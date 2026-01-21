Hiểu Minh viết tâm thư vô cùng cảm động: ‘Rơi nước mắt không phải vì nỗi đau thể xác’

Hiểu Minh và những cảm xúc từ trái tim

Trong trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026 gặp đội tuyển U.23 Trung Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không may gặp chấn thương nặng sau một pha va chạm ở phút 30 và phải rời sân ngay trong hiệp 1. Kết quả kiểm tra y tế sau đó xác định cầu thủ sinh năm 2004 bị đứt dây chằng chéo trước gối phải và dự kiến phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Chiều 21.1, trên trang cá nhân, Hiểu Minh đã đăng tải bài viết gửi tới người hâm mộ Việt Nam, chia sẻ về khoảnh khắc đầy cảm xúc sau chấn thương cũng như lời cảm ơn tới gia đình, đồng đội và khán giả.

Hiểu Minh (số 4) lập công trong trận với U.23 Jordan ẢNH: TED TRẦN

Mở đầu bài viết, trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ: “Kính gửi quý khán giả Việt Nam thân mến, sau chấn thương trong trận đấu ngày hôm qua, em đã được đưa đi kiểm tra. Hôm nay, khi tinh thần đã dần bình tĩnh và ổn định hơn, em xin phép được viết những dòng tâm sự này gửi tới quý khán giả”.

Hiểu Minh cho biết những giọt nước mắt anh rơi trên sân không phải vì đau đớn về thể xác. Trung vệ sinh năm 2004 viết: “Khoảnh khắc ngày hôm qua, những giọt nước mắt em rơi không phải vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi, tiếc vì không thể tiếp tục ở lại sân, không thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không thể cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo mà em luôn mang trong tim niềm tự hào lớn lao”.

Hiểu Minh bật khóc khi nhận ra chấn thương của mình nghiêm trọng, không thể tiếp tục thi đấu trong trận cầu rất quan trọng của đội ẢNH: AFC

Nhắc tới kết quả trận bán kết, Hiểu Minh thừa nhận đó là điều toàn đội không mong muốn. Anh chia sẻ: “Chúng em đã bước vào sân với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng. Dù vậy, bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã”. Trung vệ này mong người hâm mộ cảm thông, tiếp tục động viên để đội tuyển có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm.

Bố của Hiểu Minh gọi điện và nhắn tin hỏi về tình hình của con trai. Ảnh chụp màn hình từ phóng sự do On Ssport/VTVCab thực hiện

Hiểu Minh hứa trở lại mạnh mẽ hơn

Trong bài viết, Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình và những người luôn âm thầm ủng hộ anh. Cầu thủ trẻ bày tỏ: “Con xin cúi đầu cảm ơn ông bà, bố mẹ, gia đình và bạn bè, những người luôn âm thầm ở phía sau, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho con trong suốt chặng đường theo đuổi đam mê sân cỏ”.

Đồng thời, trung vệ của U.23 Việt Nam nhấn mạnh sự động viên từ người hâm mộ là nguồn lực rất lớn trong giai đoạn khó khăn: “Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý khán giả Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ và dành cho em những lời hỏi thăm, động viên đầy yêu thương trong những ngày khó khăn này”.

Áo và thẻ thi đấu của Hiểu Minh ở giải U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, Nguyễn Hiểu Minh sẽ trở về Việt Nam cùng đội tuyển và tiến hành phẫu thuật. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến đưa cầu thủ này tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

Khép lại bài viết, Hiểu Minh khẳng định quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn. Anh viết: “Sau ca phẫu thuật, em hứa sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với tất cả ý chí và quyết tâm, để có thể trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì đam mê lớn nhất của cuộc đời em”.