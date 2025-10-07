Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời giữa đồng Hoàn Lão

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/10/2025 14:21 GMT+7

Giữa trưa nắng, lực lượng chức năng phát hiện cả cánh đồng ở xã Hoàn Lão giăng đầy bẫy chim trời: hàng ngàn que tre dính keo, hàng chục 'cò giả' bằng xốp được dựng lên để dụ chim sa lưới.

Trưa 7.10, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và chính quyền xã Hoàn Lão (Quảng Trị) tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt chim trời hoang dã trên địa bàn.

Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời giữa đồng Hoàn Lão- Ảnh 1.

Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời đã bị tiêu hủy

ẢNH: THANH LỘC

Tại các cánh đồng thuộc thôn 1 và thôn 2 xã Hoàn Lão, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khu vực giăng bẫy tinh vi. Hàng chục hình nộm cò bằng xốp được dựng khắp ruộng để dẫn dụ chim trời, kèm theo hàng nghìn que tre bôi keo dính. Kết quả, đoàn đã thu gom và tiêu hủy 70 cò giả, 20 m lưới cùng 2.000 que tre bẫy chim, đồng thời giải cứu và thả về tự nhiên 10 cá thể chim, chủ yếu là cò trắng.

Hàng ngàn que tre dính keo bẫy chim trời giữa đồng Hoàn Lão- Ảnh 2.

Hàng chục con cò giả bị thu giữ giữa đồng

ẢNH: THANH LỘC

Theo Đồn Biên phòng Lý Hòa, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ động vật hoang dã. Song song với đó, lực lượng thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ hoặc tàng trữ chim trời trái phép, góp phần giữ gìn môi sinh, trả lại sự cân bằng cho tự nhiên.

Tin liên quan

Gian nan bảo vệ chim trời

Gian nan bảo vệ chim trời

Cứ vào tháng 10, các loài chim cói, cò, vạc, diệc… thường tìm đến kiếm ăn ở các cánh đồng ở vùng thấp trũng. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân ở các vùng bãi ngang Hà Tĩnh đi bẫy bắt chim trời…

Hải Phòng: Xử lý nạn bẫy chim trời ở rừng ngập mặn H.Tiên Lãng

Thừa Thiên - Huế: Rao bán chim trời công khai trên phố và mạng xã hội

Khám phá thêm chủ đề

chim trời cò giả Quảng Trị bẫy chim trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận