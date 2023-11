Một tuổi thanh xuân rực rỡ với những chuyến đi và trải nghiệm, hành trang Nguyễn Ngọc Huân (sinh năm 1995, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) mang theo là một tấm lòng bao dung, một trái tim đầy yêu thương. Mỗi chặng đường cậu đi, mỗi nơi cậu đến, tình yêu thương được ký gửi với thù lao là những niềm vui, niềm hạnh được nhận lại, tô vẽ thêm thật nhiều màu sắc cho tuổi thanh xuân của cậu.

Nguyễn Ngọc Huân trở lại tặng sữa và quà cho các em nhỏ ở Hà Giang sau chuyến thiện nguyện đầu tiên NVCC

Điểm bắt đầu của hành trình

Tôi gặp lại người bạn cũ trong một quán cà phê quen thuộc khi thành phố bất chợt đổ mưa. Với dáng người nhỏ bé, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự lương thiện – ấn tượng từ những ngày đầu tôi gặp cậu đến giờ vẫn thế, dường như thời gian và những khó khăn trong cuộc sống không làm phai nhạt được nét riêng biệt trong con người cậu. Mỗi dịp nói chuyện của chúng tôi, ngoài công việc, cuộc sống, gia đình thì ánh mắt của cậu đều ánh lên sự cảm thông, chia sẻ, niềm hy vọng khi kể đến những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ đầy thú vị trong hành trình ký gửi yêu thương của cậu.

Tốt nghiệp ĐH KHTN – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2017, vốn liếng cậu có khi đó chính là tuổi trẻ và những ước mơ, hoài bão của mình, cậu bắt tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ thời còn đi học. Và thế là Công ty iNut ra đời. Sự nỗ lực của cậu đã thu về quả ngọt, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Khi đó cuộc sống của cậu chỉ đơn giản là công việc và công việc. Với nụ cười có vẻ ngượng ngùng, cậu nói với tôi “chắc cậu nghĩ khởi nghiệp là phải năng động lắm đúng không, nhưng không, tôi thì lại khá thụ động đấy, điều tôi quan tâm chỉ đơn giản là công việc và những thứ xung quanh mình thôi”.

Những chuyến công tác dài ngày cứ nối tiếp nhau, cho đến một ngày hè năm 2020, sau chuyến đi công tác Hà Nội, cậu được nhận lời rủ rê tham gia đoàn từ thiện lên Sơn La của một người bạn, với ý nghĩ “chắc cũng chẳng bao giờ có dịp lên vùng cao Tây Bắc xa xôi như vậy, thôi thì cứ làm một chuyến”. Nhưng nào ngờ, chuyến đi ấy đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ và bắt đầu cho hành trình ký gửi yêu thương...

Trở về thành phố, hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên với nụ cười trong sáng và khuôn mặt lấm lem ở vùng cao cùng những bữa cơm vội với bát mì tôm, túi cơm trắng luôn in đậm trong tâm trí cậu. Những câu hỏi lại đặt ra cho chính bản thân mình, có phải thời gian qua mình đã quá thờ ơ với xung quanh, cuộc sống của mình đã may mắn hơn rất nhiều nhưng mỗi khi gặp một chút khó khăn mình lại dễ nản lòng. Cậu mong muốn được chung tay giúp đỡ các em nhỏ, muốn được quay trở lại nơi ấy và thế là quỹ Thiện nguyện sinh viên (TNSV) ra đời với sứ mệnh chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống.



Hành trình cống hiến và cống hiến

Tình yêu thương là lòng trắc ẩn, sự thấu cảm trước những hoàn cảnh, con người khiến ta dừng lại... Lời nói yêu thương thì rất dễ, cũng có thể phần nào xoa dịu được nỗi đau của mỗi người; tuy nhiên đối với cậu, lời nói không thể làm một người đói no bụng, không thể làm chiếc áo mỏng manh ngày đông che đi được sự giá lạnh. Thế nên với cậu, để yêu thương không chỉ là lời nói thì phải hành động, những hành động thiết thực! Và đây cũng chính là phương châm sống của cậu cũng như là phương châm của nhóm TNSV mà cậu làm chủ nhiệm.

