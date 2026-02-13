Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hộ giải tỏa ở Đà Nẵng được hỗ trợ 1 triệu đồng dịp tết

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/02/2026 12:29 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định chi hỗ trợ kinh phí cho các hộ giải tỏa, đồng thời yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động cưỡng chế bàn giao mặt bằng trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 13.2, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt quyết định hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với các hộ giải tỏa thuộc các dự án trên địa bàn.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, áp dụng đối với hộ giải tỏa đi hẳn là hộ chính và hộ phụ (có hồ sơ đền bù về nhà ở riêng hoặc cùng chung thửa đất thu hồi của hộ chính nhưng chưa được tách thửa) đã bàn giao mặt bằng (trừ các hộ đã có chủ trương chuyển đổi bố trí đất tái định cư thực tế nhưng có cam kết chờ vị trí đăng ký trước đây).

Đà Nẵng:Tạm dừng cưỡng chế thu hồi đất, hỗ trợ mỗi hộ giải tỏa 1 triệu đồng- Ảnh 1.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đi qua các xã Hòa Tiến, Bà Na, Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), bị chậm thời gian dài do vướng mặt bằng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế (kể cả hộ bị cưỡng chế thu hồi đất); hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế.

Ngoài ra, còn có các hộ được giao đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế (chỉ tính đối với lô đất hoặc căn hộ đầu tiên hoặc duy nhất trong tiêu chuẩn bố trí tái định cư) trong khoảng thời gian từ ngày 1.10.2025 đến ngày 14.2.2026, kể cả trường hợp được hỗ trợ tiền thuê nhà 1 lần.

Thành phố không hỗ trợ đối với các trường hợp: hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý đã được bố trí tái định cư thực tế từ ngày 1.10.2025 trở về trước nhưng chưa bàn giao lại nhà chung cư hoặc nhà tạm; hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà đã được thông báo mời nhận đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng quá thời hạn 30 ngày mà chưa đến nhận.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm dừng bàn giao mặt bằng và tạm dừng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ có nhà đang ở thực sự trong thời gian từ ngày 2.2 đến ngày 3.3.

Đối với các dự án đặc thù, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án được giao đề xuất cụ thể tiến độ bàn giao mặt bằng, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị bồi thường trực tiếp lập danh sách và chi trả từ nguồn kinh phí dự án. Riêng các hộ đang ở chung cư do Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm xác nhận thông tin để chuyển danh sách chi trả.

