Với chủ đề "Đánh thức năng lực số – Hành trình làm chủ tương lai", Canva Creative Challenge 2026–2027 hướng đến xây dựng sân chơi sáng tạo dành cho học sinh phổ thông, nơi công nghệ trở thành công cụ để các em thể hiện ý tưởng, phát triển tư duy và khám phá tiềm năng bản thân.

Cuộc thi do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM, Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần Giáo dục KDI… phối hợp tổ chức trên toàn quốc, với 3.086 học sinh đại diện cho 1.543 đội thi. Từ những sản phẩm sáng tạo đầu tiên, các đội đã từng bước trải nghiệm quá trình hình thành ý tưởng, giải quyết vấn đề và phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành thử thách.

Sau vòng sơ loại, 60 đội thi xuất sắc thuộc ba bảng tiểu học, THCS và THPT đã tham gia vòng khu vực miền Nam.

Học sinh tham dự cuộc thi Canva Creative Challenge 2026–2027 vòng khu vực miền Nam

ẢNH: T.H

Trong 90 phút tranh tài trực tiếp, các đội vận dụng kỹ năng sử dụng Canva, tư duy thiết kế và khả năng hợp tác để xây dựng sản phẩm theo chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Mỗi bài thi không chỉ thể hiện kỹ năng công nghệ mà còn phản ánh cách học sinh tiếp cận vấn đề, truyền tải thông điệp và biến những ý tưởng riêng thành sản phẩm sáng tạo.

Bên cạnh phần thi chính thức, học sinh còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm khoa học – công nghệ, giao lưu và khám phá những ứng dụng công nghệ trong học tập, cuộc sống.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, việc trang bị năng lực số cho học sinh không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn là khả năng tư duy độc lập, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Thông qua những thử thách thực tiễn, Canva Creative Challenge khuyến khích học sinh chủ động khám phá, vận dụng công nghệ để hiện thực hóa ý tưởng, đồng thời phát triển những kỹ năng cần thiết của công dân số tương lai. Cuộc thi cũng góp phần kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Kết quả có 28 đội thi gồm 8 đội tiểu học, 8 đội THCS và 12 đội THPT giành quyền bước tiếp vào chung kết quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 17.1.2027 tại TP.HCM, để chinh phục những thử thách sáng tạo mới.