Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hàng trăm giảng viên và sinh viên trường CĐ lập kỷ lục tại một giải chạy

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/12/2025 22:12 GMT+7

Một trường CĐ đã lập kỷ lục 'Trường CĐ có số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên chạy marathon đông nhất trong một giải chạy tại Việt Nam'.

Gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic cùng gần 10.000 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ nhiều câu lạc bộ chạy bộ trong nước và quốc tế đã tham gia Giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025, chinh phục các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km vào rạng sáng ngày 30.11.

Với 186 cán bộ, giảng viên, sinh viên về đích thành công, Trường CĐ FPT Polytechnic đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) xác lập kỷ lục “Trường CĐ có số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên chạy marathon đông nhất trong một giải chạy tại Việt Nam”.

Hàng trăm giảng viên và sinh viên một trường CĐ lập kỷ lục tại giải chạy - Ảnh 1.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic tại giải chạy marathon

ẢNH: T.T

Đại diện Trường CĐ FPT Polytechnic cho biết để được xác lập kỷ lục trên, có những sinh viên, cán bộ lần đầu tham gia đã phải nỗ lực vượt qua những trở ngại khi gặp các triệu chứng như mỏi chân, đau cơ, chuột rút..., cùng động viên nhau với tinh thần sẻ chia trách nhiệm và quyết tâm không bỏ cuộc.

"Nhiều năm qua, trường luôn có nhiều hoạt động ngoại khóa góp phần khẳng định giáo dục nghề nghiệp không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng nghề mà còn rèn luyện, phát triển người học một cách toàn diện. Trong đó, chạy bộ là một hoạt động thể chất được đông đảo giảng viên và sinh viên kiên trì theo đuổi, nhằm rèn luyện kỷ luật cá nhân, tinh thần bền bỉ, khả năng phối hợp đội nhóm...", đại diện nhà trường chia sẻ.

Được biết, tại trường, các nhóm chạy được thành lập với tên gọi Poly Run trên tinh thần tự nguyện, luyện tập từ 2–10 km mỗi ngày, tăng dần đều theo mục tiêu và sức khỏe mỗi thành viên, kết hợp nghỉ ngơi, dinh dưỡng hợp lý.

Tin liên quan

Sinh viên học từ hoạt động ngoại khóa

Sinh viên học từ hoạt động ngoại khóa

Các sự kiện, hoạt động ngoại khóa có nội dung thiết thực, bổ ích đang ngày càng thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Doanh nghiệp tài trợ gần 12 tỉ đồng cho một trường CĐ đào tạo nghề

Hàng trăm du học sinh theo học tại một trường CĐ ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

trường CĐ giảng viên Vận động viên tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục hoạt động ngoại khóa trường cđ fpt polytechnic giải chạy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận