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    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

    Bảo Vy
    Bảo Vy
    Sau những ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, hội thao thể dục thể thao cấp trường năm học 2026 - 2027 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đã khép lại với những tấm huy chương vinh dự được trao đi.

    Hội thao thể dục thể thao cấp trường năm học 2026 - 2027 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TP.HCM diễn ra từ tháng 10.2026, ở 8 môn thi đấu sôi động: bóng đá nam; bóng rổ nam, nữ; bóng bàn đơn nam, đơn nữ; cờ vua đơn nam, đơn nữ; cờ tướng đơn nam, đơn nữ; cầu lông nam, nữ; kéo co; bi lắc nam, nữ.

    Tất cả các học sinh của trường, tất cả các lớp đều đăng ký tham gia, tạo nên phong trào thi đấu thể thao sôi động, khao khát chiến thắng của các em học sinh ngôi trường chuyên học giỏi, năng động trong tốp đầu TP.HCM. Toàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, có 2.157 học sinh của 58 lớp học trở thành VĐV tham gia hội thao này.

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 1.

    Môn bóng đá nam thu hút con số đông ấn tượng với 380 học sinh đăng ký thi đấu

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 2.

    Những trận cầu gay cấn trên sân bóng đá Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TP.HCM

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 3.

    Đặc biệt, có tới 636 em học sinh tham gia thi đấu kéo co

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 4.

    Môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần tập thể

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 5.

    Môn cầu lông thu hút 143 học sinh tham gia

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 6.

    Có 173 VĐV học sinh tham gia thi đấu môn cờ vua

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 7.

    Môn thể thao trí tuệ thu hút đông đảo các em học sinh tham dự

    ẢNH: BTC

    Nếu như bóng đá nam là màn đọ sức, rượt đuổi tỷ số kịch tính của những cầu thủ học sinh thì kéo co, bóng rổ là những môn thể thao cần tới tinh thần tập thể, đoàn kết là sức mạnh. Trong khi đó, cờ tướng, cờ vua là những cuộc đấu trí của những kỳ thủ. Cầu lông, bóng bàn, bi lắc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và cả kỹ thuật được tập luyện mỗi ngày của các VĐV học sinh.

    Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, cho biết hội thao thể dục thể thao nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn.

    Hội thao rèn luyện học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách, phẩm chất và năng lực cho học sinh.

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 8.

    Trong khi đó, môn bóng rổ thu hút 470 học sinh thi đấu

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 9.
    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 10.

    Những màn rượt đuổi hấp dẫn tại sân bóng rổ 

    ẢNH: BTC

    Các nội dung thi đấu từ hội thao góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua các môn thi đấu, các thầy cô phát hiện được những năng khiếu thể thao của học sinh, bồi dưỡng tuyển chọn các em vào đội tuyển của trường để tham gia các giải vô địch học sinh, năng khiếu thể dục thể thao của TP.HCM và toàn quốc.

    Hình ảnh đẹp nhất ở hội thao Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

    Kết thúc hội thao, hình ảnh đẹp đọng lại là những cái bắt tay, những cái ôm vai động viên giữa những VĐV học sinh. Những tấm huy chương không phải giá trị lớn nhất mà hội thao thể dục thể thao của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM hướng tới. 

    Quan trọng hơn nữa là tinh thần yêu thể thao, tinh thần tập thể, đoàn kết, ý chí quyết tâm được rèn luyện trong mỗi vận động viên sau mỗi mùa hội thao. Đặc biệt ở ngôi trường chuyên học sinh học giỏi nổi tiếng tại TP.HCM, tinh thần thể thao của mỗi học sinh ở đây luôn là niềm tự hào, trở thành truyền thống, khi thế hệ trẻ không chỉ rèn luyện điểm số học thuật trong mỗi kỳ thi mà còn rèn luyện sự bền bỉ, chinh phục đỉnh cao ở các giải thể thao cấp trường, thành phố và lớn hơn nữa là toàn quốc.

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 11.

    Giải thể thao học sinh cấp trường đã thành công tốt đẹp

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 12.

    Giải nhận được sự ủng hộ lớn từ nhà trường, các đơn vị, quý phụ huynh, các em học sinh

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 13.

    Toàn trường có 125 học sinh thi đấu cờ tướng

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 14.

    Môn bóng bàn có 89 học sinh tham gia thi đấu

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 15.

    Có 141 em tham gia môn bi lắc

    ẢNH: BTC

    Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 16.

    Tổng cộng, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 2.157 học sinh của 58 lớp học trở thành VĐV tham gia hội thao này

    ẢNH: BTC

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