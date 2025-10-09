Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?

Số phận dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở khu đất vàng

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành một khu phức hợp hiện đại tại bán đảo Thủ Thiêm gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp, với tòa tháp biểu tượng cao 60 tầng; nhưng sau 3 năm kể từ ngày khởi công, siêu dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) vẫn chỉ là một bãi đất do vướng những thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Hiện trạng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte tại TP.HCM ẢNH: NI NA

Ngày 20.8.2025, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thuộc Tập đoàn Lotte có văn bản đề nghị chấm dứt dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại khu chức năng số 2a, diện tích 7,45 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tấm bảng giới thiệu Lotte Eco Smart City nay đã cũ kỹ cho thấy thời gian dài đình trệ của dự án có vốn đầu tư gần 1 tỉ USD ẢNH: NI NA

Trước đó, ngày 2.9.2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ dự án, công bố vốn đầu tư 20.100 tỉ đồng cho các hạng mục khách sạn, khu dân cư, khu thương mại…

Nếu triển khai thành công, dự án sẽ là một trong những tổ hợp cao tầng hiện đại bậc nhất TP.HCM, tạo điểm nhấn cho "đường chân trời" của thành phố nhìn từ phía sông ẢNH: NI NA

Đến tháng 7.2025, sau nhiều năm đình trệ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phê duyệt giá đất 16.190 tỉ đồng cho dự án.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM sau đó áp dụng Nghị định 103, xác định phát sinh thêm khoảng 2.000 tỉ đồng tiền sử dụng và thuê đất.

Sau động thái này, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã nhận được văn bản từ Lotte Properties HCMC thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án.

Dự án nằm giữa các tuyến đường huyết mạch: đại lộ Vòng Cung, đường Trần Bạch Đằng và cạnh sông Sài Gòn. Khu vực được đánh giá là lõi trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ Thiêm ẢNH: NI NA

Khu đất dự án Lotte Thủ Thiêm Eco Smart City mọc um tùm cỏ dại, không bóng dáng công trình sau lễ khởi công năm 2022 ẢNH: NI NA

Mới đây, chiều 3.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Tập đoàn Lotte để lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc liên quan dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Sau buổi làm việc, UBND TP.HCM gửi văn bản báo cáo Thủ tướng, trong đó nêu rõ kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% và cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Hiện, Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

Dự án Eco Smart City (phải) từng được kỳ vọng sẽ trở thành một khu phức hợp hiện đại tại bán đảo Thủ Thiêm

Không chỉ Lotte, nhiều dự án khác ở Thủ Thiêm cũng trong tình trạng đình trệ như dự án Empire City do Liên doanh Thành phố Đế Vương (Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land - Singapore và Gaw Capital Partners - Hồng Kông) phát triển.

Dự án công bố từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, quy hoạch thành khu phức hợp ven sông Sài Gòn, gồm: trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và khu căn hộ. Điểm nhấn là Tháp quan sát dự kiến 86 - 88 tầng.

Vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM đã tổ chức họp, thống nhất phương án giá đất đối với khu phức hợp Tháp quan sát. Đây là cơ sở để xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. Sau khi xác định lại, tổng giá trị đất tăng thêm hơn 5.000 tỉ đồng ẢNH: NI NA

Tuy nhiên, sau gần 1 thập kỷ, Empire City mới chỉ hoàn thiện phần nhà ở, còn các hạng mục thương mại, khách sạn và tòa tháp biểu tượng vẫn chưa khởi động.

Bên cạnh đó, thời gian tới TP.HCM bắt đầu đấu giá 49 lô đất rộng 50 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và mời gọi nhiều dự án khác theo hình thức đấu thầu ẢNH: NI NA

Hiện trạng các dự án lớn tại Thủ Thiêm, như Eco Smart City của Lotte hay Tháp quan sát, cho thấy sau nhiều năm vẫn vướng thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Việc tháo gỡ những điểm nghẽn này là "chìa khóa" để TP.HCM sớm hình thành các công trình biểu tượng, đáp ứng kỳ vọng phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm.