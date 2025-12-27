Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tăng

Thưởng tết cao nhất lên 600 triệu đồng

Ở thời điểm này, thông tin về thưởng tết nhận được sự quan tâm nhiều nhất của ngươi dân cả nước. Mỗi tỉnh/thành công bố mức thưởng dịp tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 đều mang lại sự phấn khích chung cho thị trường. Cụ thể, Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết có 4.023 doanh nghiệp (DN) với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, Nguyên đán 2026. Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất là 503,1 triệu đồng, thuộc một DN dân doanh. Mức thưởng này cao hơn nhiều so với năm trước (năm 2024 là 410 triệu đồng, thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài - FDI). Với thưởng tết dương lịch 2026, mức cao nhất là 100 triệu đồng, cũng thuộc về một DN tư nhân; mức thấp nhất là 50.000 đồng thuộc về DN FDI.

Công nhân KCX Linh Trung I (TP.HCM) tan ca ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin có 160 công ty, DN trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết cho người lao động. Trong đó, mức thưởng tết dương lịch 2026 phổ biến từ 2 - 9,2 triệu đồng/người; Tết Nguyên đán Bính Ngọ phổ biến từ 4,5 - 12,5 triệu đồng/người. Số tiền thưởng cao nhất tiếp tục ghi nhận ở khối DN tư nhân, đạt 200 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người. So với năm 2025, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất tại Cà Mau đã tăng hơn 164 triệu đồng/người, song mức thưởng thấp nhất lại giảm 400.000 đồng/người.

Trước đó, ngày 24.12, Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng đã công bố báo cáo thưởng tết dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng thuộc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thấp nhất từ 100.000 đồng ở công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước và DN tư nhân. Thưởng Tết Nguyên đán 2026 dự kiến cao nhất 192 triệu đồng thuộc về DN FDI; mức thưởng thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng ở DN nhỏ và vừa. Tại Bắc Ninh, mức thưởng Tết Bính Ngọ tại tỉnh này bình quân 7,9 triệu đồng, cao nhất 400 triệu và thấp nhất 100.000 đồng…

Tổng hợp đến ngày 25.12, đã có một số địa phương công bố mức thưởng tết gồm: Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Cà Mau, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Ninh Bình. Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất tính đến nay là Tây Ninh với 600 triệu đồng, tiếp đến là Bắc Ninh 400 triệu đồng, Khánh Hòa 350 triệu đồng… Theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, tỉnh có 176 DN dự kiến thưởng người lao động dịp tết dương lịch 2026 bình quân 2,26 triệu đồng/người và cao nhất 80 triệu đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán, thưởng bình quân 7,53 triệu đồng/người và mức cao nhất 600 triệu đồng/người tại một DN FDI chuyên về may mặc… Dù chưa đầy đủ nhưng mức thưởng tại các tỉnh, thành đã công bố nhìn chung có tình trạng chênh lệch khá lớn giữa các DN. Trong đó DN FDI thường có mức thưởng cao hơn DN trong nước.

Khó đến đâu cũng phải bảo đảm thưởng tết ấm cúng, đủ đầy

Trao đổi với Thanh Niên, nhiều DN cho biết sẽ đảm bảo lương thưởng dịp tết cổ truyền của dân tộc. Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Công ty CP thương mại dầu khí Đồng Nai, nói ngành xăng dầu trải qua năm thứ 4 khó khăn, nhưng không vì vậy mà không có chế độ lương thưởng cho công nhân viên. "Tối thiểu phải có lương tháng 13 cho công nhân viên. Năm nay DN có chút lãi trước thuế nên lương tháng 13 không bị trích trong tiền vốn ra chi trả. Số tiền thưởng này được chi trả trước Tết Nguyên đán 2026. Từ năm 2019 trở về trước, lương thưởng cho nhân viên dịp Tết Nguyên đán như thế này từ 2 - 4 tháng lương. Mấy năm qua quá khó khăn nên hội đồng quản trị không thể duyệt cho thưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là dù khó đến đâu cũng phải bảo đảm thưởng tết cho nhân viên ấm cúng, đủ đầy".

