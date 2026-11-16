Học giỏi, chơi thể thao tài như học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Hội thao thể dục thể thao cấp trường năm học 2026 - 2027 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TP.HCM diễn ra từ tháng 10.2026, ở 8 môn thi đấu sôi động: bóng đá nam; bóng rổ nam, nữ; bóng bàn đơn nam, đơn nữ; cờ vua đơn nam, đơn nữ; cờ tướng đơn nam, đơn nữ; cầu lông nam, nữ; kéo co; bi lắc nam, nữ.

Tất cả các học sinh của trường, tất cả các lớp đều đăng ký tham gia, tạo nên phong trào thi đấu thể thao sôi động, khao khát chiến thắng của các em học sinh ngôi trường chuyên học giỏi, năng động trong tốp đầu TP.HCM. Toàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, có 2.157 học sinh của 58 lớp học trở thành VĐV tham gia hội thao này.

Môn bóng đá nam thu hút con số đông ấn tượng với 380 học sinh đăng ký thi đấu ẢNH: BTC

Những trận cầu gay cấn trên sân bóng đá Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TP.HCM ẢNH: BTC

Đặc biệt, có tới 636 em học sinh tham gia thi đấu kéo co ẢNH: BTC

Môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần tập thể ẢNH: BTC

Môn cầu lông thu hút 143 học sinh tham gia ẢNH: BTC

Có 173 VĐV học sinh tham gia thi đấu môn cờ vua ẢNH: BTC

Môn thể thao trí tuệ thu hút đông đảo các em học sinh tham dự ẢNH: BTC

Nếu như bóng đá nam là màn đọ sức, rượt đuổi tỷ số kịch tính của những cầu thủ học sinh thì kéo co, bóng rổ là những môn thể thao cần tới tinh thần tập thể, đoàn kết là sức mạnh. Trong khi đó, cờ tướng, cờ vua là những cuộc đấu trí của những kỳ thủ. Cầu lông, bóng bàn, bi lắc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và cả kỹ thuật được tập luyện mỗi ngày của các VĐV học sinh.

Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, cho biết hội thao thể dục thể thao nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn.

Hội thao rèn luyện học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách, phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Trong khi đó, môn bóng rổ thu hút 470 học sinh thi đấu ẢNH: BTC

Những màn rượt đuổi hấp dẫn tại sân bóng rổ ẢNH: BTC

Các nội dung thi đấu từ hội thao góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua các môn thi đấu, các thầy cô phát hiện được những năng khiếu thể thao của học sinh, bồi dưỡng tuyển chọn các em vào đội tuyển của trường để tham gia các giải vô địch học sinh, năng khiếu thể dục thể thao của TP.HCM và toàn quốc.

Hình ảnh đẹp nhất ở hội thao Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Kết thúc hội thao, hình ảnh đẹp đọng lại là những cái bắt tay, những cái ôm vai động viên giữa những VĐV học sinh. Những tấm huy chương không phải giá trị lớn nhất mà hội thao thể dục thể thao của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM hướng tới.

Quan trọng hơn nữa là tinh thần yêu thể thao, tinh thần tập thể, đoàn kết, ý chí quyết tâm được rèn luyện trong mỗi vận động viên sau mỗi mùa hội thao. Đặc biệt ở ngôi trường chuyên học sinh học giỏi nổi tiếng tại TP.HCM, tinh thần thể thao của mỗi học sinh ở đây luôn là niềm tự hào, trở thành truyền thống, khi thế hệ trẻ không chỉ rèn luyện điểm số học thuật trong mỗi kỳ thi mà còn rèn luyện sự bền bỉ, chinh phục đỉnh cao ở các giải thể thao cấp trường, thành phố và lớn hơn nữa là toàn quốc.

Giải thể thao học sinh cấp trường đã thành công tốt đẹp ẢNH: BTC

Giải nhận được sự ủng hộ lớn từ nhà trường, các đơn vị, quý phụ huynh, các em học sinh ẢNH: BTC

Toàn trường có 125 học sinh thi đấu cờ tướng ẢNH: BTC

Môn bóng bàn có 89 học sinh tham gia thi đấu ẢNH: BTC

Có 141 em tham gia môn bi lắc ẢNH: BTC