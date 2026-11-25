Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 của UBND TP.HCM ban hành, địa phương này đặt mục tiêu đến hết năm 2030, tối thiểu 80% trường mầm non và trường phổ thông công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ và hiệu quả Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT đồng thời xây dựng văn hóa chất lượng nội bộ, thúc đẩy việc cải tiến chất lượng liên tục tại các cơ sở giáo dục theo chu trình kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến. Chính quyền TP yêu cầu công tác này phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai và minh bạch.

Theo mục tiêu đề ra, thành phố phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá trên hệ thống dữ liệu điện tử, phê duyệt báo cáo trước ngày 15.6 hàng năm

Đến hết năm 2030, tối thiểu 80% trường mầm non và trường phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bên cạnh đó, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ tự đánh giá, quản trị dữ liệu chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Một tiết học chuyên đề STEAM tại Trường THCS Minh Đức (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) ẢNH: G.L

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, quán triệt và tập huấn chuyên môn; Triển khai tự đánh giá và cải tiến chất lượng tại các cơ sở giáo dục; tổ chức thẩm định, công nhận và nâng mức độ trường đạt chuẩn quốc gia; Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và lưu trữ minh chứng điện tử; Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, quy hoạch cơ sở vật chất; Kiểm tra, giám sát, duy trì và thu hồi công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Sở có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn, thẩm định, công nhận, nâng mức độ, theo dõi việc duy trì và thực hiện thu hồi bằng công nhận chuẩn quốc gia theo quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quản lý; đồng thời đưa chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường điều kiện dạy và học, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục, hiện ngành GD-ĐT TP.HCM vận hành với quy mô 1.484 cơ sở công lập được chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trong đó cấp mầm non có 438 trường, cấp tiểu học 506 trường; cấp THCS 324 trường và cấp THPT 216 đơn vị.