Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?

Uyển Nhi - Ni Na
09/10/2025 04:22 GMT+7

Hiện trạng siêu dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte cùng Tháp quan sát 88 tầng ở TP.HCM vẫn dang dở, chờ tháo gỡ vướng mắc.

Số phận dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở khu đất vàng

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành một khu phức hợp hiện đại tại bán đảo Thủ Thiêm gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp, với tòa tháp biểu tượng cao 60 tầng; nhưng sau 3 năm kể từ ngày khởi công, siêu dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) vẫn chỉ là một bãi đất do vướng những thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 1.

Hiện trạng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte tại TP.HCM

ẢNH: NI NA

Ngày 20.8.2025, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thuộc Tập đoàn Lotte có văn bản đề nghị chấm dứt dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại khu chức năng số 2a, diện tích 7,45 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 2.

Tấm bảng giới thiệu Lotte Eco Smart City nay đã cũ kỹ cho thấy thời gian dài đình trệ của dự án có vốn đầu tư gần 1 tỉ USD

ẢNH: NI NA

Trước đó, ngày 2.9.2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ dự án, công bố vốn đầu tư 20.100 tỉ đồng cho các hạng mục khách sạn, khu dân cư, khu thương mại…

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 3.

Nếu triển khai thành công, dự án sẽ là một trong những tổ hợp cao tầng hiện đại bậc nhất TP.HCM, tạo điểm nhấn cho "đường chân trời" của thành phố nhìn từ phía sông

ẢNH: NI NA

Đến tháng 7.2025, sau nhiều năm đình trệ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phê duyệt giá đất 16.190 tỉ đồng cho dự án.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM sau đó áp dụng Nghị định 103, xác định phát sinh thêm khoảng 2.000 tỉ đồng tiền sử dụng và thuê đất.

Sau động thái này, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã nhận được văn bản từ Lotte Properties HCMC thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 4.

Dự án nằm giữa các tuyến đường huyết mạch: đại lộ Vòng Cung, đường Trần Bạch Đằng và cạnh sông Sài Gòn. Khu vực được đánh giá là lõi trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ Thiêm

ẢNH: NI NA

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 5.

Khu đất dự án Lotte Thủ Thiêm Eco Smart City mọc um tùm cỏ dại, không bóng dáng công trình sau lễ khởi công năm 2022

ẢNH: NI NA

Mới đây, chiều 3.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Tập đoàn Lotte để lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc liên quan dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Sau buổi làm việc, UBND TP.HCM gửi văn bản báo cáo Thủ tướng, trong đó nêu rõ kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% và cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Hiện, Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 6.

Dự án Eco Smart City (phải) từng được kỳ vọng sẽ trở thành một khu phức hợp hiện đại tại bán đảo Thủ Thiêm

ẢNH: NI NA

Không chỉ Lotte, nhiều dự án khác ở Thủ Thiêm cũng trong tình trạng đình trệ như dự án Empire City do Liên doanh Thành phố Đế Vương (Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land - Singapore và Gaw Capital Partners - Hồng Kông) phát triển.

Dự án công bố từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, quy hoạch thành khu phức hợp ven sông Sài Gòn, gồm: trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và khu căn hộ. Điểm nhấn là Tháp quan sát dự kiến 86 - 88 tầng.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 7.

Vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM đã tổ chức họp, thống nhất phương án giá đất đối với khu phức hợp Tháp quan sát. Đây là cơ sở để xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. Sau khi xác định lại, tổng giá trị đất tăng thêm hơn 5.000 tỉ đồng

ẢNH: NI NA

Tuy nhiên, sau gần 1 thập kỷ, Empire City mới chỉ hoàn thiện phần nhà ở, còn các hạng mục thương mại, khách sạn và tòa tháp biểu tượng vẫn chưa khởi động.

Hiện trạng dự án gần 1 tỉ USD của Lotte ở Thủ Thiêm đang thế nào?- Ảnh 8.

Bên cạnh đó, thời gian tới TP.HCM bắt đầu đấu giá 49 lô đất rộng 50 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và mời gọi nhiều dự án khác theo hình thức đấu thầu

ẢNH: NI NA

Hiện trạng các dự án lớn tại Thủ Thiêm, như Eco Smart City của Lotte hay Tháp quan sát, cho thấy sau nhiều năm vẫn vướng thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính. 

Việc tháo gỡ những điểm nghẽn này là "chìa khóa" để TP.HCM sớm hình thành các công trình biểu tượng, đáp ứng kỳ vọng phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm.

Tin liên quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định, Sở đã làm đúng trình tự thủ tục, trong thời gian ngắn đối với dự án của Công ty Lotte. Công ty này phải nộp nghĩa vụ bổ sung 5,4% là đúng theo quy định của luật Đất đai.

TP.HCM đồng hành Tập đoàn Lotte gỡ vướng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Khám phá thêm chủ đề

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm Thủ Thiêm Eco Smart City dự án Lotte Thủ Thiêm siêu dự án Thủ Thiêm TP.HCM Khu đô thị mới Thủ Thiêm Nguyễn Văn Được Tỉ USD Đất vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận