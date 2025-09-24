Chiều 23.9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại TP.Hà Nội để báo cáo các nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, và lắng nghe kiến nghị của cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (đơn vị số 1).

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư dẫn chứng, những nội dung các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành đều được đông đảo nhân dân, cử tri nắm bắt rất rõ, thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ẢNH: TTXVN

"Phải tạo điều kiện để các cháu đi học"

Đối với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, Tổng Bí thư cho biết nghị quyết đã xác định việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và ngăn ngừa chảy máu chất xám là nội dung quan trọng, mang tính trụ cột để phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, sau khi tiến hành phổ cập mầm non, phổ cập tiểu học, THCS thì bây giờ cả nước hoàn toàn đủ điều kiện để phổ cập THPT, tức là các cháu đều được học hết cấp 3. Trước đó, khi hỏi Bộ GD-ĐT vì sao không phổ cập giáo dục cấp 3 thì Tổng Bí thư nhận được câu trả lời là "bây giờ thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô". Tổng Bí thư khẳng định việc này Nhà nước phải lo, phải đảm bảo, phải tạo điều kiện để các cháu đi học.

Tổng Bí thư phân tích, đối với các cháu ở độ tuổi 14, sau khi tốt nghiệp THCS nếu không được học cấp 3 thì làm gì? "Tại sao không dành nguồn lực xã hội để khi ở độ tuổi 17, 18, các cháu không đi học thì đi làm. Muốn đủ điều kiện như vậy thì chúng ta phải phổ cập", Tổng Bí thư nói và lưu ý, cần phải giảm bớt các kỳ thi để giảm áp lực cho phụ huynh, cả học sinh và thầy cô giáo. Đối với cháu học kém thì phải bồi dưỡng.

Cạnh đó, nếu ở cấp xã, phường thiếu trường, thiếu giáo viên thì phải đề nghị thành phố xây trường, cho tuyển thêm biên chế. Điều này đã được Hiến pháp, pháp luật quy định.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh việc tiến đến miễn giảm học phí cho các cháu, chúng ta sẽ tiến đến nuôi dưỡng các cháu đi học được bình đẳng, đủ sức khỏe, dinh dưỡng, chiều cao. Tiếp đó sẽ miễn phí sách giáo khoa, để 1 bộ sách dùng ổn định cho nhiều năm. Đồng tình kiến nghị của cử tri đối với vấn đề chảy máu chất xám, Tổng Bí thư cho rằng cần có giải pháp trọng dụng nhân tài, tính đến thu hút nhân tài trên thế giới về VN làm việc.

Không để thủ tục hành chính là gánh nặng

Nói về vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Tổng Bí thư đánh giá, tình hình chung là rất tích cực. Tuy nhiên, cũng có chỗ tắc nghẽn, máy móc, cán bộ còn thiếu… "Phải nâng tầm tư duy. Trước đây, cán bộ ngồi ở phường chờ người dân đến xin xác nhận giấy tờ. Bây giờ cán bộ phải chủ động nắm việc khó của người dân để giải quyết", Tổng Bí thư lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới cần tiếp tục cải cách, có nhiều thủ tục không cần thiết thì phải bỏ, không để thủ tục hành chính là gánh nặng cho chính quyền cơ sở, gánh nặng cho người dân.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư tiếp tục quán triệt quan điểm phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Mọi vấn đề của nhân dân phải được xử lý ở cấp cơ sở.

Trước ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư yêu cầu TP.Hà Nội phải rà soát lại các công việc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đúng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền.