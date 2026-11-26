Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 330. Theo lịch âm hôm nay 26.11 nhằm ngày 18 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 26.11 là ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: NVCC

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 26.11 là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Ngày 26.11 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 26.11.1942 là ngày sinh liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26.11/.1942 trong một gia đình trí thức có truyền thống về ngành y.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1966, theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, người con gái ấy đã xung phong vào miền Nam chiến đấu. Là người phụ trách bệnh xá huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, chị đã lăn xả vào cứu chữa thương binh, chăm sóc thương binh. Ngày 22.6.1970, Trạm xá Đức Phổ bị lính Mỹ tập kích, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã anh dũng hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề.

Đặng Thùy Trâm là tác giả của cuốn nhật ký tràn đầy chất lý tưởng và tình người - “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Chị đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc Việt Nam. Năm 2006, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày này năm xưa, ngày 26.11.1978, nghệ sĩ cải lương Thanh Nga qua đời. Nghệ sĩ Thanh Nga sinh năm 1942 tại Tây Ninh. Bà là một trong những tên tuổi lớn trong làng sân khấu cải lương những năm 1960 - 1970. Người hâm mộ ưu ái gọi bà là "Nữ hoàng sân khấu" của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ.

Thanh Nga có chất giọng và phong cách diễn xuất được người trong nghề đánh giá là đặc biệt. Bà quyến rũ khán giả bằng giọng ca mùi mẫn, đầy cảm xúc, khi thanh thoát, khi day dứt, cũng có lúc bi ai nhưng rất chân phương.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga gắn liền với nhiều vở cải lương gây tiếng vang như Điêu Thuyền trong "Phụng Nghi Đình", Kim Anh trong "Đời cô Lựu", Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh", Dương Vân Nga trong vở "Thái hậu Dương Vân Nga"…. Tên bà được đặt cho một con đường ở TP.HCM.