chú ý, mức giảm nguy cơ tối đa đạt tới 26% khi duy trì liều lượng khoảng 30 g hạt hằng ngày - tương đương một nắm nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay, theo trang tin y khoa News Medical.

Vì sao các loại hạt lại có khả năng hạ huyết áp?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng...) rất giàu chất béo không bão hòa, protein, chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa thực vật.

Trong đó, hoạt chất L-arginine có trong các loại hạt đóng vai trò thúc đẩy cơ thể tổng hợp nitric oxide, giúp thư giãn và làm giãn nở các mạch máu. Ngoài ra, chất xơ khi được vi khuẩn đường ruột phân giải sẽ tạo ra các phụ phẩm có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, kết hợp cùng các hợp chất kháng viêm giúp làm dịu phản ứng viêm mạn tính - một trong những yếu tố gây tăng huyết áp.

Từ kết quả này, nhóm tác giả kết luận: Lựa chọn một nắm nhỏ các loại hạt làm món ăn vặt hằng ngày là giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.