Hàng trăm giảng viên và sinh viên trường CĐ lập kỷ lục tại một giải chạy

Gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic cùng gần 10.000 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ nhiều câu lạc bộ chạy bộ trong nước và quốc tế đã tham gia Giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025, chinh phục các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km vào rạng sáng ngày 30.11.

Với 186 cán bộ, giảng viên, sinh viên về đích thành công, Trường CĐ FPT Polytechnic đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) xác lập kỷ lục “Trường CĐ có số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên chạy marathon đông nhất trong một giải chạy tại Việt Nam”.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic tại giải chạy marathon ẢNH: T.T

Đại diện Trường CĐ FPT Polytechnic cho biết để được xác lập kỷ lục trên, có những sinh viên, cán bộ lần đầu tham gia đã phải nỗ lực vượt qua những trở ngại khi gặp các triệu chứng như mỏi chân, đau cơ, chuột rút..., cùng động viên nhau với tinh thần sẻ chia trách nhiệm và quyết tâm không bỏ cuộc.

"Nhiều năm qua, trường luôn có nhiều hoạt động ngoại khóa góp phần khẳng định giáo dục nghề nghiệp không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng nghề mà còn rèn luyện, phát triển người học một cách toàn diện. Trong đó, chạy bộ là một hoạt động thể chất được đông đảo giảng viên và sinh viên kiên trì theo đuổi, nhằm rèn luyện kỷ luật cá nhân, tinh thần bền bỉ, khả năng phối hợp đội nhóm...", đại diện nhà trường chia sẻ.

Được biết, tại trường, các nhóm chạy được thành lập với tên gọi Poly Run trên tinh thần tự nguyện, luyện tập từ 2–10 km mỗi ngày, tăng dần đều theo mục tiêu và sức khỏe mỗi thành viên, kết hợp nghỉ ngơi, dinh dưỡng hợp lý.