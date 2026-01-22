Hệ sinh thái Esports Việt Nam 2026: Dày đặc lịch thi đấu quốc tế, sôi động giải quốc gia

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn bận rộn hiếm có của thể thao điện tử Việt Nam khi Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam công bố lịch trình sự kiện trải dài suốt 12 tháng, bao phủ cả đấu trường quốc tế lẫn hệ thống giải vô địch quốc gia. Từ các giải tuyển chọn, vòng loại đến những sân chơi lớn của khu vực và thế giới, Esports Việt Nam bước vào năm mới với mục tiêu hội nhập sâu và mở rộng không gian phát triển.



Esports Việt Nam dày lịch thi đấu quốc tế và quốc nội trong năm 2026

Theo timeline chính thức, ở mặt trận quốc tế, Việt Nam tham gia hàng loạt sự kiện quan trọng gồm: vòng loại và thi đấu ASIAD 2026, Asian Esports Games 2026, Global Esports Games 2026, Esports World Cup, FIFAe World Cup, Esports Championships Asia, Esports Nations Cup, SEAEF Nations Cup... Đây là chuỗi giải đấu cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của Esports Việt Nam trong hệ thống thi đấu quốc tế.

Song song mặt trận quốc tế, các giải vô địch quốc gia tiếp tục được tổ chức theo cấu trúc mùa giải rõ ràng, tập trung vào các bộ môn trọng điểm như Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) với VCS Spring, VCS Summer, Chung kết VCS và VCS Season 2; PUBG Mobile gồm PUBG Mobile S1 và PUBG Mobile S2; VALORANT với giải vô địch quốc gia VALORANT S1 và S2; Đấu Trường Chân Lý (TFT) gồm giải vô địch quốc gia TFT S1, S2 và S3; Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) với MLBB – VMC Spring, MLBB – VMC Queens Open, MLBB – VMC Winter và UEC MLBB.

Trên các đấu trường khu vực và châu lục, năm 2025 thực sự bùng nổ bằng một “cơn mưa huy chương” rực rỡ của cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam ẢNH: VIRESA

Vũ đạo thể thao giải trí: Làn gió mới trong không gian thi đấu Esports

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lịch trình năm 2026 tiếp tục là bộ môn vũ đạo thể thao giải trí - một hướng đi mới, mới được đưa vào hệ thống thi đấu do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam quản lý.

Theo kế hoạch, Vũ đạo thể thao giải trí sẽ có chuỗi hoạt động riêng, bao gồm các giải đấu, sân chơi trình diễn - thi đấu, tuyển chọn VĐV và lộ trình phát triển song hành cùng Esports truyền thống. Bộ môn này được định hình không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà là một hình thức vận động có tính thi đấu, chấm điểm và cạnh tranh rõ ràng, phù hợp với xu hướng kết hợp giữa thể thao, giải trí và công nghệ.

Sự xuất hiện của vũ đạo thể thao giải trí cho thấy cách tiếp cận mở hơn của Esports Việt Nam trong bối cảnh ranh giới giữa thi đấu thành tích cao và văn hóa giải trí ngày càng được nới rộng. Đây cũng là không gian mới để thu hút lực lượng người trẻ yêu vận động, âm nhạc và sáng tạo, góp phần đa dạng hóa chân dung vận động viên thể thao điện tử.