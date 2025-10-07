Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời giữa đồng Hoàn Lão

Trưa 7.10, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và chính quyền xã Hoàn Lão (Quảng Trị) tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt chim trời hoang dã trên địa bàn.

Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời đã bị tiêu hủy ẢNH: THANH LỘC

Tại các cánh đồng thuộc thôn 1 và thôn 2 xã Hoàn Lão, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khu vực giăng bẫy tinh vi. Hàng chục hình nộm cò bằng xốp được dựng khắp ruộng để dẫn dụ chim trời, kèm theo hàng nghìn que tre bôi keo dính. Kết quả, đoàn đã thu gom và tiêu hủy 70 cò giả, 20 m lưới cùng 2.000 que tre bẫy chim, đồng thời giải cứu và thả về tự nhiên 10 cá thể chim, chủ yếu là cò trắng.

Hàng chục con cò giả bị thu giữ giữa đồng ẢNH: THANH LỘC

Theo Đồn Biên phòng Lý Hòa, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ động vật hoang dã. Song song với đó, lực lượng thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ hoặc tàng trữ chim trời trái phép, góp phần giữ gìn môi sinh, trả lại sự cân bằng cho tự nhiên.