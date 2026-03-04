Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/03/2026 22:31 GMT+7

PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, trực tiếp động viên đội bóng nhà trường, yêu cầu thi đấu bản lĩnh, tự tin và lan tỏa tinh thần thể thao cao đẹp tại VCK TNSV THACO cup 2026.

Ngày 4.3, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai) tổ chức lễ xuất quân cho đội bóng đá nam sinh viên tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV – 2026 cúp THACO (VCK TNSV THACO cup 2026).

Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn động viên đội bóng đá nam sinh viên tham dự VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Vượt qua vòng loại đầy thử thách, đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn xuất sắc góp mặt trong tốp 12 đội mạnh nhất toàn quốc tại VCK TNSV THACO cup 2026, diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 7 - 22.3.

Tại buổi gặp mặt, PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, trực tiếp động viên và nhấn mạnh tinh thần thi đấu bản lĩnh, tự tin, đề cao giá trị thể thao cao đẹp. Sự kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường càng khiến hành trình của đội tại VCK TNSV THACO cup 2026 thêm ý nghĩa.

Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

PGS-TS Đoàn Đức Tùng (thứ 2, bên trái) trao áo đấu, động viên các cầu thủ

ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

HLV trưởng đội bóng sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn Thái Bình Thuận nhìn lại hành trình bền bỉ của toàn đội, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi đại diện sinh viên nhà trường góp mặt ở sân chơi lớn tại VCK TNSV THACO cup 2026.

"Chúng tôi đến với giải đấu trong tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp. Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, chúng tôi rất tự hào và xem đó là động lực, là sứ mệnh để thi đấu thật tốt. Năng lực có thể có giới hạn nhưng thi đấu phải dựa trên tinh thần thượng võ, fair play", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

HLV trưởng Thái Bình Thuận khẳng định đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn sẽ thi đấu dựa trên tinh thần thượng võ, fair play

ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Đại diện đội bóng, sinh viên Nguyễn Văn Hà khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình, tuân thủ fair-play, chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhà trường tại VCK TNSV THACO cup 2026.

Trước khi giành vé đến Nha Trang, đội bóng đất võ đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở vòng loại. Tại vòng đấu nhóm, Trường ĐH Quy Nhơn toàn thắng cả 3 trận trước Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn.

Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Các cầu thủ đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước giờ lên đường tham dự VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Kịch tính nhất là trận play-off quyết định ngày 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sau 80 phút nghẹt thở, Trường ĐH Quy Nhơn hòa 1-1 với Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Trên chấm luân lưu cân não, bản lĩnh của người đất võ lên tiếng đúng lúc, giúp đội giành chiến thắng 4-3, chính thức ghi tên mình vào VCK TNSV THACO cup 2026.

Tin liên quan

Trường ĐH Quy Nhơn 1-1 (4-3) Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: Giành suất VCK nghẹt thở

Trường ĐH Quy Nhơn 1-1 (4-3) Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: Giành suất VCK nghẹt thở

Chiều 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Quy Nhơn thắng kịch tính 4-3 trên chấm luân lưu sau 5 lượt sút (hòa 1-1 sau 80 phút chính thức) trước đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại ở trận play-off đầu tiên vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Khám phá thêm chủ đề

VCK TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Quy Nhơn bóng đá sinh viên bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam THACO cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận