HLV Trung Kiên bất ngờ không họp báo, trung vệ Brazil cực lạc quan: Nam Định sẽ thắng Osaka…

Nam Định được chơi trên sân nhà

HLV Trung Kiên không dự họp báo mà ủy quyền cho cộng sự. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu, trợ lý HLV Andre Lima cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết Gamba Osaka rất mạnh, họ là ứng cử viên cho tấm vé đi tiếp ở bảng này. Nhưng trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ chơi tốt. CLB Nam Định đã chuẩn bị kỹ trong tuần qua, tập luyện chăm chỉ và hăng say. Chúng tôi tự tin rằng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt nhất.

Quãng thời gian vừa qua, chúng tôi thiếu người vì chấn thương và ốm nhưng ở đấu trường châu lục, chúng tôi có thể sử dụng nhiều cầu thủ ngoại hơn. Tôi chưa thể tiết lộ danh sách đăng ký nhưng chắc chắn CLB Nam Định sẽ có lực lượng ổn, tận dụng lợi thế sân nhà và có kết quả tốt nhất".

Lucas lạc quan dù CLB Nam Định phải gặp đối thủ mạnh ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trung vệ Lucas Alves cũng khẳng định quyết tâm: "Mục tiêu của toàn đội luôn là giành chiến thắng. Khi thi đấu quốc tế việc được chơi trên sân nhà là một lợi thế, chúng tôi sẽ cố gắng để chuyển hoá lợi thế ấy thành những kết quả tốt. Chúng tôi hiểu rằng toàn đội đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Càng trong tình cảnh này chúng tôi càng nỗ lực, quyết tâm. Chúng tôi tập luyện chăm chỉ, nỗ lực, cùng nhau vượt khó. Trận lượt đi trên sân khách kết quả không ưng ý. Nhưng sau đó chúng tôi cũng đã rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh tập luyện. Chúng tôi tin sẽ có màn trình diễn tốt hơn vào ngày mai".

Trận đấu giữa CLB Nam Định vs Gamba Osaka diễn ra vào lúc 19 giờ 15, ngày 5.11, trên SVĐ Thiên Trường.