Hỗ trợ người bị khai khống thu nhập trên eTax Mobile

Như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan thuế cho biết trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên ứng dụng eTax Mobile, một số người phản ánh phát sinh tình huống xuất hiện các tổ chức chi trả thu nhập không đúng thực tế (không có quan hệ lao động, không phát sinh thu nhập). Đây có thể là sai sót trong quá trình kê khai hoặc hành vi kê khai không đúng quy định.

Khi rơi vào trường hợp trên, cơ quan thuế có hướng dẫn để người nộp thuế xử lý, bao gồm: Chủ động xác minh thông tin với tổ chức kê khai để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ kê khai đúng thực tế; trường hợp không liên hệ được hoặc tổ chức không phối hợp xử lý, người nộp thuế gửi phản hồi trên ứng dụng eTax Mobile với nội dung "Tôi không phát sinh thu nhập tại tổ chức này"; gửi đơn đề nghị/đơn phản ánh trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế lưu ý người nộp thuế thường xuyên kiểm tra dữ liệu quyết toán thuế TNCN, bao gồm cả các năm trước, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót (nếu có). Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người nộp thuế chủ động gửi hồ sơ trực tiếp đã được cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi.

Phát hiện sớm, xử lý ngay

Liên quan đến câu chuyện quyết toán thuế TNCN, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên nhắc nhau "phát hiện sớm, xử lý ngay". BĐ Trần Thị Thúy lý giải: "Theo mình biết, các trường hợp vướng phải lỗi này là do từng hợp tác ngắn hạn với công ty, nhưng sau đó công ty không cập nhật lại thông tin, đến mùa quyết toán thì phát sinh rắc rối. Ai từng làm việc bán thời gian, thời vụ… nên chủ động kiểm tra lại hồ sơ".

BĐ Nguyễn Song Thành Nam kể: "Mình từng bị vướng trường hợp này năm ngoái, tìm mãi mới ra số điện thoại liên hệ, gọi xong cũng phải chờ điều chỉnh cả tháng. Chia sẻ để ai rơi vào lỗi tương tự cũng đỡ bỡ ngỡ". Câu chuyện "loay hoay cả tháng" của BĐ Nguyễn Song Thành Nam cũng tương tự tình huống mà BĐ Phạm Quang Huy gặp phải: "Lỗi sai khai thuế này không mới, đọc tin tôi mới nhớ mấy năm trước cũng bị khai nhầm, cả đợt phải đi điều chỉnh, chờ mãi mới được. May là giờ có sẵn app để kiểm tra, đối chiếu, hỗ trợ sẵn, chứ ngày xưa chạy lòng vòng tốn thời gian lắm".

Đa số BĐ đều cho rằng tình huống phát sinh lỗi khai thuế TNCN là không mong muốn, tốn nhiều thời gian để xử lý, mặc dù lỗi không thuộc về cá nhân người nộp thuế. BĐ Đỗ Quang Ngọc nhận xét: "Nghe hướng dẫn thì dễ, nhưng với người lớn tuổi hoặc ít hiểu biết về công nghệ thì mấy bước này vẫn rối lắm. Giá như có tổng đài hỗ trợ hoặc nhân viên thuế hướng dẫn rõ ràng hơn nữa thì tốt biết mấy".

Từ góc độ chủ động tránh bất tiện, BĐ Trần Thanh Tùng lưu ý: "Nói đi cũng phải nói lại, có thể do công ty, doanh nghiệp cũng bị nhầm lẫn khâu nhập liệu. Bản thân mình đóng thuế cũng nên kiểm tra thường xuyên, đừng ỷ lại rồi đến lúc vướng lỗi, không kịp thời gian xử lý".

Sớm có giải pháp xử lý tự động

Nhiều ý kiến BĐ cho rằng đối với lỗi "bị khai khống thu nhập cá nhân trên eTax Mobile", cũng cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ người nộp thuế có quyền phủ nhận các khoản phát sinh không đúng, còn việc kiểm tra, chứng minh là thẩm quyền của cơ quan thuế. BĐ Khách Qua Đường nêu: "Tôi đề nghị người nộp thuế nếu phát hiện lỗi thì chỉ cần phản hồi, thông báo trên app thôi, nếu sai thì chịu phạt. Không để người nộp thuế tự mình đi xử lý một lỗi không phải do mình gây ra".

Tán thành, BĐ Trường Lưu phân tích: "Sẽ có cảm giác bực dọc khi bỗng dưng xuất hiện một khoản thu nhập chịu thuế. Nhưng càng bực dọc hơn khi phải tốn thời gian, công sức liên hệ, thậm chí tranh cãi, để nhờ công ty, tổ chức điều chỉnh thông tin khai khống thuế TNCN. Quá bất tiện".

BĐ Trần Huy Hoàng Linh nhận xét: "Muốn đỡ bất tiện, cơ quan thuế nên có chức năng xác minh tự động và gửi cảnh báo đến tài khoản cá nhân khi phát hiện điểm bất thường, chứ đợi người nộp thuế tự tra cứu mã số thuế mãi cũng nản". Cùng suy nghĩ, BĐ Nguyễn Thái Dương chia sẻ: "Xử lý thủ tục kiểu này tuy chưa tối ưu nhưng vẫn còn hơn xưa nhiều. Giờ chỉ hy vọng hệ thống eTax Mobile được cập nhật thêm để giảm thiểu tối đa loại lỗi này". BĐ Ngô Gia Minh đề nghị: "Liên quan tới thuế mà gặp trường hợp bị khai nhầm như này đúng là phiền phức. Mong sao cơ quan thuế sớm có giải pháp chủ động, xử lý tự động cho người dân đỡ mệt".