Thể thao Các môn khác

Hanoi Open Pool Championship 2025 trở lại, Dương Quốc Hoàng được kỳ vọng tạo bất ngờ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/10/2025 18:45 GMT+7

Từ ngày 7 đến 12.10.2025, Hanoi Open Pool Championship mùa thứ ba diễn ra tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ 256 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có 68 đại diện Việt Nam, khẳng định vị thế mới của billiards Việt Nam.

Ngày 6.10.2025, Sở VH-TT Hà Nội phối hợp Vietcontent và Matchroom công bố mùa thứ ba của giải billiards Hanoi Open Pool Championship với tổng giải thưởng 200.000 USD. Giải quy tụ 256 cơ thủ từ 40 quốc gia, trong đó 128 người thuộc tốp World Nineball Tour.

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn trình diễn của đương kim vô địch Johann Chua, Carlo Biado, Fedor Gorst, Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay tài năng trẻ Albert AJ Manas,…

- Ảnh 1.

Các cơ thủ hào hứng đặt chân đến Việt Nam

Cơ hội cho billiards Việt Nam

Việt Nam có 68 đại diện tranh tài, dẫn đầu là Dương Quốc Hoàng – cơ thủ được kỳ vọng tạo bất ngờ trên sân nhà. Anh chia sẻ đây là nơi “giấc mơ lớn của billiards đẳng cấp thế giới lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu định hình”. Bên cạnh Quốc Hoàng là Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện,…

Dương Quốc Hoàng chia sẻ: "Sự hiện diện của các giải đấu quốc tế tại Việt Nam đã giúp các cơ thủ trẻ nhìn thấy con đường sự nghiệp rõ ràng hơn, tự tin hơn và tin tưởng vào tương lai của mình".

- Ảnh 2.

Dương Quốc Hoàng được kỳ vọng sẽ giành vị trí cao

BTC trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của giải đấu. Bà Trần Thùy Chi – Tổng giám đốc Vietcontent khẳng định: “Hanoi Open không chỉ là giải đấu thể thao đẳng cấp quốc tế mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc”.

CEO Matchroom Multi Sport, bà Emily Frazer, bày tỏ sự háo hức khi quay lại Hà Nội lần thứ ba: “Hanoi Open có vị trí đặc biệt trong tim tôi. Qua hai năm, sự kiện đã phát triển tuyệt vời, luôn được các cơ thủ mong chờ và tạo tiền đề cho những sự kiện khác tại Đông Nam Á”.

Bệ phóng cho tài năng trẻ

Song song giải chính, Hanoi Junior Open dành cho 64 cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi với tổng giải thưởng 10.000 USD, giúp họ trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm.

Bà Emily Frazer nhấn mạnh: “Sự kiện Junior có thể trở thành bàn đạp cho nhiều cơ thủ trẻ Đông Nam Á. Hanoi Open Championship ươm mầm cho các tài năng trẻ tiến lên chuyên nghiệp để có sự nghiệp tuyệt vời”.

Sau hai mùa tổ chức, Hanoi Open Pool Championship đã trở thành dấu mốc quan trọng của billiards Việt Nam, tạo hiệu ứng domino cho nhiều sự kiện quốc tế khác, góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm mới của bộ môn này ở khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

