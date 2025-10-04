Hành khách trang trí lồng đèn tại ga metro Bến Thành

Đây là hoạt động gắn kết hành khách cùng tham gia trang trí những chiếc lồng đèn mang sắc màu trung thu. Từng nét vẽ, từng họa tiết đều chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng Metro dành cho các em nhỏ. Sau khi hoàn thiện, những chiếc lồng đèn được trao tặng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.HCM.

Các bạn trẻ tham gia trang trí lồng đèn tại ga Bến Thành ẢNH: H.THẮNG

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cũng chuẩn bị các phần quà để gửi đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa trăng rằm ấm áp, ý nghĩa.

Các bạn trẻ tham gia trang trí lồng đèn tại ga Bến Thành ẢNH: H.THẮNG

Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đối với các em nhỏ, lồng đèn không chỉ là món quà tinh thần trong đêm trăng rằm, mà còn là nguồn động viên để các em thêm vững tin trong quá trình điều trị. Đối với hành khách metro, hoạt động này là dịp để mỗi người lan tỏa yêu thương, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm nhân ái trong đời sống đô thị.

Chương trình "Ánh trăng kết nối - Lồng đèn yêu thương" cũng góp phần khẳng định rằng tuyến metro số 1 không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông công cộng hiện đại, an toàn, văn minh, mà còn là cầu nối gắn kết con người, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp. Việc đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động mang tính sẻ chia sẽ trở thành một nét đẹp song hành cùng quá trình vận hành và phát triển của HCMC Metro.

Các bạn trẻ tham gia trang trí lồng đèn tại ga metro Bến Thành ẢNH: H.THẮNG

Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 tin tưởng rằng, với sự ủng hộ và tham gia của đông đảo hành khách, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái và sẻ chia, để trung thu thực sự trở thành ngày hội của niềm vui và nụ cười cho tất cả mọi người.