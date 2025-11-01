Hàng nghìn hộ dân hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập lụt do mưa lớn

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả tràn để điều tiết nước khiến nhiều xã, phường vùng hạ du như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập nhiều tuyến đường.

Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Duệ ngập nước khiến giao thông bị chia cắt ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, từ tối 31.10 đến sáng nay 1.11, khu vực hồ Kẻ Gỗ tiếp tục có mưa to đến rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 300 - 600 m3/ giây.

Mưa lớn cộng với hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến sông Ngàn Mọ, đoạn chảy qua 2 xã Cẩm Duệ và Cẩm Bình dâng cao, gây ngập lụt hàng nghìn nhà dân và các tuyến đường giao thông.

Nhiều nhà dân ở xã Cẩm Duệ bị ngập sâu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, cho biết địa phương nằm ngay dưới chân hồ Kẻ Gỗ nên có 19/26 thôn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ chia cắt.

"Hiện nay, có khoảng 2.800 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà, gây ngập sâu từ 0,5 - 1 m. Để ứng phó với mưa lũ, từ hôm qua đến trưa nay, chính quyền xã huy động lực lượng để sơ tán 780 hộ dân với 1.400 nhân khẩu có nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn. Trên địa bàn vẫn đang mưa lớn và nước sông Ngàn Mọ tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng", ông Thành nói.

Người dân xã Cẩm Duệ kê cao đồ đạc để phòng nước lũ dâng cao ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, xã này đang có mưa to đến rất to khiến nước lũ có dấu hiệu dâng cao. Toàn xã đã có hơn 200 hộ dân bị ngập lụt, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn.

"Chính quyền xã đã tuyên truyền đến người dân về tình hình mưa lũ để bà con kê cao tài sản, phương tiện, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 để hỗ trợ khi có sự cố xảy ra", ông Thái thông tin.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Duệ di dời hàng trăm hộ dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cảnh báo ngập lụt diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng 1.11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đạt 13,28 m, dưới báo động 3 là 0,72 m; tại trạm Hòa Duyệt là 7,51 m, xấp xỉ báo động 1.

Mực nước trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm đạt 8,21 m, dưới báo động 1 là 1,79 m. Trên sông La tại trạm Linh Cảm, mực nước ghi nhận 1,92 m, dưới báo động 1 là 2,58 m.

Một nhà dân ở xã Cẩm Bình ngập sâu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và có khả năng đạt mức báo động 3. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước có thể vượt báo động 3, trong khi lũ trên sông Ngàn Phố và sông La cũng lên.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ ngập lụt diện rộng và xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo và chủ động ứng phó. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 2.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài khiến một số xã, phường trên địa bàn có nhà dân bị ngập, gồm: Kỳ Anh 25 hộ, Kỳ Khang 130 hộ, Vũng Áng 500 hộ, Sông Trí 323 hộ, Hoành Sơn 34 hộ, Kỳ Thượng 24 hộ, Kỳ Lạc 169 hộ, Cẩm Lạc 203 hộ, Cẩm Duệ 2.800 hộ và Kỳ Văn 297 hộ.