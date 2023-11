Hàng loạt dự án 'Chiến tranh giữa các vì sao' bị 'khai tử'

Dự án Chiến tranh giữa các vì sao mà ông Kevin Feige đảm nhận, đồng thời thuê nhà biên kịch Michael Waldron (viết kịch bản phim truyền hình Loki) chấp bút kịch bản, đã được thông báo trước đó khá lâu. Khi dự án Star Wars bị hủy, Kevin Feige dồn sức sang mảng phim điện ảnh và truyền hình bên "vũ trụ siêu anh hùng" Marvel (MCU) của mình.

Lễ ra mắt phim Star Wars: The Force Awakens ở Los Angeles (Mỹ) năm 2015, đây phần phim "bùng nổ" tại rạp chiếu INVISION

Không rõ nguyên nhân vì sao dự án mà ông Kevin Feige đảm nhận lại phải ngừng "lăn bánh". Nhưng một phần có thể lý giải đó là do phần 8 của thương hiệu là The Rise of Skywalker, chiếu năm 2019, không thật sự "bùng nổ" tại phòng vé (mặc dù tổng doanh thu của phim lên đến hơn 1 tỉ USD, theo Box Ofice Mojo) và mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình The Mandalorian cũng không đạt lượt xem quá ấn tượng trên nền tảng trực tuyến Disney Plus. Thời điểm hai phim này ra mắt cũng là thời điểm mà báo chí cho biết ông Kevin Feige bắt tay thực hiện phim mới trong thương hiệu Star Wars.

Hàng loạt dự án Chiến tranh giữa các vì sao đã bị hủy hoặc dừng lại vô thời hạn trước khi dự án của ông Kevin Feige bị "khai tử". Đó là bộ ba phim Star Wars do hai nhà làm phim của loạt phim truyền hình Trò chơi vương quyền là David Benioff và DB Weiss đảm nhận. Tiếp đó, phim Rogue Squandron của nữ đạo diễn Patty Jenkins bị "đóng băng" không biết đến khi nào có thông tin mới.

Hãng Lucasfilm (studio sản xuất Star Wars) hiện đang "lăn bánh" hàng loạt dự án mới. Đó là bộ phim chưa công bố tên, có nữ diễn viên Daisy Ridley đóng chính, do đạo diễn Sharmeen Obaid-Chinoy chỉ đạo. Các dự án khác do các nhà làm phim Dave Filoni và James Mangold lèo lái đều chưa công bố tựa.