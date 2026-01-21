Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Hiểu Minh sẽ được phẫu thuật chấn thương và điều trị hồi phục tại Vinmec

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 16:16 GMT+7

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không may dính chấn thương nặng trong trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, buộc phải nhập viện cấp cứu ngay trong hiệp 1 và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hiểu Minh sẽ được hội chẩn và lên phác đồ điều trị sau khi về nước

Tình huống xảy ra ở phút 30 của trận đấu vào tối 20.1 (theo giờ Việt Nam), khi Xiang Yuwang cứu bóng sát đường biên ngang bên phần sân U.23 Việt Nam. Hiểu Minh băng ra truy cản cầu thủ số 7 của U.23 Trung Quốc, dẫn đến va chạm mạnh. Sau khi được đội ngũ y tế đội tuyển sơ cứu tại chỗ, Hiểu Minh đã được đưa lên xe cứu thương và chuyển thẳng tới bệnh viện.

Nóng: Hiểu Minh sẽ được phẫu thuật chấn thương và điều trị hồi phục tại Vinmec- Ảnh 1.

Lý Đức (số 3) lo lắng khi Hiểu Minh chấn thương

ẢNH: AFC

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt nam (VFF), kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. 

Sau khi trở về nước, cầu thủ này sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với dạng chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Chấn thương của Hiểu Minh rất đáng tiếc

Tại VCK U.23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh được đánh giá là trụ cột nơi hàng phòng ngự đội tuyển U.23 Việt Nam, đá chính cả 4 trận tại giải. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số. Tính đến trước trận bán kết, Hiểu Minh cũng đứng thứ 2 về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U.23 Trung Quốc (46 lần).

Nóng: Hiểu Minh sẽ được phẫu thuật chấn thương và điều trị hồi phục tại Vinmec- Ảnh 2.

Hiểu Minh là trụ cột quan trọng nơi hàng thủ U.23 Việt Nam

ẢNH: AFC

Trong thi đấu bóng đá, chấn thương có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, trường hợp của trung vệ trẻ đang có phong độ rất cao như Hiểu Minh là tổn thất đáng tiếc đối với đội tuyển U.23 Việt Nam cũng như trong kế hoạch nhân sự của CLB PVF-CAND ở mùa giải V-League 2025-2026.

Bên cạnh trường hợp của Nguyễn Hiểu Minh, hàng phòng ngự đội tuyển U.23 Việt Nam cũng sẽ gặp thêm khó khăn khi hậu vệ Phạm Lý Đức không thể góp mặt do phải chấp hành án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc.

Xem thêm bình luận