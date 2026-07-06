Harry Styles phá kỷ lục của Taylor Swift tại sân vận động Wembley

Theo BBC News, chuỗi đêm diễn này đã vượt qua các kỷ lục trước đó do Coldplay và Taylor Swift thiết lập. Nam ca sĩ hiện đang nắm giữ kỷ lục là nghệ sĩ biểu diễn nhiều đêm nhạc nhất tại địa điểm này trong cùng một năm, đồng thời là nghệ sĩ solo có chuỗi concert dài nhất tại đây. Harry Styles đã khởi động chặng lưu diễn London (Anh) thuộc khuôn khổ tour diễn Together, Together vào ngày 12.6, và đêm diễn cuối cùng đã diễn ra vào thứ bảy vừa qua (4.7). Trong đêm nhạc hạ màn này, anh đã dành lời tri ân đến các cựu thành viên nhóm One Direction, gọi họ là "một phần to lớn trong hành trình này".

Ngày 3.7, Harry Styles có buổi biểu diễn tại sân vận động Wembley ẢNH: REUTERS

Ban đầu, tour diễn mới nhất của Styles tại Wembley chỉ dự kiến diễn ra trong 6 đêm, nhưng ban tổ chức đã phải kéo dài thời gian do nhu cầu mua vé quá lớn của người hâm mộ. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục 10 đêm diễn vào mùa hè năm ngoái của Coldplay, cũng như chuỗi 8 đêm diễn tại sân vận động này của Taylor Swift vào năm 2024.

Lời tri ân gửi đến các thành viên nhóm One Direction

Phát biểu trong đêm diễn cuối cùng với sự tham gia của khoảng 80.000 khán giả, nam ca sĩ đã dành một khoảng lặng để tri ân khoảng thời gian gắn bó cùng nhóm nhạc nam One Direction. "Tôi sẽ không đứng trên sân khấu này nếu không có bốn người bạn của tôi, những người là một phần vô cùng to lớn trong hành trình này. Tôi muốn cảm ơn Niall, Louis, Zayn và người bạn thân yêu Liam của tôi vì những đêm diễn này, vì tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian qua, vì tình bạn và mọi thứ... Không có điều nào trong số này có thể thành hiện thực, và tôi sẽ không ở đây nếu không có các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều”, anh chia sẻ.

One Direction được thành lập vào năm 2010 thông qua chương trình tìm kiếm tài năng truyền hình The X Factor và đã tạm dừng hoạt động vô thời hạn từ năm 2016. Thành viên Liam Payne của nhóm đã qua đời ở tuổi 31 vào năm 2024. Styles cũng tâm sự với người hâm mộ rằng anh muốn "dành một khoảnh khắc" để nhìn lại sự nghiệp của mình ngay tại nơi mà chương trình The X Factor từng ghi hình 16 năm trước. Anh xúc động nói: "16 năm trước... ngay phía ngoài tòa nhà này, ngay bên cạnh đây... tôi đã được đưa vào một nhóm nhạc thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình". Anh nói thêm: "Mỗi khi lái xe qua khu vực này, những ký ức của thời kỳ đó lại ùa về trong tôi. Và mỗi lần có vinh hạnh được trở lại Wembley, điều đó đều mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Harry Styles bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2017. Cho đến nay, anh đã đem về 6 giải Brit, 3 giải Grammy và 2 giải Ivor Novello. Album phòng thu thứ tư của anh mang tên Kiss all the time. Disco, Occasionally vừa được phát hành vào tháng 1 năm nay. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, nam ca sĩ cũng mở rộng hoạt động sang ngành điện ảnh khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim điện ảnh của Hollywood như Dunkirk (2017), Don't worry darling và My policeman (2022). Song song với các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống và sự nghiệp của Harry Styles cũng gắn liền với nhiều hoạt động xã hội và từ thiện. Trong các chuyến lưu diễn trước đây, nam ca sĩ thường xuyên trích một phần doanh thu bán vé để quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai và bảo vệ môi trường.

Trước thềm đêm diễn cuối cùng, ban quản lý sân vận động Wembley cho biết họ đã treo một biểu ngữ kỷ niệm đặc biệt để vinh danh kỷ lục vô tiền khoáng hậu này của Harry Styles.