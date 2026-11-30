SLNA làm hồi sinh sân Vinh

Đêm 28.11, toàn đội SLNA đã có một buổi họp mặt đặc biệt. Không chỉ đội bóng mà toàn bộ gia đình, vợ con của cầu thủ và BHL cùng tề tựu trong bữa cơm thân mật. HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: "Có thể nói đây là bữa gặp mặt chưa từng có tiền lệ ở SLNA, là dịp để ban lãnh đạo và BHL thể hiện sự tri ân đến những hậu phương đã luôn là chỗ dựa vững chắc để các cầu thủ thể hiện hết khả năng suốt thời gian qua".

Trước đó đêm 27.11, SLNA đánh bại ứng cử viên vô địch CLB Ninh Bình để duy trì ngôi nhì bảng với 17 điểm. Đặc biệt, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục chuỗi trận thi đấu thành công đáng kinh ngạc: CLB duy nhất vẫn bất bại sau 9 vòng đầu tiên của V-League 2026 - 2027. Đó là chiến tích thực sự, trong cảnh đội bóng xứ Nghệ sở hữu đội hình trẻ bậc nhất V-League với chỉ 23,8 tuổi.

Đặc biệt, người hâm mộ cả nước đang chứng kiến "chảo lửa" sân Vinh hồi sinh ngoạn mục. Những khán đài quạnh quẽ các mùa trước đang dần được lấp đầy với gần 12.000 khán giả chứng kiến SLNA có chiến thắng thứ 4 từ đầu giải. HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc được chứng kiến sân Vinh đang hồi sinh, có lẽ phải từ năm 2011 mới đông khán giả như thế này. Tôi nghĩ rằng SLNA đã chạm được vào niềm tin của người hâm mộ Nghệ An. Việc CĐV đến sân rất đông đã giúp thổi bùng niềm kiêu hãnh và tự tin của cầu thủ, giúp họ thi đấu hưng phấn hơn. Tôi nói với các cầu thủ rằng, hãy nhìn lên khán đài để thấy khán giả đặt niềm tin vào các bạn rất nhiều, nên khi khoác lên mình chiếc áo SLNA hãy thể hiện tinh thần tốt nhất".

SLNA (phải) tiếp tục thăng hoa ở mùa giải năm nay ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia sinh năm 1972 bày tỏ: "SLNA có rất nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 19 - 21. Họ được động viên, hỗ trợ bởi những đàn anh giàu kinh nghiệm như Khắc Ngọc, Văn Khánh... Tất cả đồng lòng chia sẻ cùng nhau như một gia đình, để cùng nhau tốt lên. Niềm tin của người hâm mộ sẽ thôi thúc chúng tôi tiến về phía trước. Tôi đã nói với toàn đội càng về cuối V-League sẽ càng khốc liệt. SLNA vẫn rất non trẻ và đang phải tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi phải tập trung từng trận một, luôn tôn trọng mọi đối thủ để tiếp tục hoàn thiện mình".

Thể Công Viettel chưa tìm lại chiến thắng

Ở vòng 8 V-League 2026 - 2027, Thể Công Viettel đã có trận đấu khá ấn tượng khi hòa SLNA 0-0, nhưng tình cảnh 2 đội lại trái ngược nhau. SLNA thăng hoa với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, còn đội quân do HLV Almeida De Azevedo Silva dẫn dắt lại đang đứng hạng 13 với duy nhất 1 trận thắng (thắng TP.Đồng Nai 2-0 ở vòng 1) sau 9 vòng đấu.

Tối qua 29.11, Thể Công Viettel thua CLB Hải Phòng 2-3 ở vòng 9. Dù hàng công đã cải thiện nhiều với 2 bàn thắng của Hernandes và Khuất Văn Khang, nhưng hàng thủ của Thể Công Viettel không thể đứng vững trước sức công phá từ chủ nhà Hải Phòng. 3 bàn thắng của Camilo, Duy Khang và Hữu Sơn đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 3-2.

Trận thắng này đưa Hải Phòng lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Thể Công Viettel giậm chân ở vị trí 13 với 6 điểm.

Nếu như hiện tượng SLNA gây bất ngờ lớn với phong độ ấn tượng nhờ dàn cầu thủ trẻ, thì CLB Thể Công Viettel lại "gây bất ngờ" với thành tích không tương xứng với đội bóng đang là đương kim á quân của giải đấu. Rõ ràng Thể Công Viettel cần cải thiện thành tích trong thời gian tới để sớm lấy lại hình ảnh mạnh mẽ ngày nào của mình.

Ở trận đấu còn lại của vòng 9, CLB Thanh Hóa thắng CLB TP.Đồng Nai 1-0 với bàn thắng duy nhất do Saliou Guindo ghi ở phút 57. Có được 3 điểm trên sân nhà, Thanh Hóa vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. TP.Đồng Nai vẫn yên vị cuối bảng với chỉ 4 điểm sau 9 vòng đấu.