Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 'truyền lửa' trước VCK TNSV THACO cup 2026

Ngày 4.3, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai) tổ chức lễ xuất quân cho đội bóng đá nam sinh viên tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV – 2026 cúp THACO (VCK TNSV THACO cup 2026).

Lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn động viên đội bóng đá nam sinh viên tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Vượt qua vòng loại đầy thử thách, đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn xuất sắc góp mặt trong tốp 12 đội mạnh nhất toàn quốc tại VCK TNSV THACO cup 2026, diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 7 - 22.3.

Tại buổi gặp mặt, PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, trực tiếp động viên và nhấn mạnh tinh thần thi đấu bản lĩnh, tự tin, đề cao giá trị thể thao cao đẹp. Sự kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường càng khiến hành trình của đội tại VCK TNSV THACO cup 2026 thêm ý nghĩa.

PGS-TS Đoàn Đức Tùng (thứ 2, bên trái) trao áo đấu, động viên các cầu thủ ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

HLV trưởng đội bóng sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn Thái Bình Thuận nhìn lại hành trình bền bỉ của toàn đội, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi đại diện sinh viên nhà trường góp mặt ở sân chơi lớn tại VCK TNSV THACO cup 2026.

"Chúng tôi đến với giải đấu trong tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp. Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, chúng tôi rất tự hào và xem đó là động lực, là sứ mệnh để thi đấu thật tốt. Năng lực có thể có giới hạn nhưng thi đấu phải dựa trên tinh thần thượng võ, fair play", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.

HLV trưởng Thái Bình Thuận khẳng định đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn sẽ thi đấu dựa trên tinh thần thượng võ, fair play ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Đại diện đội bóng, sinh viên Nguyễn Văn Hà khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình, tuân thủ fair-play, chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhà trường tại VCK TNSV THACO cup 2026.

Trước khi giành vé đến Nha Trang, đội bóng đất võ đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở vòng loại. Tại vòng đấu nhóm, Trường ĐH Quy Nhơn toàn thắng cả 3 trận trước Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn.

Các cầu thủ đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước giờ lên đường tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÙI TUẤN KIỆT

Kịch tính nhất là trận play-off quyết định ngày 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sau 80 phút nghẹt thở, Trường ĐH Quy Nhơn hòa 1-1 với Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Trên chấm luân lưu cân não, bản lĩnh của người đất võ lên tiếng đúng lúc, giúp đội giành chiến thắng 4-3, chính thức ghi tên mình vào VCK TNSV THACO cup 2026.