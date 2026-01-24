Hội hoa xuân ở TP.HCM rộn ràng chưa từng có

Giữ hồn tết giữa siêu đô thị

Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân TP.HCM, đi hội hoa xuân đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi độ tết đến xuân về. Tết Bính Ngọ 2026, Hội hoa xuân Tao Đàn - hội hoa có lịch sử lâu đời bậc nhất tại TP.HCM - tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài 12 ngày, từ 10.2 (tức 23 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến 21.2 (mùng 5 tháng giêng năm Bính Ngọ), tại Công viên Tao Đàn (55C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành).

Các bạn trẻ trình diễn và chụp ảnh trong không gian hội hoa xuân ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Ban tổ chức, Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay tập trung vào hai trục chính là nâng cao chất lượng trưng bày nghệ thuật hoa kiểng và mở rộng trải nghiệm thưởng lãm cho công chúng. Các hiện vật tham gia trưng bày đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, thuộc nhiều bộ môn như hoa mai, bonsai, tiểu cảnh, non bộ, hoa lan, hoa sứ, cá cảnh, hồ thủy sinh, hồ cạn, cây kiểng tổng hợp, cây kiểng có trái, cây quý hiếm, đá cảnh, gỗ lũa, cùng hội thi chim hót.

Hội hoa xuân Tao Đàn được tổ chức lần đầu vào năm 1981. Trải qua hơn 40 năm, sự kiện này đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán của người dân TP.HCM, song hành cùng Đường hoa Nguyễn Huệ trong vai trò gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật tết truyền thống ở khu vực phía Nam. Đáng chú ý, nếu như giai đoạn đầu hội hoa xuân chủ yếu mang tính trưng bày thì những năm gần đây Ban tổ chức chuyển hướng rõ nét sang nâng cao chất lượng nghệ thuật, tăng tính tương tác, đồng thời tạo sân chơi cho nghệ nhân, nhà vườn thể hiện tay nghề.

Tết Bính Ngọ 2026 cũng ghi nhận lần đầu tiên TP.HCM tổ chức thêm các hội hoa xuân ở những khu vực mới. Đơn cử tại P.Long Phước, hội hoa xuân lần đầu được tổ chức tại khu đô thị Đông Tăng Long, diễn ra từ 7 - 16.2. Ông Trần Duy Long, Phó chủ tịch UBND P.Long Phước, cho biết đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi địa phương vừa hoàn tất sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội hoa xuân được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo văn hóa kinh tế mới của phường. Theo đó, không gian hội hoa tại Long Phước gồm khu hoa kiểng, cây cảnh với các loại mai, cúc, bonsai, kiểng nghệ thuật, ưu tiên nhà vườn và hộ kinh doanh tại chỗ; khu sản phẩm OCOP với hàng tết bình ổn giá, đặc sản địa phương; khu thương mại ẩm thực kết hợp phố Ông Đồ, tiểu cảnh check-in và sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Không gian hội hoa xuân trở thành điểm dạo chơi quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình, góp phần giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tết giữa đô thị hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH

TS Vũ Thế Long, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu con người và môi trường (Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN), nhận xét, việc đi chợ hoa, hội hoa xuân là trải nghiệm rất quen thuộc của nhiều gia đình. "Ngày xưa, cứ đến tết là ông bà, cha mẹ lại dẫn con cháu đi chợ hoa. Chỉ cần mua vài chậu cúc hay một cành đào mang về đặt trước cửa nhà cũng đủ tạo không khí tết. Những việc nhỏ ấy góp phần gắn kết các thế hệ và tạo nên cảm xúc rất riêng của ngày tết", TS Vũ Thế Long chia sẻ.

Theo TS Vũ Thế Long, hội hoa xuân là nơi hội tụ các biểu tượng tết cổ truyền như hoa mai, hoa đào, linh vật năm mới, tiểu cảnh làng quê, không gian sinh hoạt cộng đồng. Đưa tết về phố cũng giúp những người không có điều kiện về quê ăn tết bớt nhớ nhà.

Mở rộng quy mô chợ hoa tết

Song song với hội hoa xuân, hệ thống chợ hoa tết tại TP.HCM năm nay cũng ghi nhận quy mô mở rộng đáng kể. Tết Bính Ngọ 2026, thành phố tổ chức 8 chợ hoa tết cấp thành phố. Trong đó, 3 chợ hoa truyền thống tại các công viên 23 Tháng 9, Gia Định và Lê Văn Tám tiếp tục được duy trì. Điểm mới là việc mở rộng không gian chợ hoa ra các khu vực như P.Vũng Tàu, P.Thủ Dầu Một, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại P.Phú Định, chợ hoa tết Bình Điền và chợ hoa đường hoa Phú Mỹ Hưng. Việc mở rộng này không chỉ giúp phân bổ dòng người, giảm áp lực cho khu trung tâm mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế tết tại các khu vực lân cận.

Đặc biệt, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay cũng mở rộng quy mô chưa từng có. Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho biết năm 2026 được xác định là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu hợp nhất. Trong bối cảnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), P.Thủ Dầu Một và P.Vũng Tàu, thể hiện tinh thần đoàn kết và phát triển của đô thị mới. Trong tổng thể chương trình, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn giữ vai trò trung tâm, là điểm nhấn chính của chuỗi hoạt động.

Du khách quốc tế cùng gia đình lưu lại khoảnh khắc đầu năm tại hội hoa xuân, một trong những điểm đến thu hút khách trong dịp Tết Nguyên đán ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nhâm Hùng nhận định, việc TP.HCM mở rộng các hoạt động văn hóa tết như chợ hoa, hội hoa xuân, đường hoa nghệ thuật ra các khu vực lân cận là một chủ trương kịp thời và rất đáng ghi nhận. "Khi không gian kinh tế được mở rộng thì văn hóa cũng cần đi cùng, thậm chí phải đi trước để định hình bản sắc cho đô thị mới. Thành phố đã có chủ trương nhanh, đúng thời điểm, vừa giữ được các giá trị văn hóa tết truyền thống ở khu vực nội đô, vừa mở rộng thêm các không gian văn hóa xuân ra vùng ven và các địa bàn lân cận", ông Nhâm Hùng nói.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, đánh giá TP.HCM hiện có nhiều lợi thế trong việc tổ chức các hoạt động hội hoa xuân đậm đà bản sắc, gắn với hoạt động du lịch. "TP.HCM là nơi hội tụ nguồn hoa lớn của cả nước, đặc biệt từ khu vực Tây Nam bộ và Đà Lạt. Nguồn cung đa dạng tạo nên nét đặc sắc riêng cho chợ hoa tết TP.HCM sẽ là nơi hội tụ sắc xuân của nhiều vùng miền", ông Mẫn nhận định.

Trong tháng 1.2026, đặc biệt giai đoạn cận giao thừa Bính Ngọ, lượng khách lưu trú tại TP.HCM tăng mạnh. Nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên kín phòng, thậm chí kéo dài sang tháng 2. Đây là dấu hiệu cho thấy TP.HCM đang dần trở thành điểm đến chơi tết của du khách trong nước. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, hội hoa xuân và chợ hoa tết gắn với làng nghề, nghệ nhân, nhà vườn, dịch vụ chụp ảnh, ẩm thực… đã tạo ra dòng chảy kinh tế thời vụ nhưng quy mô lớn. Không gian này giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm văn hóa bản địa thay vì chỉ ăn tết trong không gian riêng tư.