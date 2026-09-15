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Sức khỏe

Hóc xương cá, người đàn ông 62 tuổi phải cắt tuyến dưới hàm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Người đàn ông 62 tuổi ở Quảng Trị phải phẫu thuật lấy xương cá nằm ở sàn miệng, xuyên sâu vào tuyến dưới hàm trái và lưu lại suốt khoảng 5 tháng.

Ngày 15.9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết các bác sĩ vừa xử trí trường hợp dị vật (xương cá) mắc ở vùng hàm mặt bệnh nhân khoảng 5 tháng.

Nam bệnh nhân 62 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng dưới hàm trái sưng rõ. Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 5 tháng trước, trong lúc ăn, bệnh nhân bị xương cá mắc ở sàn miệng, phía dưới lưỡi bên trái. Bệnh nhân cố gắng lấy xương cá nhưng không thành công.

Do sau đó không đau nhiều, các triệu chứng cũng không rõ rệt, bệnh nhân không đến cơ sở y tế kiểm tra. Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, vùng dưới hàm trái bắt đầu xuất hiện khối sưng và ngày càng rõ hơn. Lúc này, bệnh nhân mới đi khám.

Xương cá mắc trong tuyến dưới hàm suốt 5 tháng- Ảnh 1.

Xương cá mắc trong tuyến dưới hàm suốt 5 tháng.

ẢNH: BVCC

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định dị vật là một mảnh xương cá nằm trong tuyến dưới hàm trái. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, kết hợp cắt tuyến dưới hàm trái.

Theo Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, xương cá sau khi mắc không phải trường hợp nào cũng có thể tự thoát ra ngoài. Nếu bị bỏ sót, dị vật có thể xuyên vào mô mềm, gây viêm nhiễm kéo dài, áp xe, tổn thương tuyến nước bọt hoặc ảnh hưởng các cấu trúc lân cận.

Đặc biệt, khi dị vật tồn tại lâu ngày, tình trạng viêm và xơ hóa có thể khiến việc xác định vị trí, lấy dị vật và xử trí tổn thương trở nên phức tạp hơn.

Cần sớm đến cơ sở y tế để thăm khám

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị hóc xương cá, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau, cảm giác vướng, nuốt đau, khó nuốt hoặc sưng vùng cổ, dưới hàm kéo dài..., người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Người dân cũng không nên cố nuốt cơm, bánh mì hoặc thức ăn cứng để “đẩy xương xuống”; không tự dùng tay, đũa hay các dụng cụ khác để móc xương. Những cách này có thể khiến dị vật đi sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc. 

Khi bị hóc xương cá, người bệnh nên sớm đến cơ sở y tế để bác sĩ xác định vị trí dị vật và có hướng xử trí phù hợp.

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