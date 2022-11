Hoang phí 'đất vàng': Treo cả dự án trên đất trúng đấu giá

Phòng khám ì ạch trên "đất vàng"

Nhiều người dân TP.Cà Mau (Cà Mau) rất băn khoăn trước tình trạng dự án (DA) phòng khám đa khoa (PKĐK) tư nhân TP.Cà Mau nằm trên khu “đất vàng”, diện tích hơn 21.000 m2, tọa lạc Khu hành chính - văn hóa - thể thao và dịch vụ tỉnh Cà Mau (P.1, TP.Cà Mau) thi công hơn 4 năm chưa xong.

Ngày 12.12.2017, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Kết quả, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV trung tâm khám chữa bệnh đa khoa y dược TP.HCM (nay đổi thành Công ty CP Bệnh viện Đại học Y dược Cà Mau), liên danh với Công ty TNHH thẩm mỹ viện Sao Việt (gọi tắt là liên danh nhà đầu tư).

Ngày 9.1.2018, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng thực hiện đầu tư DA với liên danh nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 21 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 12.2017 - 3.2019. Mục tiêu là tạo môi trường cạnh tranh giữa các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập nhằm mang lại dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân trên địa bàn TP.Cà Mau và lân cận. Tuy nhiên, hơn 4 năm qua, công trình vẫn còn dang dở, hạng mục đầu tiên chỉ ước đạt khoảng 40% khối lượng. Có thời gian công trình ngừng thi công gần 2 năm khiến cỏ dại mọc đầy.

Theo văn bản trả lời báo chí của Sở KH-ĐT Cà Mau, DA chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà nước thực hiện giãn cách xã hội, nhà thầu thi công không điều động được nhân công, dẫn đến việc dự án bị tạm dừng trong một khoảng thời gian dài. Cũng theo Sở KH-ĐT, do dịch nên nguồn thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của liên danh nhà đầu tư bị giảm sút đáng kể dẫn tới nguồn vốn đầu tư vào DA bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do quá trình chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ “thuê đất trả tiền hằng năm” sang “thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê” tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, liên danh nhà đầu tư không thể thực hiện các thủ tục huy động vốn từ các tổ chức tài chính để tiếp tục triển khai thực hiện DA đúng tiến độ...

Từ 21 tỉ đồng tăng lên 550 tỉ đồng

Ngày 15.3.2021, đoàn công tác gồm Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Y tế... làm việc với liên danh nhà đầu tư về DA. Biên bản buổi làm việc thể hiện liên danh nhà đầu tư nêu nguyên nhân chậm tiến độ là do sự thay đổi quy mô đầu tư tăng từ hơn 21 tỉ đồng lên khoảng 550 tỉ đồng, theo quy mô bệnh viện 200 giường. Hiện trạng xây dựng đang thực hiện theo đúng quy mô bệnh viện 200 giường với các hạng mục đã được phê duyệt thông qua giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp ngày 6.1.2019.

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư thông tin tính đến tháng 3.2021, đã thanh toán cho các hạng mục đầu tư xây dựng hơn 58 tỉ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với vốn đăng ký ban đầu. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nguồn tài chính đầu tư cho DA có điều chỉnh nhiều. Dòng tiền hoạt động kinh doanh của các thành viên liên danh trong việc huy động vốn không đủ cho quy mô bệnh viện 200 giường. Liên danh đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức tài chính cho phần vốn còn lại sau khi tham gia đối ứng để đầu tư với tỷ lệ tối thiểu 20% (vốn đầu tư quy mô bệnh viện 200 giường). Theo đó, chi phí cần cho các hạng mục xây dựng và hệ thống công trình phụ trợ trong quá trình hoạt động là 300 tỉ đồng; máy móc thiết bị y tế và vận hành 200 tỉ đồng; các chi phí đầu tư khác 50 tỉ đồng…

Sau đó, ngày 29.3.2021, liên danh nhà đầu tư gửi Sở KH-ĐT Cà Mau báo cáo tiến độ thực hiện DA. Trong đó, cam kết tiến độ vận hành, cung cấp sản phẩm dịch vụ là tháng 3.2022.





Thay đổi so với hồ sơ trình thẩm định

Cũng tại cuộc làm việc trên, đại diện Sở Xây dựng cho rằng PKĐK tư nhân TP.Cà Mau là DA đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện phần công việc đã được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng. Việc nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi, nâng cấp từ PKĐK tư nhân lên bệnh viện theo báo cáo của nhà đầu tư như phần khó khăn nêu trên là không có cơ sở.

Hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngoài hiện trường thì chủ đầu tư đã thay đổi thiết kế (cột dầm), công năng một số phòng đã thay đổi so với hồ sơ trình thẩm định. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở KH-ĐT giao Thanh tra Sở KH-ĐT xử lý vi phạm của nhà đầu tư theo quy định và làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét tiếp tục cho gia hạn tiến độ…

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Thanh Sang, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Cà Mau, cho biết: “Sau buổi làm việc, UBND tỉnh có giao Sở Xây dựng thẩm định, kiểm tra lại chất lượng công trình. Sau đó, Sở Xây dựng có kết luận (ngày 4.9.2021) đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật. Thanh tra Sở KH-ĐT cũng có xử phạt bằng văn bản dạng cảnh cáo, do không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư”.

Lý giải về việc nội dung biên bản ngày 15.3.2021 liên danh nhà đầu tư cho rằng hiện trạng công trình đang thực hiện theo đúng quy mô bệnh viện 200 giường, thay đổi quy mô đầu tư tăng vốn từ hơn 21 tỉ đồng lên khoảng 550 tỉ đồng, ông Sang cho hay: “Việc này tỉnh chưa thống nhất, DA này vẫn còn như đăng ký ban đầu. Họ nói như vậy là nói về mục tiêu của họ thôi. Đến nay tỉnh chỉ có đồng ý giãn tiến độ thực hiện DA đến tháng 12.2023”.

Ông Nguyễn Đức Thánh, Giám đốc Sở KH-ĐT Cà Mau, cho biết thêm khoảng 2 tuần nay DA có thi công trở lại. Hiện các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang rà soát lại tiến độ thực hiện, sau đó làm việc với chủ đầu tư nhằm tìm hướng xử lý phù hợp.

Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Đặng Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV trung tâm khám chữa bệnh đa khoa y dược TP.HCM, nói ngắn gọn: “Đang khó khăn về kinh tế. Đơn giản như vậy thôi".