Hát then và rap kể chuyện lịch sử Cao Bằng

Trinh Nguyễn
05/05/2026 07:00 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa cho ra mắt MV 'Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn', lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử trọng đại: kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 - 2026).

Trong đó, nghệ thuật hát then và rap kết hợp để kể câu chuyện lịch sử Cao Bằng. Thể hiện tác phẩm là 2 nghệ sĩ gen Z: Nguyễn Hoàng Yến (sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN) và rapper Trung Hiếu.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết khi đọc bài thơ Pác Bó hùng vĩ của Bác Hồ, anh muốn tạo ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Giọt nước đầu nguồn trong tên bài ca ở đây vừa là thực thể từ dòng suối Lê Nin mát lành, vừa là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc bền bỉ chảy qua các thế hệ. Hình ảnh này cũng liên quan đến phong tục lấy nước đầu nguồn đầu năm để cầu may mắn, sức khỏe của dân tộc Nùng. Thang âm và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của hát then (Tày - Nùng) với thanh âm tính tẩu cũng xuất hiện trong tác phẩm.

Hát then và rap kể chuyện lịch sử Cao Bằng- Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Yến, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN, là một trong hai người thể hiện tác phẩm

ẢNH: NVCC

Trong suốt MV, nhiều cảnh quan của non nước Cao Bằng cũng xuất hiện: suối Lê Nin, núi Các Mác, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao… Trong đó, suối Lê Nin và núi Các Mác là hai cái tên chính Bác Hồ đã đặt cho sông suối Cao Bằng. Chính vì thế, MV còn chuyển tải mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh Cao Bằng. Hoàng Yến cho biết: "Chúng em là những người trẻ, muốn dùng tiếng hát của mình để quảng bá nét đẹp quê hương và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa". 

