Hình ảnh 'đi tù' của Tuấn Trần trong ‘Trại giam hạnh phúc’ gây xôn xao

Phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên với sự góp mặt của Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành. Không chỉ hé lộ về dàn diễn viên, nhà sản xuất còn mang đến bầu không khí căng thẳng, nguy hiểm và đầy bí ẩn về cuộc sống đằng sau song sắt của các phạm nhân.

Màn 'lột xác' của Tuấn Trần, Lương Thế Thành

Hình ảnh của Tuấn Trần trong phim mới gây tò mò ẢNH: ĐPCC

Trại giam hạnh phúc là dự án quy tụ dàn diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đình đám, gồm Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc, người bị kết án tù vì tội giết người; Ma Ran Đô vào vai cảnh sát, quản giáo. Tuy không xuất hiện trong poster, nhưng trong phân đoạn đầu tiên được công bố của phim, Lương Thế Thành với tạo hình đầu cạo trọc, để lộ vết sẹo dài cùng nụ cười bí ẩn khiến người xem tò mò liệu anh có đảm nhận vai phản diện trong tác phẩm.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Trại giam hạnh phúc đã hé lộ về những bi kịch dẫn đến việc các nhân vật phải vào trại giam. Những màn gây hấn trực tiếp hay gây hấn thụ động của các “ma cũ” giúp tái hiện được sự ngột ngạt và nguy hiểm của trại giam. Bầu không khí của nhà tù càng trở nên căng thẳng hơn khi được nhìn qua con mắt và cảm nhận của Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo ngơ ngác, vốn thường chỉ đứng trên bục giảng.

Lương Thế Thành được kỳ vọng sẽ có vai diễn "lột xác" so với những nhân vật từng đảm nhận trước đó ẢNH: ĐPCC

Theo tiết lộ, thầy giáo Phúc của Tuấn Trần là nhân vật chính của Trại giam hạnh phúc. Với dòng tagline “giáo án đặc biệt nhất được viết sau song sắt” trên poster, hứa hẹn đây là nhân vật có quá khứ bí ẩn, sẽ tạo ra các tuyến truyện độc đáo. Sau những vai diễn trong các bộ phim tình cảm hài, gia đình như Mai, Làm giàu với ma, Báu vật trời cho… màn hóa thân của Tuấn Trần trong dự án điện ảnh này được kỳ vọng là sự “lột xác” của anh trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, sau vai diễn trong Tử chiến trên không, Ma Ran Đô hóa thân thành quản giáo Tú với hình ảnh nghiêm nghị. Còn Lương Thế Thành sau cơn sốt phim truyền hình và vai diễn trong Mesdames Thanh Sắc, anh gây tò mò với hình ảnh bí ẩn trong dự án mới. Theo tiết lộ, phim hiện tại đã hoàn thành quá trình tiền kỳ, quay phim (35 ngày tại TP.HCM) và đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Trại giam hạnh phúc là dự án điện ảnh tâm huyết của Trung Lùn, người đứng sau hai bộ phim trăm tỉ là Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Sự rẽ hướng sang một đề tài xã hội tâm lý của nam đạo diễn khiến khán giả tò mò. Phim dự kiến khởi chiếu từ 20.11 trên toàn quốc.