Hệ lụy mới của xung khắc cũ

Các tay súng Taliban của Afghanistan ảnh: reuters

Bốn chuyện này là Pakistan cáo buộc chính thể Taliban ở Afghanistan dung túng cho lực lượng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) hoạt động khủng bố ở Pakistan, là bất đồng quan điểm về đường biên giới hiện tại, là việc chính thể Taliban ở Afghanistan thất vọng về Pakistan nên xích lại gần Ấn Độ, và là áp lực đối nội ở cả hai phía.

Thời điểm và thời cuộc hiện tại khiến cuộc xung đột gây ra nhiều hệ lụy mới. Trước hết là tình trạng bế tắc trong tiến trình đàm phán giữa Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan. Có 2 điều đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, sau nhiều vòng đàm phán với vai trò ngoại giao trung gian của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan gần như chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Điều này cho thấy hai bên đều chưa có đủ thiện chí đàm phán và chưa cùng nhau gây dựng được mức độ tin cậy đủ để tiến trình hòa đàm có thể đạt kết quả tích cực.

Thứ hai, cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều chưa thành công với vai trò trung gian ngoại giao giữa Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan. Điều này đồng nghĩa với việc những đối tác bên ngoài khác giờ có cơ hội để gây dựng vai trò này.

Tình thế mới sẽ là hai bên xung khắc có thêm nhiều lựa chọn trung gian hòa giải trong khi cuộc ganh đua giữa các đối tác bên ngoài sẽ thêm quyết liệt. Xung đột tái bùng phát ảnh hưởng tiêu cực tới vai trò của Pakistan trong hòa đàm giữa Mỹ với Iran và như thế có lợi cho chính thể Taliban ở Afghanistan. Từ những hệ lụy mới mà dự liệu thì cuộc xung đột cũ này có thể còn đưa lại nhiều đợt giao tranh mới nữa.