Hạng đã vượt tỷ lệ, tạm thời chưa xét thăng hạng lên hạng đó

Ngày 27.11, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai công văn số 12766/SGDĐT-TCCB đến UBND 168 xã, phường, đặc khu, hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp công lập và hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm việc xác định cơ cấu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thời gian giữ hạng.

Theo đó, công văn 12766/SGDĐT-TCCB được Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Trần Thị Ngọc Châu ký ngày 25.11, là văn bản tiếp theo Công văn số 12620/SGDĐT-TCCB ngày 19.11.2026 của sở về rà soát số lượng, tỷ lệ cơ cấu hạng chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM dẫn Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 5.11.2024 của Bộ Nội vụ: Đối với đơn vị sự nghiệp nhóm 3 và nhóm 4, tỷ lệ chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương tối đa 10%, hạng II và tương đương tối đa 50%, hạng III và tương đương trở xuống (nếu có) tối đa 40%. Cơ cấu này không bao gồm viên chức quản lý.

Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan được nêu trong hướng dẫn của Bộ Nội vụ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để phân bổ tỷ lệ phù hợp, bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường thực hiện việc xét thăng hạng giáo viên ẢNH: BÍCH THANH

Trường hợp số lượng thực tế chưa đủ theo tỷ lệ của một hạng, số còn thiếu được cộng vào hạng thấp hơn liền kề. Tỷ lệ của hạng thấp hơn khi đó có thể lớn hơn tỷ lệ quy định. Nếu số lượng thực tế đã vượt tỷ lệ, đơn vị tạm thời không tổ chức xét thăng hạng lên hạng đã vượt.

Sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đối chiếu với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp mà cấp có thẩm quyền đã phê duyệt, để phân bổ tỷ lệ phù hợp.

Những khoảng thời gian nào được tính khi xét thăng hạng?

Về thời gian giữ hạng tương đương, Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện theo điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Cụ thể, thời gian tính vào thời gian giữ hạng III ở từng cấp học gồm các khoảng thời gian giữ chức danh hoặc ngạch sau đây:

Mầm non hạng III (V.07.02.26) gồm thời gian giữ chính hạng này, hạng III mã số V.07.02.05, hạng IV mã số V.07.02.06, ngạch giáo viên mầm non chính (15a.206) và ngạch giáo viên mầm non (15.115).

Tiểu học hạng III (V.07.03.29) gồm thời gian giữ chính hạng này, hạng III mã số V.07.03.08, hạng IV mã số V.07.03.09, ngạch giáo viên tiểu học chính (15a.204) và ngạch giáo viên tiểu học (15.114).

THCS hạng III (V.07.04.32) gồm thời gian giữ chính hạng này, hạng III mã số V.07.04.12 và ngạch giáo viên THCS (15a.202).

Ở cả 3 cấp học, các đơn vị còn tính thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định là tương đương khi giáo viên chuyển chức danh nghề nghiệp. Thời gian công tác theo đúng quy định pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cũng được tính nếu đáp ứng điểm d khoản 1 điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Khi xác định thời gian tương đương với thời gian giữ hạng III theo các nhóm trên, các đơn vị loại trừ thời gian tập sự và thử việc.

Đối với thời gian tương đương hạng II của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và hạng II, hạng III của giáo viên THPT, công văn dẫn các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT tương ứng với từng cấp học và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Hiệu trưởng các trường phải thực hiện nghiêm những yêu cầu của Sở GD-ĐT khi xét thăng hạng giáo viên ẢNH: BÍCH THANH

Bốn trường hợp đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng từ 6 năm

Công văn nêu 4 trường hợp giáo viên có trình độ chuyên môn cao hơn tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của hạng đăng ký và có thời gian giữ hạng liền kề hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên. Các đơn vị tính thời gian đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) nếu đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng I và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng.

Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng.

Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) nếu đã có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng.

Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) nếu đã có bằng thạc sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học phổ thông hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Với các trường hợp trên, công văn xác định giáo viên đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng khi đáp ứng các điều kiện tương ứng. Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn nói trên trong quá trình xét thăng hạng giáo viên.