Ở khu vực sản xuất xuất khẩu, ông Trần Thế Linh, Giám đốc Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh (Khu công nghiệp Long Hậu - tỉnh Tây Ninh), cho biết năm 2025 có nhiều khó khăn, trắc trở với ngành da giày xuất khẩu do bị tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực để duy trì hoạt động, doanh thu cả năm của công ty vẫn tăng trên 10% so với năm trước. Vì thế, thu nhập của người lao động trong năm qua cũng tăng khi năng suất hằng tháng cao hơn. Cũng như các năm trước, công ty sẽ thưởng 1 tháng lương vào dịp Tết Nguyên đán (tính theo lương tháng bình quân cả năm). Ông Trần Thế Linh nhấn mạnh: "Khoản thưởng này sẽ được trả ngay trước tết âm lịch để anh chị em nhân viên có thêm tiền chi tiêu trong dịp lễ truyền thống sum vầy cùng gia đình. Hiện công ty có khoảng 2.200 lao động và những ai làm đủ 3 tháng trở lên đều có thưởng theo mức thu nhập bình quân của các tháng làm việc trong năm".

Tương tự, ông Võ Ngọc Tường Linh, Giám đốc Công ty TNHH Forimex Thịnh Hoàng, DN chuyên sản xuất xuất khẩu nội thất, nhà máy đặt tại P.Phú Mỹ (TP.HCM) hồ hởi: Những ngày cuối năm, vừa có thêm khách hàng mới từ thị trường Mỹ, hiện đang "đỏ đèn" sản xuất để kịp giao trước Tết Nguyên đán. Công ty chuyên xuất khẩu đồ gỗ ngoài trời, 90% doanh thu từ thị trường châu Âu, 10% từ thị trường Nam Mỹ. Trong năm, công ty liên tục tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cũng như khách hàng mới, thế nên với chính sách lương cơ bản tăng, công nhân làm tăng năng suất, nên thu nhập tăng hơn so với năm ngoái.

Nhiều công ty xuất khẩu cho biết bảo đảm thưởng tết đầy đủ cho công nhân ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nhờ đầu tư máy móc chuyên nghiệp hơn, doanh thu năm nay tăng khoảng 23% so với năm trước nên chắc chắn chi thưởng tết năm nay sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Ngoài lương tháng 13 đã cao hơn năm ngoái, tiền thưởng thêm sẽ tùy thời gian làm việc và vị trí công việc, tăng khoảng 7 - 8%", ông Tường Linh cho hay.

Ông Trần Hưng Đạo, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Foster (chuyên sản xuất tai nghe) bày tỏ phấn khởi vì năm nay là năm duyệt lương, thưởng cao nhất từ trước đến nay. Lý do là lượng đơn hàng của công ty tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ nhà máy của tập đoàn ở Trung Quốc sang VN. Thế nên công ty phải đầu tư thêm dây chuyền sản xuất và nhân sự vào cả 4 nhà máy. Theo kế hoạch, công ty dự kiến sẽ tuyển thêm từ 300 - 400 công nhân tại nhà máy ở Bình Dương, mở rộng nhân sự tại các nhà máy ở Hà Nội và miền Trung để đáp ứng lượng đơn hàng mới. Tổng kết năm 2025, với hơn 1.000 công nhân, Foster đã chốt mức thưởng tết cao nhất so với mọi năm. Ngoài lương tháng 13, công nhân còn nhận được thưởng thành tích thêm từ 20 - 50% tùy đối tượng. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ các chế độ như cơm tăng ca, trợ cấp ăn sáng, phiếu giảm giá. Đặc biệt, chính sách điều chỉnh lương từ đầu năm 2026 cũng đã được thông qua nhằm đảm bảo đời sống tốt nhất cho người lao động.

Mức thưởng tết cho 2.500 người lao động tại Công ty CP Đồng Phú Cường, chuyên sản xuất ngành may mặc, bình quân là 14,5 triệu đồng/người, cao hơn năm ngoái 20%. Đại diện Công ty Phú Cường chia sẻ, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt năm qua mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giữ chân người lao động; tiếp thêm động lực để toàn công ty tiếp tục vững bước, chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

Nhận thưởng năm nay đóng thuế sẽ ít hơn

Theo quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vì vậy tiền thưởng tháng 13, thưởng Tết Nguyên đán… đều sẽ bị tính thuế TNCN.