Cậu làm, làm, và làm. Cậu cùng nhóm TNSV đã cống hiến cho cộng đồng bằng cách xây nhà vệ sinh, hệ thống lọc nước sạch, sửa sang trường học, phát quà cho các em học sinh vùng cao; gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, nấu cháo đêm cho người vô gia cư; sửa xe miễn phí cho sinh viên…

Anh Nguyễn Ngọc Huân và những chuyến hàng chở nhu yếu phẩm gửi đến sinh viên trong khu cách ly tập trung khi TP.HCM bùng dịch NVCC

Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, thời gian nơi đây bùng dịch, hành trình của cậu chính là những ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường để chở đồ, đưa các bạn sinh viên ra bến xe, nhà ga, sân bay miễn phí khi khu ký túc xá của ĐH Quốc gia TP.HCM được trưng dụng làm khu cách ly; là những chuyến hàng chở từ 600 - 1.000 suất quà rau củ quả mà cậu mua tặng cho sinh viên kẹt lại ở làng đại học, tùy theo lượt sinh viên đăng ký; là cầu nối gửi gạo, thực phẩm của các nhà hảo tâm đến sinh viên... Sau khi thành phố mở cửa, cậu hỗ trợ và chuyển số gạo các nhà hảo tâm gửi tặng sinh viên còn lại cho những tài xế sống tại bến xe buýt ĐH Quốc gia TP.HCM; tham gia đội tình nguyện viên xung kích ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ ký túc xá dọn dẹp; hỗ trợ công tác tiêm vắc xin cho cán bộ, người lao động...

Đối với cậu, niềm hạnh phúc sau khi giúp đỡ được các bạn sinh viên, những em nhỏ, những mảnh đời bất hạnh chính là khoản “thù lao” kếch xù rồi. Cậu theo đuổi niềm hạnh phúc đó nên không ngừng làm việc để nâng cao khả năng tài chính của bản thân, ngoài là CEO của Công ty iNut, cậu còn là CEO của Công ty iStudent JSC. Bận rộn là thế nhưng cậu vẫn cân bằng được giữa công việc cá nhân và việc thiện nguyện bằng cách: "Xây dựng hệ thống quản trị và vận hành song song với việc xây dựng một công ty sẽ tạo ra được nhiều khoảng trống về thời gian. Những khoảng trống đó tôi dành cho công tác xã hội. Cùng với đó, nhóm TNSV tập trung vào 3 chiến dịch thiện nguyện lớn: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Trung thu yêu thương. Vào những thời điểm này, tôi sẽ ưu tiên công việc cùng nhóm TNSV hơn so với công việc cá nhân”.

Sứ mệnh của tuổi trẻ

Cho đi là nhận lại, nếu hành trình ký gửi yêu thương của cậu là một chuyến đi thì cậu chính là người cầm lái trên chuyến xe hành trình ấy. Cậu đã mang những niềm hạnh phúc giản đơn đến những người khó khăn ngoài xã hội; đem câu chuyện của mình để lan tỏa, đồng hành với những bạn trẻ trong những chuyến đi ý nghĩa của thanh xuân; cậu đã mang lại sự hy vọng, niềm tin thắp sáng những điều tử tế ở miền xa xôi, hẻo lánh...

Nguyễn Ngọc Huân cùng nhóm TNSV trao tặng nhà vệ sinh và 2.000 hộp sữa cho điểm trường xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang NVCC

Bạn Nguyễn Văn Hoàn – từng tham gia trong hoạt động Mùa hè xanh năm 2023 ở Hà Giang cùng đoàn từ thiện chia sẻ: “Thật may rằng tôi đã có mặt trong chuyến đi ấy, để tôi hiểu hết giá trị cuộc sống, để tôi thêm đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Đây chính là chuyến đi ý nghĩa nhất trong thanh xuân của tôi”.

Mỗi chúng ta đều may mắn được đi qua một quãng đời có tên gọi là tuổi trẻ. Hiện nay một số bạn trẻ có vẻ hơi co cụm, mới chỉ quan tâm đến bản thân; còn cậu mong muốn, thông qua việc làm của mình có thể truyền được cảm hứng đến các bạn trẻ, đó là “hãy biết yêu thương những điều nhỏ bé xung quanh mình và chung tay cùng cộng đồng để có một tuổi trẻ ý nghĩa”.

Tôi tin rằng những chương trình mà cậu đã làm và hành trình dài phía trước mà cậu dự định làm sẽ tô màu, điểm sắc trọn vẹn cho những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của cậu cùng các bạn đồng hành.