Hành trình 5.000 phần quà và những trái tim đồng cảm

Quà đến với học sinh vùng lũ

Tại Trường tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền, Khánh Hòa), anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết đoàn tình nguyện 150 thành viên đã triển khai hoạt động hỗ trợ từ ngày 23.11, trao khoảng 5.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh ở nhiều điểm trường trong tỉnh.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, tham gia đoàn tình nguyện tại tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Theo anh Nguyễn Vĩnh Kha, Chánh văn phòng Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, đội hình lần này có 50 thành viên chuyên về cứu hộ cứu nạn được đào tạo bài bản, 50 huấn luyện viên cấp 1 trung ương và 50 đoàn viên, sinh viên xung phong.

Anh Nguyễn Đăng Khoa cho biết đoàn tập trung triển khai 3 tuyến công việc lớn. Tuyến thứ nhất tiếp nhận, phân loại, vận chuyển và trao tận tay nhu yếu phẩm cho học sinh, thiếu nhi và người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là vùng xa. Tuyến thứ hai chia nhóm thanh niên hỗ trợ dọn vệ sinh tại các trường tiểu học theo điều động của Tỉnh đoàn Khánh Hòa, phối hợp các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tinh thần xung kích thể hiện rõ khi từng nhóm thanh niên đồng loạt khuân vác hàng hóa, dọn dẹp lớp học để sớm đón học sinh trở lại. Tuyến thứ ba tập huấn kỹ năng làm công tác tình nguyện và kỹ năng ứng phó thiên tai cho thanh niên, sinh viên địa phương.

"Khi đội hình của TP.HCM rút về, lực lượng thanh niên Khánh Hòa có thể tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ người dân", anh Khoa nói.

Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn kỹ năng chuẩn bị ứng phó bão số 15 cho học sinh và thanh thiếu niên. "Chúng tôi tiếp tục vận động học bổng, trang thiết bị học tập để đồng hành cùng các em", anh Kha chia sẻ.

Hỗ trợ y tế và hậu cần đầy đủ

Đoàn tình nguyện có đội y tế gồm bác sĩ và điều dưỡng từ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sẵn sàng xử lý các trường hợp y tế khẩn cấp phát sinh từ địa phương; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sống để phòng tránh các dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ như sốt xuất huyết, bệnh ngoài da...

Tình nguyện viên từ Thành đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM hỗ trợ làm sạch phòng học tại Trường tiểu học Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, một câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM phụ trách đội bếp, chuyên lo công tác ăn uống cho toàn đoàn. Theo anh Kha, việc bảo đảm hậu cần chu đáo giúp các tình nguyện viên có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Xuân Thanh, cố vấn SOS Hướng Nam, thành viên đoàn, chia sẻ nhiệm vụ chính của mình đợt này là hướng dẫn các kỹ năng sống thiết yếu khi đối phó lũ lụt. Theo ông, ba yếu tố quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể, duy trì nguồn nước sạch, và dự trữ lương thực. "Nhiều vùng ở Khánh Hòa chưa từng gặp lũ lụt nghiêm trọng như đợt này. Trước giờ ở đây ngập nhất cũng chỉ lên đến đầu gối, bây giờ nước lên tới cổ thì người dân đâu có biết cách phản ứng kịp thời. Đa số các trường hợp là mất thân nhiệt nhiều, dẫn đến đuối sức", ông Thanh phân tích.

Sinh viên quê Nha Trang xúc động

Trong đoàn có nhiều sinh viên tự nguyện tham gia sau khi theo dõi thông tin lũ lụt từ báo đài và mạng xã hội. Thiên Ân (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, quê P.Nha Trang) xúc động khi được về quê hương đóng góp sức lực trong lúc bà con đang gặp khó khăn. "Đây cũng là quê hương của em nên em muốn góp được chút sức giúp bà con. Sau khi đi thực địa, em thấy cơ sở hạ tầng, địa chất đều bị hư hỏng nặng nề, cần thời gian khá dài để phục hồi. Em mong bà con cả nước nếu giúp được thì giúp người dân ở đây bớt khổ", Thiên Ân nói với giọng xúc động.

Nhiều trường học tại Khánh Hòa cần được vệ sinh vì bị ngập sâu trong nước lũ ẢNH: BÁ DUY

Phạm Vĩnh Phát, sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, cho hay các bạn đi với tinh thần giúp đỡ đồng bào miền Trung khôi phục sau trận lũ. "Tụi em làm những việc như hỗ trợ bà con dọn dẹp rác, cấp phát lương thực hoặc nhận hàng hóa hỗ trợ từ các khu vực khác để trao cho các trường học, giúp các em sớm quay lại học tập", Phát nói.

Để đời sống học sinh sớm ổn định lại, việc tập huấn kỹ năng sống cho thanh thiếu niên địa phương trở nên vô cùng cần thiết, giúp các em có thể tự bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng khi có thiên tai xảy ra.

Đội hình tình nguyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi tình hình ổn định, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các lực lượng chức năng địa phương để sớm giúp bà con Khánh Hòa vượt qua hậu quả lũ lụt.