Từ đầu năm mới, luật Thuế TNCN quy định cá nhân được giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng và giảm các khoản bảo hiểm bắt buộc (10,5% x 20 triệu đồng, tương ứng 2,1 triệu), thu nhập còn lại tính thuế khoảng 22,4 triệu đồng thì cá nhân này sẽ phải nộp thuế ở bậc 2 với thuế suất 10%, tương đương số tiền 1,74 triệu đồng. So với quy định hiện nay, cá nhân này sẽ giảm được gần 2 triệu đồng tiền thuế. Trong khi đó, nhiều DN chỉ tạm khấu trừ thuế TNCN khoảng 10% khi chi trả thưởng tết và sẽ quyết toán thuế cả năm sau. Ví dụ, chị Lê An (P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM) Tết Nguyên đán 2025 được thưởng gần 2 tháng lương bình quân với số tiền hơn 30 triệu đồng. Khi kế toán thông báo nhận thưởng thì chỉ thấy ghi tạm thu thuế TNCN hơn 3 triệu đồng, tương đương 10%. Tuy nhiên DN chị sẽ tính chung tổng thu nhập cả năm và bản thân chị cũng nộp thuế TNCN cả năm cao hơn mức tạm thu này…

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, lưu ý: nếu DN kê khai thuế theo tháng thì người làm công ăn lương tháng nào nhận bao nhiêu sẽ kê khai, tính thuế TNCN bấy nhiêu. Như vậy khi nhận được tiền thưởng thì tiền thuế phải nộp tăng cao hơn, đặc biệt cá nhân sẽ phải nộp thuế ở bậc cao hơn. Nếu DN kê khai thuế theo quý thì sẽ tính cộng chung thu nhập của cả 3 tháng để tính bình quân. Trường hợp này người nộp thuế cũng sẽ tăng bậc thuế khi có thêm lương tháng 13, thưởng tết nhưng có thể bậc thuế sẽ không nhảy cao như chỉ tính một tháng. Cũng có DN chỉ tính tạm thu một khoản như mức 10%. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là số tiền tạm thu. Đến hết năm DN sẽ tổng hợp thu nhập của cán bộ nhân viên, người lao động suốt một năm và tính thuế TNCN. Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, nếu cá nhân nào đã bị tạm thu số tiền thuế trong năm nhiều hơn thì sẽ được hoàn trả hoặc cấn trừ theo số thuế trong năm tiếp theo. Nếu cá nhân nào đã bị tạm thu ít hơn số thuế phải nộp thì DN sẽ tiếp tục thu số thuế còn thiếu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, mức GTGC cho người nộp thuế và người phụ thuộc được khấu trừ cao hơn hiện nay và biểu thuế lũy tiến cũng điều chỉnh nới ngưỡng thu nhập ở một số bậc. Vì vậy, tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2026 nếu DN chi trả trong tháng 1.2026 hay tháng 2.2026 (ngay trước tết) thì người lao động sẽ được giảm thuế. Cụ thể, nếu cá nhân được thưởng, cộng thêm lương bình thường lên tổng cộng 30 triệu đồng/tháng, nếu có 1 người phụ thuộc thì sang năm 2026 sẽ phải nộp thuế TNCN là 580.000 đồng, giảm 860.000 đồng so với hiện nay. Nếu người có lương và thưởng trong tháng tăng lên đến 50 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì số thuế cần nộp trong năm sau là 4 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng so với quy định hiện nay…

Từ đó, Luật sư Trần Xoa cho rằng các DN nên chi tiền thưởng trong tháng 1 hay trước Tết Nguyên đán 2026 thì người lao động sẽ được giảm thuế nhiều hơn nếu chi ngay trong tháng 12 này. Việc chi tiền thưởng sát tết cũng phù hợp với thông lệ và truyền thống trước nay của người Việt. Quy định kế toán cũng cho phép DN thực chi lương, thưởng trước thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập (trước ngày 31.3.2026) vẫn được chấp nhận hạch toán chi phí hoạt động của năm trước nên không cần chi ngay trong năm nay.

Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ làm dịp tết dương lịch và tết âm lịch 2026 như sau: Nghỉ tết dương lịch gồm 4 ngày liên tục từ thứ năm (1.1.2026) đến hết chủ nhật (4.1.2026). Làm bù vào thứ bảy (10.1.2026). Nghỉ tết âm lịch 5 ngày, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết. Cụ thể, từ thứ hai (16.2.2026, tức 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu (20.2.2026, tức mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ).