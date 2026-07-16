Hãy biến lòng biết ơn thành động lực cống hiến, góp sức xây dựng quê hương

Tuổi trẻ Quảng Ninh cần biến lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh thành động lực phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực. Đó là thông điệp được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh tại chương trình "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước" diễn ra ngày 16.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại sự kiện ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức, với sự tham dự của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định Ngày thương binh - liệt sĩ không chỉ là dịp tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những giá trị được đánh đổi bằng xương máu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, những thành tựu địa phương đạt được hôm nay đều được xây đắp từ sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Vì vậy, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công luôn được tỉnh quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình.

Anh Nguyên Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng 24 bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Quản Minh Cường cũng đánh giá cao kết quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", cho rằng hoạt động này cùng nhiều chương trình tri ân đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong xã hội.

Nhấn mạnh chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước", Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp tục giữ vững lý tưởng cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng quà các thương binh tham dự chương trình ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Hãy biến lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh thành động lực phấn đấu; biến khát vọng phát triển của Quảng Ninh thành mục tiêu cống hiến của chính mình. Mỗi công trình, mỗi phần việc thanh niên, mỗi hoạt động tình nguyện, mỗi sáng kiến đổi mới hay mỗi việc tốt vì cộng đồng đều là những bông hoa đẹp dâng lên các Anh hùng liệt sĩ", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhắn gửi.

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng 24 bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Công ty CP đầu tư NBG Hightech thực hiện, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa truyền thống cách mạng tới thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng các đơn vị đồng hành trao 45 suất quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.